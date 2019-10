Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika a digitális népművészeknek: Hadházy Ákos Orbán Viktor elé tett táblája sokak fantáziáját beindította hétfő délután.","shortLead":"Egy hét telt el az önkormányzati választások által ihletett mémcunami óta, máris újabb témával szolgált a politika...","id":"20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=758b9838-0cb5-4a46-8f0c-2dd0b16c5648&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce8694f-dec8-4403-a6a4-f2770e8b34d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20191021_orban_viktor_hadhazy_akos_tabla_parlament_memek_muszaj_hazudnia_mert_tul_sokat_lopott","timestamp":"2019. október. 21. 18:03","title":"Ömlenek a mémek a Hadházy tábláját lenyúlni próbáló Orbánról, Borkai is előkerült","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","shortLead":"A leköszönő fideszes polgármester azt írta, jó anyagi helyzetben adja át a kerületet. ","id":"20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4b9de159-56d5-4ceb-b6ee-c6f8a71d37ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004d1365-b3a4-4c27-848b-9aafc7512143","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Piko_Korrekt_hangulatu_volt_az_atadasatvetel","timestamp":"2019. október. 22. 16:07","title":"Pikó: „Korrekt hangulatú” volt az átadás-átvétel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"A valóságban még többen lehetnek.","shortLead":"A valóságban még többen lehetnek.","id":"20191023_kina_amerika_credit_suisse","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=42c60ff5-0b70-40de-9c5d-dcfdc6a98ca1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a95c4352-9a45-4abb-8cad-d33e8de7d2c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_kina_amerika_credit_suisse","timestamp":"2019. október. 23. 07:46","title":"Egymillióval több gazdag ember él Kínában, mint Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","shortLead":"Arkansasban is tombol a vihar, már halálos áldozat is van.","id":"20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fcc6a6c7-8240-46d1-9190-fc9e759e0015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a213a63-35d8-49ad-af59-631f694ab968","keywords":null,"link":"/vilag/20191021_Brutalis_tornado_sopor_vegig_Amerikan","timestamp":"2019. október. 21. 17:19","title":"Tornádó söpör végig Amerikán, több tízezer háztartásban nincs áram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Letartóztatták a férfit, aki a buszvezetővel vitette le a drogot zalai ismerősének.","shortLead":"Letartóztatták a férfit, aki a buszvezetővel vitette le a drogot zalai ismerősének.","id":"20191022_buszsofor_zala_megye_kokain_kabitoszer_kereskedelem_letartoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d73fe831-361a-43fe-a2fd-b1aea63e9d3b","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_buszsofor_zala_megye_kokain_kabitoszer_kereskedelem_letartoztatas","timestamp":"2019. október. 22. 10:20","title":"Irattartóban szállította a kokaint a menetrend szerinti busz sofőrje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","shortLead":"Pedig a konferencia elnöke Veres András, aki győri megyéspüspök is.","id":"20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a73be113-d634-4c03-acbb-2d1930a7c892&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e625aae-fbf9-4daa-976c-31f07c4db23d","keywords":null,"link":"/itthon/20191022_Egyetlen_mondattal_elintezte_a_Magyar_Katolikus_Puspoki_Konferencia_a_Borkaiugyet","timestamp":"2019. október. 22. 06:00","title":"Egyetlen mondattal elintézte a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a Borkai-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Török terepjárókat veszünk, Baranyi Krisztinát üres dobozok várták, beiktatták a japán császárt. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"Török terepjárókat veszünk, Baranyi Krisztinát üres dobozok várták, beiktatták a japán császárt. Ez a hvg360 esti...","id":"20191022_Radar360_Karacsonynak_uzent_a_kormany_Hadhazy_perelne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03d469d-6b78-403b-bbf9-3bce50bea6a8","keywords":null,"link":"/360/20191022_Radar360_Karacsonynak_uzent_a_kormany_Hadhazy_perelne","timestamp":"2019. október. 22. 18:15","title":"Radar360: Karácsonynak üzent a kormány, Hadházy perelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát. Egy szlovák viszonteladónak köszönhetően most nemcsak a pontos dátum szivároghatott ki, de az is, hogy mennyibe kerül majd a konzol.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy a Sony 2020 decemberében mutatja majd be a PlayStation ötödik generációs változatát...","id":"20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c54c52f2-158e-4454-96e5-62a43595fd8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a19edfa-9731-481c-8a34-e75065f6d02c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191022_sony_playstation_5_bemutato_datuma_mennyibe_kerul","timestamp":"2019. október. 22. 20:03","title":"Kiszivárgott, mikor jön a PlayStation 5, és az is, mennyibe kerülhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]