[{"available":true,"c_guid":"ecc779bd-2808-45fb-a5b7-115b48a5ed78","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bajor szedán egészen addig egy teljesen hétköznapi sportos autónak tűnik, amíg fel nem kapcsolják a rejtett megkülönböztető jelzéseit.","shortLead":"Ez a bajor szedán egészen addig egy teljesen hétköznapi sportos autónak tűnik, amíg fel nem kapcsolják a rejtett...","id":"20191022_jeloletlen_bmw_m3as_rendorauto_allt_szolgalatba_az_ausztraloknal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecc779bd-2808-45fb-a5b7-115b48a5ed78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f4aeaba-26c4-4470-bf0a-bee79dda9120","keywords":null,"link":"/cegauto/20191022_jeloletlen_bmw_m3as_rendorauto_allt_szolgalatba_az_ausztraloknal","timestamp":"2019. október. 22. 06:41","title":"Jelöletlen BMW M3-as rendőrautó állt szolgálatba az ausztráloknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows 10-frissítésnek megfelelően.","shortLead":"Frissítette a Microsoft a processzorkövetelményeket tartalmazó listát, a novemberben érkező nagy Windows...","id":"20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43832637-54ce-4fa7-90eb-4cb027d66c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab1f789d-49df-4f4e-9196-c3188519ef30","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_windows10_novemberi_frissites_tamogatott_processzorok_listaja_hardverkovetelmeny","timestamp":"2019. október. 23. 08:03","title":"Milyen processzor van a gépében? Nem fogad el bármit a Windows 10 novemberi frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről. Végül egymástól is kénytelenek búcsút venni. ","shortLead":"A Veteránfilm harmadik, záróepizódjában Endre és János bácsi egy repülőtéren értesül egy régi barát elvesztéséről...","id":"20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d75b826-b7b5-466e-8d2c-4241fd334373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04029e92-c9c6-4391-a05e-22b81d7babf4","keywords":null,"link":"/360/20191022_Veteranfilm_harmadik_resz","timestamp":"2019. október. 22. 19:00","title":"Doku360: \"Nem izgat a halál, nincs hiányérzetem, mert repülős voltam\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de89158f-3698-45e0-8e0a-c9481ce338a1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lemérték, pontosan mennyi többletet is jelent az iOS 13-mal bevezetett sötét mód az iPhone-ok üzemidejét illetően.","shortLead":"Lemérték, pontosan mennyi többletet is jelent az iOS 13-mal bevezetett sötét mód az iPhone-ok üzemidejét illetően.","id":"20191022_apple_ios_13_dark_mode_sotet_mod_hatasa_akkumulatoros_uzemido","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de89158f-3698-45e0-8e0a-c9481ce338a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eba1e72-6c8e-49d2-aa9b-7d72934898d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_apple_ios_13_dark_mode_sotet_mod_hatasa_akkumulatoros_uzemido","timestamp":"2019. október. 22. 09:03","title":"Kiderült: nagyon megéri bekapcsolni az iPhone-okon a sötét módot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is megtrollkodták.","shortLead":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is...","id":"20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954f43b-ab06-4b6c-8796-de146f936cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 19:39","title":"“Orbán = Borkai” – a Zeneakadémia előtt akciózott a DK, aztán megjött Bede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is képessé válik, hogy jelezzen, ha a sofőr letért a számunkra ismerős útvonalról.","shortLead":"Indián kívül is elkezdte tesztelni a Maps “Stay Safer” nevű funkcióját a Google. Az újdonsággal a térkép arra is...","id":"20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b36edf1d-b63e-43a3-bbc2-c6b693a37254&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b56c623-9ef1-43ed-b4df-710ff3ea03c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_google_maps_terkep_stay_safer_funkcio_india","timestamp":"2019. október. 23. 18:03","title":"Az emberrablók ellen is véd majd a Google Térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5b824ec-a5c1-4fe1-90c2-4d00b0496720","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter átmérőjű gyöngyre egy régészeti feltárás során bukkantak tavaly az archeológusok.","shortLead":"Csaknem 8 ezer éves igazgyöngyöt találtak az Egyesült Arab Emírségekben, a Maravah-szigeten. Az alig egy centiméter...","id":"20191022_igazgyongy_egyesult_arab_emirsegek_regeszet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5b824ec-a5c1-4fe1-90c2-4d00b0496720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33186420-cb09-471f-ad6c-518e10dac533","keywords":null,"link":"/elet/20191022_igazgyongy_egyesult_arab_emirsegek_regeszet","timestamp":"2019. október. 22. 09:42","title":"Csodaszép a világ legöregebb igazgyöngye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Török terepjárókat veszünk, Baranyi Krisztinát üres dobozok várták, beiktatták a japán császárt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Török terepjárókat veszünk, Baranyi Krisztinát üres dobozok várták, beiktatták a japán császárt. Ez a hvg360 esti...","id":"20191022_Radar360_Karacsonynak_uzent_a_kormany_Hadhazy_perelne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03d469d-6b78-403b-bbf9-3bce50bea6a8","keywords":null,"link":"/360/20191022_Radar360_Karacsonynak_uzent_a_kormany_Hadhazy_perelne","timestamp":"2019. október. 22. 18:15","title":"Radar360: Karácsonynak üzent a kormány, Hadházy perelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]