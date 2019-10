A These are the videos with over 1 Billion Views! nevű oldal szerkesztőinek össze kell kapni magukat, mert állításuk szerint eddig 176 klip szerepel ebben az előkelő klubban, miközben már 180-as az utolsó videó sorszáma a csatornán.

De ez még nem minden, mert még így sem szerepel az a szerzemény a listán, ami a napokban haladta meg a milliárdot, ez a dal a Guns N' Roses klasszikusa, a Sweet Child O' Mine. Ami különösen történelmivé teszi a pillanatot, hogy ez a dal az első, ami a 80-as évek videói közül meghaladta ezt az álomhatárt. A zenekarnak egyébként van egy másik száma is a klubban, az 1992-es November Rain, de ugye, már nem 80-as évek.

A 80-as évek klipjei közül főleg az A-ha Take On Me című klipje esélyes még az álomhatárátlépésére a maga 944 milliós látogatottságával, de ha Cyndi Lauper, a The Police és Michael Jackson egy-egy klipje még behúz 1-200 milliót, akkor befuthat.

A 90-es évekből leginkább a Nirvana Smells Like Teen Spiritje áll jól (969 millió), továbbá a The Cranberries Zombie-ja (962 millió) és Whitney Houston I Will Always Love You-ja (859 millió).

Érdekesség, hogy a 70-es évek viszont képviselteti magát a milliárdosok klubjában a Queen Bohemian Rhapsody-klipjével.

A dobogót jelenleg Luis Fonsi Despacitója (közel 6,5 milliárdos megtekintés) vezeti, az ezüstérem Ed Sheeran Shape of You című daláé (közel 4,5 milliárd), a bronzot pedig Wiz Khalifa See You Again-je érdemli ki (4,2 milliárd).