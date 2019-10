Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezt most szó szerint lehet venni.","shortLead":"Ezt most szó szerint lehet venni.","id":"20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=43acd47c-e60d-410c-9071-7c64493d16c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffd2881f-d2d1-4dea-866c-62a13bff922a","keywords":null,"link":"/cegauto/20191016_Video_kemeny_volt_a_karma_mint_egy_tegla","timestamp":"2019. október. 17. 04:25","title":"Videó: kemény volt a karma, mint egy tégla","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kijött egy olyan kutatás az USA-ból, ami után kétszer is meggondoljuk, milyen ételt adunk gyermekeinknek. ","shortLead":"Kijött egy olyan kutatás az USA-ból, ami után kétszer is meggondoljuk, milyen ételt adunk gyermekeinknek. ","id":"20191017_Oriasit_buktak_a_bebietelek_95_szazalekuk_tartalmazott_karos_anyagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc594d13-fb20-4f4a-8587-80826e047fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58dacfa9-2858-4683-a45d-8ef8c73095bc","keywords":null,"link":"/kkv/20191017_Oriasit_buktak_a_bebietelek_95_szazalekuk_tartalmazott_karos_anyagot","timestamp":"2019. október. 17. 16:17","title":"Óriásit buktak a bébiételek: 95 százalékuk tartalmazott káros anyagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","shortLead":"Patrick Day szombaton szenvedett kiütéses vereséget Chicagóban.\r

","id":"20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7bb8c1e9-16e9-46bd-b2f4-dbd8dcd40123&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b78d6159-3dc0-4be2-90ed-9ccca2518a1f","keywords":null,"link":"/sport/20191017_agyserules_bokszolo_okolvivas_kiutes","timestamp":"2019. október. 17. 06:22","title":"Belehalt agysérülésébe egy amerikai bokszoló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Meat the Family névre hallgató valóságshow elég bizarrnak hangzik, de készítői egyfajta népnevelő funkciót látnak bele.\r

\r

","shortLead":"A Meat the Family névre hallgató valóságshow elég bizarrnak hangzik, de készítői egyfajta népnevelő funkciót látnak...","id":"20191018_Neveld_fel_a_kisallatot_majd_edd_meg__ilyen_egy_uj_valosagshow_tematikaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1c9cf541-17ce-489b-b448-cd90f5747566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9307c0c-c7b3-43e6-b160-c7b8cab5da89","keywords":null,"link":"/elet/20191018_Neveld_fel_a_kisallatot_majd_edd_meg__ilyen_egy_uj_valosagshow_tematikaja","timestamp":"2019. október. 18. 07:59","title":"Neveld fel a kisállatot, majd edd meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de hátrány, ha nem igazodnak el a NER-ben is.","shortLead":"A pénz mellett teljesíthető feladatokra és jó szóra vágynak a középvezetők, akiket ezek híján könnyű elcsábítani, de...","id":"201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d76eb4ce-3fc3-4875-96c2-93dc27d059d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21649695-c816-43f8-9c81-8c50f30cb3eb","keywords":null,"link":"/360/201921__kozepvezetok_piaca__fasultsag__fluktuacios_rekorderek__pres_alatt","timestamp":"2019. október. 16. 11:45","title":"Középvezetői népvándorlás: van az a pénz, ami nem kompenzálja a stresszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","shortLead":"A populizmus védelmében címmel jelent meg a New York Times oldalán a Terror Háza Múzeum főigazgatójának cikke.","id":"20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ad9e8862-5d33-4991-b880-82b27ff6b27b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3ef1d49-f5ea-40bd-b5a0-72c8f3bef003","keywords":null,"link":"/vilag/20191017_A_New_York_Timesban_vedte_Schmidt_Maria_a_populizmust_es_Orban_Viktort","timestamp":"2019. október. 17. 14:44","title":"A New York Timesban védi Schmidt Mária a populizmust és Orbán illiberális rendszerét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A férfi maradandó károsodást szenvedett.","shortLead":"A férfi maradandó károsodást szenvedett.","id":"20191017_Ugy_tokonrugta_jatekbol_a_budapesti_no_a_ferjet_hogy_mentot_kellett_hivni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=686ec4f2-3700-4102-b319-e54df53eca78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c9a005f-7c10-40f6-bf5a-0b703aaef9d9","keywords":null,"link":"/elet/20191017_Ugy_tokonrugta_jatekbol_a_budapesti_no_a_ferjet_hogy_mentot_kellett_hivni","timestamp":"2019. október. 17. 13:51","title":"Úgy ágyékon rúgta játékból a budapesti nő a férjét, hogy mentőt kellett hívni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","shortLead":"A szervezet megkapta ugyan a végzést a dél-koreai hatóságoktól, de koreai nyelven és e-mailben. ","id":"20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d92aaa-c93f-4b26-9a77-42a58869db0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e479c7da-8425-4d4e-bc09-1e8746b03ec8","keywords":null,"link":"/elet/20191016_kenderesi_tamas_wladar_sandor_szexualis_zaklatas_uszoszovetseg","timestamp":"2019. október. 16. 13:37","title":"Nem tudja még lezárni Kenderesi zaklatási ügyét az úszószövetség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]