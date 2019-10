Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Száraz István (fotónkon középen) cége a K-Monitor szerint valódi verseny nélkül nyerte el a tendert.","shortLead":"Száraz István (fotónkon középen) cége a K-Monitor szerint valódi verseny nélkül nyerte el a tendert.","id":"20191016_szaraz_istvan_jegybank_frank_digital","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fd257bd-fd23-477b-bb0b-d7893f50f4a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09d6889-0046-44ae-82ba-dc425dd50118","keywords":null,"link":"/kkv/20191016_szaraz_istvan_jegybank_frank_digital","timestamp":"2019. október. 16. 13:39","title":"Az Origo volt tulajdonosának cége 1,95 milliárdért intézi majd a jegybank kommunikációját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","shortLead":"1376 választó szerepelt a névjegyzékben, de egyikük sem voksolt.","id":"20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845c9c42-75b0-4627-aefa-1e5c27e187a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"146b3bbc-9958-4a54-8a05-73f17ee6a87c","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_ujbuda_valasztokor_munkasszallo_senki_sem_ment_el_szavazni","timestamp":"2019. október. 16. 08:01","title":"Senki sem ment el szavazni az egyik fővárosi szavazókörben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fb97d60-020e-461d-bbe1-0d780f38530f","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"A HVG középiskolai rangsorának megjelenése szolgáltatta az apropót a Pléh Csabával készített interjúhoz. A pszichológus, nyelvész elmondja a véleményét a jelenlegi magyar oktatásai rendszerről, amiből szerinte nem csak a pénz hiányzik. ","shortLead":"A HVG középiskolai rangsorának megjelenése szolgáltatta az apropót a Pléh Csabával készített interjúhoz...","id":"20191016_Pleh_Csaba_interju","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fb97d60-020e-461d-bbe1-0d780f38530f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a15a589-a7e6-46e4-af30-d08b952c0c62","keywords":null,"link":"/360/20191016_Pleh_Csaba_interju","timestamp":"2019. október. 16. 07:00","title":"Az MTA csökkentené az iskolai óraterheket, a kormány nem is reagált javaslataikra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wizz Air arculati elemeit felhasználva terjesztenek kamu nyereményjátékot ismeretlen csalók. A felhíváshoz weblap és Facebook-oldal is tartozik, mindkettő átverés.","shortLead":"A Wizz Air arculati elemeit felhasználva terjesztenek kamu nyereményjátékot ismeretlen csalók. A felhíváshoz weblap és...","id":"20191016_wizz_air_kamu_nyeremenyjatek_atveres","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=085e90da-8947-453c-852c-fe7ed17aea5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b915a58-195f-4419-bed8-c24e88eb36bb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_wizz_air_kamu_nyeremenyjatek_atveres","timestamp":"2019. október. 16. 11:11","title":"Jó nagy átverést terjesztenek a Wizz Air nevével, nehogy lekattintsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok a tokiói játékokon már egy aranynak is örülne.","id":"20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=27f701d7-4f35-406c-86d6-6efc16d369cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cea61d2a-47cd-4a29-bdb7-4b37d2781a33","keywords":null,"link":"/sport/20191016_hosszu_katinka_uszo_tokio_olimpia_isl","timestamp":"2019. október. 16. 09:23","title":"Hosszú Katinka: Most a legjobb úszónak lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Drákói, a parlamenti tudósítók munkáját nehezítő szabályokat hozott Kövér László házelnök.","shortLead":"Drákói, a parlamenti tudósítók munkáját nehezítő szabályokat hozott Kövér László házelnök.","id":"20191016_Vege_a_spontan_Orbaninterjuknak_Kover_szinte_eltiltotta_a_sajtot_a_politikusoktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d38c4ec-5d4d-4fa3-ac9a-13e207c70124","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_Vege_a_spontan_Orbaninterjuknak_Kover_szinte_eltiltotta_a_sajtot_a_politikusoktol","timestamp":"2019. október. 16. 18:32","title":"Vége a spontán Orbán-interjúknak, Kövér szinte eltiltotta a sajtót a politikusoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","shortLead":"Az elődjénél komolyabb, mégis valamivel olcsóbb notebookot mutatott be a Google.","id":"20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4646c347-bec1-44e3-8360-b7ed263e1639&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf2c1017-8876-4f39-ad65-3524f7f94f11","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_google_pixelbook_go_laptop_bemutato_specifikacio","timestamp":"2019. október. 16. 13:03","title":"Ez a laptop egy feltöltéssel 12 órán át megy, ígéri a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa45d3c9-7586-46a8-b5d3-33d7c6a155ec","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Két évszázad könyveinek és újságcikkeinek a nyelvezetét elemezte egy nemzetközi kutatócsoport és az előző századfordulót, a 1920-as, valamint a 2000-es éveket találta az elmúlt 200 év legboldogabb korszakának.","shortLead":"Két évszázad könyveinek és újságcikkeinek a nyelvezetét elemezte egy nemzetközi kutatócsoport és az előző...","id":"20191015_Ket_evszazad_alatt_csak_haromszor_voltunk_igazan_boldogok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa45d3c9-7586-46a8-b5d3-33d7c6a155ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253034f1-1c10-4fd5-b698-40785175215f","keywords":null,"link":"/elet/20191015_Ket_evszazad_alatt_csak_haromszor_voltunk_igazan_boldogok","timestamp":"2019. október. 15. 11:22","title":"Két évszázad alatt csak háromszor voltunk igazán boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]