[{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","shortLead":"A klub néhány órája még zárva volt, akkor szélsőjobbosok zászlót égettek előtte és neonáci feliratokat ragasztottak ki.","id":"20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc334f5-9133-410a-85de-f46c34a52aa0","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_piko_andras_jozsefvaros_szelsojobbosok_aurora","timestamp":"2019. október. 23. 16:26","title":"Pikó András rendőröket kért a megtámadott Aurórához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ismeretlen Megalázott Nők Védegylete ismét célba vette Budaörs polgármesterét.","shortLead":"Az ismeretlen Megalázott Nők Védegylete ismét célba vette Budaörs polgármesterét.","id":"20191022_A_kamuvedegylet_ismet_megprobalkozik_Wittinghoff_lejaratasaval","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"455020f2-6621-467f-b961-fa16b468322b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_A_kamuvedegylet_ismet_megprobalkozik_Wittinghoff_lejaratasaval","timestamp":"2019. október. 22. 10:42","title":"A kamuvédegylet ismét megpróbálkozik Wittinghoff lejáratásával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","shortLead":"Úgy pörög most az autópiac, hogy alig másfél év alatt kifut egy betű.","id":"20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99e91108-3a09-464f-b42c-d4a1d181d54a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad60aa39-af73-4df8-bd70-c2c349ccb462","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_Hamarosan_jonnek_az_Srendszamos_autok","timestamp":"2019. október. 22. 08:48","title":"Hamarosan jönnek az S-rendszámos autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy parlamenti interpellációra adott válaszban mondta el a Belügyminisztérium államtitkára, hogy „nyomozás van folyamatban.”","shortLead":"Egy parlamenti interpellációra adott válaszban mondta el a Belügyminisztérium államtitkára, hogy „nyomozás van...","id":"20191021_Nyomoznak_a_Borkaiugyben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b656629-939d-411e-965a-08316aec6e74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d50321-585f-4b6a-bdf5-17cfc38bede0","keywords":null,"link":"/itthon/20191021_Nyomoznak_a_Borkaiugyben","timestamp":"2019. október. 21. 17:29","title":"Nyomoznak a Borkai-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36839f5f-bccb-4224-b831-c0349e975a69","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Több mint hárommillió menekültet küldene vissza a Szíriában létrehozandó biztonsági övezetben Recep Tayyip Erdogan török elnök, aki erre hivatkozva indított támadást a polgárháború sújtotta ország északi részén élő kurdok ellen. A menekültek visszaküldése azonban nem csak a háború miatt nehéz feladat: legtöbbjük városokban él és dolgozik, gyerekeik születnek, majd török iskolába íratják be őket. Ankarában és a török-szír határon beszélgettünk a menekültkérdésről törökökkel, szírekkel és az őket támogatókkal.","shortLead":"Több mint hárommillió menekültet küldene vissza a Szíriában létrehozandó biztonsági övezetben Recep Tayyip Erdogan...","id":"20191022_torokorszag_sziria_menekultek_essn_reyhanli","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36839f5f-bccb-4224-b831-c0349e975a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"241f1e27-b089-4d8c-bbbc-f85a5b259cc8","keywords":null,"link":"/vilag/20191022_torokorszag_sziria_menekultek_essn_reyhanli","timestamp":"2019. október. 22. 06:30","title":"\"Ha visszaküldenének, belehalnánk\" – Erdogan háborúja szír menekültek szemével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne támadják meg – számolt be róla a Phys.org.","shortLead":"Először mutatták ki, hogy a kongói óriásvarangy Afrika legnagyobb és legveszélyesebb viperájának álcázza magát, hogy ne...","id":"20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9f22b70-7bea-4c3f-9845-d5185ee8e630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38c413ac-caf4-4103-bcb8-e3ec1ed9bffc","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_kongoi_oriasvarangy_vipera_alcazas_kigyo","timestamp":"2019. október. 22. 13:03","title":"Ilyet még nem láttak a kutatók: egy varangy magát kígyónak álcázva rázza le a támadóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","shortLead":"Érdekes fotót osztott meg a IX. kerületi polgármester. ","id":"20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b89ed57-50e3-405c-ba5f-261125f24c82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d94f8041-78d2-41ca-87bf-4890adfbde6b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Foto_Ures_irattartokat_talalt_Baranyi_Krisztina_a_ferencvarosi_hivatalban","timestamp":"2019. október. 22. 15:29","title":"Üres irattartókat talált Baranyi Krisztina a ferencvárosi hivatalban – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek.","shortLead":"Nem tetszik az észak-koreai diktátornak, hogy olyan szállodák vannak az országában, amelyeket dél-koreaiak építettek.","id":"20191023_Szallodakat_romboltat_le_Kim_Dzsong_Un","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bad0d00f-0770-4a10-aeeb-af9e86b1b08d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aca50981-39e9-410c-843d-4c43af652244","keywords":null,"link":"/vilag/20191023_Szallodakat_romboltat_le_Kim_Dzsong_Un","timestamp":"2019. október. 23. 12:12","title":"Szállodákat romboltat le Kim Dzsong Un","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]