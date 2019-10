Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","shortLead":"Péterffy Attiláék azt vizsgálják, hogy felelős és szabályos volt-e a vagyongazdálkodás.","id":"20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b56c9853-a8a4-48f3-a365-6f40a582db61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"808bad43-fd6d-4f5f-923b-9ad5de17c54e","keywords":null,"link":"/itthon/20191018_Az_uj_pecsi_polgarmester_mar_el_is_kezdte_az_onkormanyzati_cegek_atvilagitasat","timestamp":"2019. október. 18. 18:06","title":"Az új pécsi polgármester már el is kezdte az önkormányzati cégek átvilágítását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy nagy tömegű galaxishalmazt használtak röntgensugaras nagyítólencseként csillagászok arra, hogy visszatekintsenek az időben, eközben észlelték egy apró törpegalaxis formálódását nagyon korai szakaszában.","shortLead":"Egy nagy tömegű galaxishalmazt használtak röntgensugaras nagyítólencseként csillagászok arra, hogy visszatekintsenek...","id":"20191020_galaxishalmazt_rontgensugaras_nagyitolencse_csillagaszok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dce8e3d6-61ca-4f0b-9385-34429ec53bc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a40b3e0-f2a5-4f38-81fb-66c3801341fc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_galaxishalmazt_rontgensugaras_nagyitolencse_csillagaszok","timestamp":"2019. október. 20. 08:03","title":"Visszanéztek az időben a csillagászok, miután találtak ehhez egy trükkös megoldást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"494c5270-1e79-4d05-99d8-ccbcd91f93ab","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az idei gabonatermés ötöde fertőzött lehet, a megengedett többszörösét is mérték az egészségkárosító anyagoknak. 