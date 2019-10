Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három megyére a köd miatt adtak ki figyelmeztetést, de amúgy már-már tavaszi időre kell felkészülni.","shortLead":"Három megyére a köd miatt adtak ki figyelmeztetést, de amúgy már-már tavaszi időre kell felkészülni.","id":"20191023_Jobb_ido_lesz_oktober_23an_mint_amilyen_marcius_15en_szokott_lenni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2fcf5c12-be83-41ad-ab4b-7d334d8ebb3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e56f96-00d6-4182-9aa6-6a96d38af7d3","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_Jobb_ido_lesz_oktober_23an_mint_amilyen_marcius_15en_szokott_lenni","timestamp":"2019. október. 23. 08:50","title":"Jobb idő lesz október 23-án, mint amilyen március 15-én szokott lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is megtrollkodták.","shortLead":"A kormányfő ünnepi beszédének helyszínén a Demokratikus Koalíció néhány tagja finom trollkodásba kezdett. Aztán őket is...","id":"20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=423c4e20-2daf-416a-b51f-0c2b6d755e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d954f43b-ab06-4b6c-8796-de146f936cf4","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_bede_zsolt_orban_viktor_zeneakademia_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 19:39","title":"“Orbán = Borkai” – a Zeneakadémia előtt akciózott a DK, aztán megjött Bede","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33ccd0b5-01d3-4b01-8f24-84589dd132f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"022c77b7-82eb-44b7-947d-ded6bcad3653","keywords":null,"link":"/kultura/20191023_A_gyonge_diktatura_is_diktatura_a_gyonge_is_eros_folzabalja_az_alattvalok_eletet_Alfoldi_Esterhazyval_emlekezett_a_forradalomra","timestamp":"2019. október. 23. 12:09","title":"\"A gyönge diktatúra is diktatúra, a gyönge is erős, fölzabálja az alattvalók életét\" - Alföldi Esterházyval emlékezett a forradalomra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b82d18b2-98bf-4435-a281-958524bda9fc","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Utoljára tíz évvel ezelőtt lépett színpadra. ","shortLead":"Utoljára tíz évvel ezelőtt lépett színpadra. ","id":"20191024_Meghalt_Sarkozy_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b82d18b2-98bf-4435-a281-958524bda9fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a07f61d-6ea0-48e3-bf87-7c16ba9b59a6","keywords":null,"link":"/kultura/20191024_Meghalt_Sarkozy_Zoltan_Jaszai_Maridijas_szinmuvesz","timestamp":"2019. október. 24. 16:38","title":"Meghalt Sárközy Zoltán Jászai Mari-díjas színművész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","shortLead":"Egyes nemzetközi és belföldi szerelvények már a téli időszámítás szerint fognak indulni.","id":"20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a9b76951-b48e-4daa-a665-e0fba1cf4f5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48251c68-1704-4097-9302-41a40a73fa05","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_oraatallitas_oktober_27_vasarnap_teli_idoszamitas_vonatok_menetrendje","timestamp":"2019. október. 24. 07:45","title":"Erről tudjon: néhány nagyon korai vonatot is érint az óraátállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6da88aae-cd84-43dd-a464-cbd3529b6bd7","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201943_torok_afium_ellen_afacebook_azorvossag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6da88aae-cd84-43dd-a464-cbd3529b6bd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90f4dc1d-e6f5-44c8-b7ee-2561094cf49e","keywords":null,"link":"/itthon/201943_torok_afium_ellen_afacebook_azorvossag","timestamp":"2019. október. 24. 12:45","title":"Hamvay Péter: Török áfium ellen a Facebook az orvosság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a saját környezetünkben találhatunk olyan embert, aki az átlagnál sokkal többször néz rá a mobiljára. A probléma ellen már a Google is próbál tenni saját fejlesztésű “készítményeivel”. ","shortLead":"Nem csak a saját környezetünkben találhatunk olyan embert, aki az átlagnál sokkal többször néz rá a mobiljára...","id":"20191023_digital_wellbeing_google_telefonfuggoseg_mobilfuggoseg_kezelese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa0b3962-622b-41b1-bc15-067f8ff12803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abdeac66-e026-4f8d-b662-8092a740ffbe","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_digital_wellbeing_google_telefonfuggoseg_mobilfuggoseg_kezelese","timestamp":"2019. október. 23. 19:23","title":"Van itt 5 alkalmazás, amik a Google szerint segíthetnek leszokni a mobilfüggőségről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","shortLead":"Újabb, kriptotermékekre fókuszáló telefonnal rukkolt ki a HTC, ezúttal a vékonyabb pénztárcájú felhasználókra gondolván.","id":"20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82dc62b6-86da-4d0b-a95c-200d50dc1ff1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9af7f59c-f0b2-4761-8bf0-995b60055ac8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_htc_exodus_s1_olcsobb_kriptovalutala_kezelo_telefon_blockchain_bitcoin_ethereum_litecoin_banyaszat_telefonnal","timestamp":"2019. október. 23. 14:03","title":"Megérkezett a HTC olcsó androidos mobilja, egy igazi kriptotelefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]