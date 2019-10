Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a161d644-d590-4351-a9b0-fa9d96cc30f4","c_author":"Pálmai Erika","category":"360","description":"Soha nem volt még ilyen jó gyereknek lenni – legalábbis a szlogenek szintjén. A valóságban azonban nem egyenlő minden gyermek az Orbán-kormány előtt: miközben a családvédelmi akcióterv a születéseket ösztönzi, több százezer, már megszületett gyerekseregről mond le az állam. Ezt nehéz lesz megvédeni az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága előtti aktuális raporton.","shortLead":"Soha nem volt még ilyen jó gyereknek lenni – legalábbis a szlogenek szintjén. A valóságban azonban nem egyenlő minden...","id":"20191018_gyermekjogok_ensz_gyermekjogi_konvencio_felulvizsgalat_hintalovon_alapitvany_gyerekesely_egyesulet_kormany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a161d644-d590-4351-a9b0-fa9d96cc30f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8306d17b-69b4-462b-bfaa-f6ce177dd3c5","keywords":null,"link":"/360/20191018_gyermekjogok_ensz_gyermekjogi_konvencio_felulvizsgalat_hintalovon_alapitvany_gyerekesely_egyesulet_kormany","timestamp":"2019. október. 18. 11:30","title":"Készül a dolgozat a magyar gyermekjogokról – nem úgy néz ki, hogy jeles lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva elutasították.","shortLead":"V. Naszályi Mártát a volt polgármester értesítette, a Pikó Andrással szembeni kifogást viszont formai okokra hivatkozva...","id":"20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e825b01a-eff2-4af3-9443-4ddc3e1b8a01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc64e50d-7bf0-444a-b02b-ce65d701aa17","keywords":null,"link":"/itthon/20191017_Megtamadtak_a_valasztasi_eredmenyt_az_I_es_a_VIII_keruletben","timestamp":"2019. október. 17. 18:00","title":"Megtámadták a választási eredményt az I. és a VIII. kerületben is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely megakadályozná, hogy a Városligetben megépüljenek azok az épületek, melyeknek még nincs építési engedélye. A hvg.hu kérdésére a Városliget Zrt. azt írta, minden épületnek van már építési engedélye, a fővárosnak pedig nincs jogi hatásköre a fejlesztések tekintetében. ","shortLead":"Karácsony Gergely megakadályozná, hogy a Városligetben megépüljenek azok az épületek, melyeknek még nincs építési...","id":"20191016_A_Varosliget_Zrt_szerint_Karacsony_fegyvertelen_a_Liget_Projekt_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d065ff1b-cc1f-4034-bb57-010cccca0aa2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb71aa30-a229-4764-bd35-c5defabe32ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191016_A_Varosliget_Zrt_szerint_Karacsony_fegyvertelen_a_Liget_Projekt_ugyeben","timestamp":"2019. október. 16. 13:49","title":"A Városliget Zrt. szerint Karácsony fegyvertelen a Liget-projekt ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","shortLead":"Mesterházy Attilát választotta alelnökévé a NATO Parlamenti Közgyűlése.","id":"20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37a950ac-ba03-4e62-be79-1b4d475037b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf88ac29-f55b-4af7-ab30-94187a45448e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_mesterhazy_attila_nato_parlamenti_kozgyules_alelnok","timestamp":"2019. október. 18. 09:38","title":"Olyan pozíciót kapott a NATO-ban Mesterházy, amilyet magyar politikus még nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt emelt vádat nyolc személlyel, köztük négy kézilabda játékvezetővel szemben. Két vádlottat a bíróság – egyezségkötés alapján – elítélt.","shortLead":"A Fővárosi Nyomozó Ügyészség két külön vádiratban minősített vesztegetés és vesztegetés elfogadásának bűntette miatt...","id":"20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39b68446-5255-467b-a978-7e7be308782c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce2752d3-e0d1-485d-9a86-46f9c9191cf5","keywords":null,"link":"/sport/20191016_kezilabda_bundaugy_edzo_egyesuleti_elnok_vesztegetes_itelet","timestamp":"2019. október. 16. 13:13","title":"Edzőt és egyesületi elnököt ítéltek el a kézilabdás bundaügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt, hogy konzolra és mobilra is elkészítse a még mindig (tíz)milliók által kedvelt programot.","shortLead":"A League of Legends, vagy röviden LoL éppen 10 éve kezdett hódításba. A fejlesztő most elérkezettnek látta az időt...","id":"20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc2c6070-c56d-4800-8da1-5d856aef685f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"160a1943-f4d5-49d3-924b-7a8399c168a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20191016_league_of_legends_wild_rift_teamfight_tactics_mobiljatek","timestamp":"2019. október. 16. 18:03","title":"Mobilokra is kiadják minden idők egyik legsikeresebb PC-játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73970385-5666-4a87-927b-94c71a8f25e1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A terrorizmushoz vezető szélsőségesség lesz a téma.","shortLead":"A terrorizmushoz vezető szélsőségesség lesz a téma.","id":"20191018_A_radikalizacio_veszelyeirol_konferenciazik_a_kulugy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=73970385-5666-4a87-927b-94c71a8f25e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c60977f-b58d-4794-b033-3a9830e85c7f","keywords":null,"link":"/vilag/20191018_A_radikalizacio_veszelyeirol_konferenciazik_a_kulugy","timestamp":"2019. október. 18. 12:05","title":"A radikalizáció veszélyeiről konferenciázik a külügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3125d222-3e5d-4696-a198-b98df35f89a5","c_author":"Jobline.hu","category":"brandchannel","description":"A dolgozók közel 30 százaléka mondja azt, hogy a hétfő a legproduktívabb nap a héten. Ha nem tartozol közéjük, ezek a tippek segíthetnek.","shortLead":"A dolgozók közel 30 százaléka mondja azt, hogy a hétfő a legproduktívabb nap a héten. Ha nem tartozol közéjük, ezek...","id":"20191016_Hogy_lehet_a_hetfo_produktivabb","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3125d222-3e5d-4696-a198-b98df35f89a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f73953b-c3f4-466d-845b-9aefd33a7e23","keywords":null,"link":"/brandchannel/20191016_Hogy_lehet_a_hetfo_produktivabb","timestamp":"2019. október. 16. 15:48","title":"Hogy lehet a hétfő produktívabb?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Jobline.hu","c_partnerlogo":"d4b6fc62-bd71-41c1-bed5-af979c81c3d4","c_partnertag":"jobline.hu"}]