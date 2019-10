Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","shortLead":"A harmadik szettben jelezte a magyar játékos, hogy nem bírja tovább. Ezen a tornán tért vissza sérüléséből.\r

","id":"20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=722537aa-e2dd-4179-9c00-5066f4b80bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef68c53c-8aaf-4803-b15b-cedaf7181364","keywords":null,"link":"/sport/20191024_fucsovics_marton_tenisz_becsi_tenisztorna","timestamp":"2019. október. 24. 07:28","title":"Feladta Fucsovics a bécsi nyolcaddöntőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2aafde-ed4b-446b-ab18-8273ddd02ec9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Leszbikus románc, édeshármas, náci tetkó, füvezés – kiborult a szennyes a demokrata képviselőnél.","shortLead":"Leszbikus románc, édeshármas, náci tetkó, füvezés – kiborult a szennyes a demokrata képviselőnél.","id":"20191025_szexbotrany_demokrata_kepviselo_katie_hill_daily_mail","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb2aafde-ed4b-446b-ab18-8273ddd02ec9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b082abf-7351-4f7c-9f5d-ea8c05f3e449","keywords":null,"link":"/elet/20191025_szexbotrany_demokrata_kepviselo_katie_hill_daily_mail","timestamp":"2019. október. 25. 13:15","title":"Leszbikus szexbotrányba keveredett egy demokrata képviselő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás telefonjaikat. A MediaTek új lapkakészlete viszont azt ígéri, hogy az 5G a középkategóriás készülékek sajátja is lehet.","shortLead":"Az 5G-s hálózatok kiépülésével egyidejűleg a gyártók is sorra adják ki 5G-s, egyelőre még prémiumkategóriás...","id":"20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6f74c4e6-c56a-4657-8172-bd2caa3465fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042a82af-0ba4-4ee5-be72-4369bef61b2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_mediatek_olcsobb_lapkakeszlet_5g_modem","timestamp":"2019. október. 24. 13:03","title":"Jöhetnek az olcsóbb 5G-s telefonok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","shortLead":"Tizenéves kora óta szenvedett a súlyos fájdalmakkal járó betegségben, 40 éves korában segítették halálba.","id":"20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce6dee4b-7d80-4cc2-9fbd-606d96964517&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd80d5e4-d3a8-4669-ac94-50227b469a9e","keywords":null,"link":"/elet/20191023_Az_eutanaziat_valasztotta_Marieke_Vervoort_belga_paralimpiai_bajnok","timestamp":"2019. október. 23. 15:04","title":"Az eutanáziát választotta Marieke Vervoort belga paralimpiai bajnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Három lány és egy kisfiú jött a világra.","shortLead":"Három lány és egy kisfiú jött a világra.","id":"20191025_negyes_ikrek_debrecen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc91a67b-a1a6-40dd-afa6-c095294143d8","keywords":null,"link":"/elet/20191025_negyes_ikrek_debrecen","timestamp":"2019. október. 25. 13:21","title":"Négyes ikrek születtek Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen népszerű kompaktja benzines, dízel, gázos, hibrid és plugin hibrid, 90-300 lóerős változatokban érkezik.","shortLead":"A Volkswagen népszerű kompaktja benzines, dízel, gázos, hibrid és plugin hibrid, 90-300 lóerős változatokban érkezik.","id":"20191025_megerkezett_16_motorral_es_6_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_8as_golf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7c761dd-1d9b-499c-94cc-1f85aec53499&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7530507c-18e6-4258-b024-ec049bdeb412","keywords":null,"link":"/cegauto/20191025_megerkezett_16_motorral_es_6_millio_forinttol_indul_a_teljesen_uj_8as_golf","timestamp":"2019. október. 25. 08:57","title":"Megérkezett: 16 féle motorral, 6 millió forinttól indul a teljesen új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amíg nincs büntetőeljárás vagy ítélet, addig mindenképp jár a magyar havi átlagbér Borkai Zsoltnak.","shortLead":"Amíg nincs büntetőeljárás vagy ítélet, addig mindenképp jár a magyar havi átlagbér Borkai Zsoltnak.","id":"20191024_Nem_vonjak_meg_Borkaitol_az_olimpiai_eletjaradekot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce5131cb-687b-47de-8cf9-659dd59af0a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a01c7e5-5dbb-4c1f-9975-267c1e818d9d","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Nem_vonjak_meg_Borkaitol_az_olimpiai_eletjaradekot","timestamp":"2019. október. 24. 21:21","title":"Nem vonják meg Borkaitól az olimpiai életjáradékot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A következő rendes EU-csúcs első napját nézte ki Boris Johnson.","shortLead":"A következő rendes EU-csúcs első napját nézte ki Boris Johnson.","id":"20191024_December_kozepen_tartana_valasztasokat_a_brit_kormanyfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61439b43-44d8-4bac-bb8b-bd51c3637802","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191024_December_kozepen_tartana_valasztasokat_a_brit_kormanyfo","timestamp":"2019. október. 24. 18:20","title":"December közepén tartana választásokat a brit kormányfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]