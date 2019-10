Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","shortLead":"Kívül lehet, hogy tiszta lesz a kocsi, de vajon belül is tiszta marad egy ilyen után? ","id":"20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e63d9688-4278-491a-9537-ef5af423bb3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74f59c20-6b10-4b08-ad2f-782c08a5eb3f","keywords":null,"link":"/cegauto/20191021_Video_Bejott_a_horror_automoso","timestamp":"2019. október. 21. 15:47","title":"Videó: Üzletileg nagyon bejött a horror-autómosó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A listavezető Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel idegenben az angol labdarúgó-bajnokság kilencedik fordulójának vasárnapi rangadóján.","shortLead":"A listavezető Liverpool 1-1-es döntetlent játszott a Manchester Uniteddel idegenben az angol labdarúgó-bajnokság...","id":"20191020_Az_Old_Traffordon_ert_veget_a_Liverpool_gyozelmi_sorozata","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bdb4c393-f55d-484e-b868-f624cf76f1ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"454ffae3-6a51-4076-9109-39a5419a1c1e","keywords":null,"link":"/sport/20191020_Az_Old_Traffordon_ert_veget_a_Liverpool_gyozelmi_sorozata","timestamp":"2019. október. 20. 21:43","title":"Az Old Traffordon ért véget a Liverpool győzelmi sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1f3e5bb-4f56-4ddb-9a4e-9445016ffb70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem tudni, lesz-e belőle valaha valódi termék, de az biztos, hogy a Samsung sem akar lemaradni a kiterjesztett valósághoz kapcsolódó eszközök fejlesztéséről.","shortLead":"Nem tudni, lesz-e belőle valaha valódi termék, de az biztos, hogy a Samsung sem akar lemaradni a kiterjesztett...","id":"20191022_samsung_szabadalom_kiterjesztett_valosag_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f1f3e5bb-4f56-4ddb-9a4e-9445016ffb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b5c9edf-b997-415a-bec3-5bfcb15ed640","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_samsung_szabadalom_kiterjesztett_valosag_ar","timestamp":"2019. október. 22. 17:03","title":"Titokban új eszközt fejleszt a Samsung: egy szemüveget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezek után a beléptetésnél a parlamenti képviselőket is meg fogják motozni – mondta a független képviselő.","shortLead":"Ezek után a beléptetésnél a parlamenti képviselőket is meg fogják motozni – mondta a független képviselő.","id":"20191022_Hadhazy_Ezek_utan_a_beleptetesnel_a_parlamenti_kepviseloket_is_meg_fogjak_motozni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2a2bdb40-5fed-41bf-9b77-bfd2f876c4c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53872b-f3be-438d-862d-af5122836446","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Hadhazy_Ezek_utan_a_beleptetesnel_a_parlamenti_kepviseloket_is_meg_fogjak_motozni","timestamp":"2019. október. 22. 14:30","title":"Hadházy feljelentést tehet a parlamenti akciója után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto Show. ","shortLead":"Minek végigjárni számtalan kereskedést, ha egy helyen be lehet ülni a legújabb autókba? Erről szól a Budapest Auto...","id":"20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82922613-f613-42d8-8b0c-e300ed8651d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5150b1d8-3206-4241-9ac4-2366af1199de","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_budapest_auto_show_bpas_2019_kiallitok_autok_modellek","timestamp":"2019. október. 22. 12:00","title":"Tucatnyi újdonság – ezek a legfontosabb modellek az idei Budapest Auto Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szabadna farostlemezzel, laminált lapokkal fűteni, máris nem lenne olyan ramaty a helyzet – üzenik a szakértők.","shortLead":"Nem szabadna farostlemezzel, laminált lapokkal fűteni, máris nem lenne olyan ramaty a helyzet – üzenik a szakértők.","id":"20191022_agrarminiszterium_levegominoseg_legszennyezes_legszennyezettseg_lakossagi_tuzeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e535cc0b-727f-4884-a846-41c9650365eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"027b26ad-eed7-46c4-b0ab-88576f38fbbc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_agrarminiszterium_levegominoseg_legszennyezes_legszennyezettseg_lakossagi_tuzeles","timestamp":"2019. október. 22. 09:33","title":"A lakosság is tehet róla, hogy rossz a levegő – üzeni az államtitkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren – figyelmeztet egy szakember. Teóriáját bizonyította is.","shortLead":"Csekély anyagi ráfordítással és nem is túl mély szaktudással kémchipet lehet elhelyezni bármilyen hardveren –...","id":"20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=be7e821b-e276-43f5-9823-61bae9661a37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"342dc712-0e9b-4d5e-b555-69f5cf35dea2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191020_kemchip_keszitese_megvalosithatosagi_koncepcio_foxguard","timestamp":"2019. október. 20. 20:03","title":"Ilyen egyszerű kémchipet készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Liviu Pop erdész már a második, akit munka közben öltek meg a romániai fatolvajok. Egy tényfeltáró videó szerint Romániában bűnszervezetek végzik az illegális fakivágásokat.","shortLead":"Liviu Pop erdész már a második, akit munka közben öltek meg a romániai fatolvajok. Egy tényfeltáró videó szerint...","id":"20191021_romania_illegalis_fakitermeles_fakivagas_favagas_erdesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=05fb5206-41a3-4210-8a37-63c2ff4f3c00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fee2fc-fda0-4302-b619-5f8346e7ac2c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_romania_illegalis_fakitermeles_fakivagas_favagas_erdesz","timestamp":"2019. október. 21. 17:03","title":"Agyonlőttek egy erdészt Romániában, miközben illegális fakitermelést próbált megakadályozni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]