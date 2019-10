Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM mérnökei valamivel szerényebb eredménynek látják.","shortLead":"Tízezer év helyett 200 másodperc alatt végzett el a processzor egy számítást. A Google kutatóinak eredményét az IBM...","id":"20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d774e1a6-fe42-45e4-9ac7-d305aba6c184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7ea01a3-93b5-4171-9734-bc4b7287acc1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191023_A_Google_allitja_elerte_a_kvantumfelsobbrenduseget","timestamp":"2019. október. 23. 13:30","title":"A Google állítja: elérte a kvantumfölényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e heti cikkében a HVG.","shortLead":"Kemény üzenetet kapott Merkel pártjától Orbán Viktor Erdogan akciójának támogatása miatt. Mi lehet a vége? Ezt elemzi e...","id":"20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eb9079c-cac8-4bad-8e2d-c2f80abe8bb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d2a07d5-19c6-47cc-955d-924dbc4e00f8","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_orban_erdogan_torokorszag_sziria_eu","timestamp":"2019. október. 24. 12:56","title":"Orbán szövetségesei körében is értetlenséget okoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Az eddigi terv az volt, hogy reggel hatkor legyen a rajt, de még ennél is előbbre hoznák.","shortLead":"Az eddigi terv az volt, hogy reggel hatkor legyen a rajt, de még ennél is előbbre hoznák.","id":"20191024_Akkora_a_hoseg_nyaranta_Tokioban_hogy_hajnal_haromra_tennek_az_olimpiai_maraton_rajtjat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1eec93ae-ba19-4b9b-9f1b-931e8f509a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95fe78f3-a853-4fb2-921b-154ae4685bce","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Akkora_a_hoseg_nyaranta_Tokioban_hogy_hajnal_haromra_tennek_az_olimpiai_maraton_rajtjat","timestamp":"2019. október. 24. 15:30","title":"Akkora a hőség nyaranta Tokióban, hogy hajnal háromra tennék az olimpiai maraton rajtját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","shortLead":"A Mi Hazánk Mozgalom elnöke szerint a \"sátáni erők célja\" '56 óta nem változott.","id":"20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a351c30f-8965-43f7-b09c-89dca0d60917&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"810bd2b8-a328-44cf-a036-752626f0b163","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_toroczkai_laszlo_mi_hazank_mozgalom_oktober_23","timestamp":"2019. október. 23. 16:08","title":"Toroczkai: A magyar nemzet a \"zuckerbergi világot\" is képes legyőzni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","shortLead":"Egyre biztosabbnak tűnik, hogy újra borul a brit kormány terve, és további három hónapig az EU-ban marad Nagy-Britannia.","id":"20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ea61ec-cfc7-40d6-b2dd-acac61d00380&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedd546f-534f-45e1-b656-f29a53958db1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191023_Tusk_Januar_31ig_csuszhat_a_Brexit_ha_a_marado_27_tagallam_ezt_elfogadja","timestamp":"2019. október. 23. 08:38","title":"Tusk: Január 31-ig csúszhat a Brexit, ha a maradó 27 tagállam ezt elfogadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Durva beugratás áldozata lett John Banville.","shortLead":"Durva beugratás áldozata lett John Banville.","id":"20191023_irodal_nobel_dij_telefonbetyar_john_banville","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=937d406a-9ade-451c-bb32-46030c7baf2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6347d80e-eac0-49d8-b47b-6531de101044","keywords":null,"link":"/elet/20191023_irodal_nobel_dij_telefonbetyar_john_banville","timestamp":"2019. október. 23. 21:44","title":"Egy telefonbetyár elhitette egy íróval, hogy ő nyerte az irodalmi Nobelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","shortLead":"Egy afrikai ügylet miatt függesztették fel a CIG EMABIT olaszországi termékeinek forgalmazását.","id":"20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ecdb302-7776-47ee-ae98-97597cba0c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e5319a2-aff0-4329-a8b6-52f54dcd7427","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_CIG_EMABIT_BET_MNB","timestamp":"2019. október. 24. 10:58","title":"Milliárdos kárt okoztak csalók a Mészáros Lőrinchez köthető biztosítónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a03ad7a7-68bf-4ff1-8219-460d9a0abc31","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191024_Marabu_FekNyuz_Nincs_harag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a03ad7a7-68bf-4ff1-8219-460d9a0abc31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3426dc5d-9173-4dfd-8505-9f5c08f9524c","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Marabu_FekNyuz_Nincs_harag","timestamp":"2019. október. 24. 08:50","title":"Marabu FékNyúz: Nincs harag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]