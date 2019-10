Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik, hogy milyen szerepük volt a kampány alatti tisztességtelenségekben.","shortLead":"Sem alpolgármesteri poszt, sem bizottsági tisztségek nem járnak a Fidesznek Budaörsön, amíg nem tisztázódik...","id":"20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=646071cd-7fe1-485a-b1a7-a67ad96fc878&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6258272b-07f3-472f-96f5-d25364003652","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_A_budaorsi_Fideszt_buntetik_Wittinghoffek_a_kampany_miatt","timestamp":"2019. október. 24. 16:34","title":"Büntetik a budaörsi Fideszt Wittinghoffék a választási kampány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A fapados társaság november végével szünteti meg a fővárosban lévő bázisát.","shortLead":"A fapados társaság november végével szünteti meg a fővárosban lévő bázisát.","id":"20191024_ryanair_buzz_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96dcb801-5c87-4efb-a535-071202fdd19a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"881df67c-17f0-489b-b830-ff0dcc740312","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_ryanair_buzz_budapest","timestamp":"2019. október. 24. 14:11","title":"Bezárja budapesti bázisát a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség választás rendje elleni bűntett miatt indított nyomozást.","shortLead":"Az irataik lemásolásáért pénzt adtak a hajléktalanoknak, és fizetséget ígértek nekik a szavazatukért is. A rendőrség...","id":"20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fcc0486-b32a-4f37-8efa-da67e7cc8d43","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_hajlektalanok_nagykanizsa_valasztasi_csalas","timestamp":"2019. október. 24. 11:30","title":"Hajléktalanok adatait szerezték meg választási csaláshoz Nagykanizsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de5736bc-9043-48dd-84b7-bc08bb18cde1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az először bejelentett februári megjelenés helyett 2020 májusában válik játszhatóvá a Naughty Dog sikergyanús Last of Us 2-je.","shortLead":"Az először bejelentett februári megjelenés helyett 2020 májusában válik játszhatóvá a Naughty Dog sikergyanús Last of...","id":"20191024_naughty_dog_last_of_us_part_2_megjelenes_csuszas_2020_majus_29","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de5736bc-9043-48dd-84b7-bc08bb18cde1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c390f6ca-daa6-496a-acc3-8f57f45e5819","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_naughty_dog_last_of_us_part_2_megjelenes_csuszas_2020_majus_29","timestamp":"2019. október. 24. 19:15","title":"Csúszik a PlayStation egyik legjobban várt játéka, csak májusban jön a Last of Us 2","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"793ed1ed-549c-4dd0-af92-55f9988c1b8b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Okulva a Samsung Galaxy Fold korai kiadásának következményeiből, a Huawei inkább elhalasztotta saját összehajtható telefonjának megjelentetését. Mostanra viszont már kiderült a pontos piacra dobási dátum, sőt jó pár fotó is felkerült a netre.","shortLead":"Okulva a Samsung Galaxy Fold korai kiadásának következményeiből, a Huawei inkább elhalasztotta saját összehajtható...","id":"20191024_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_megjelenesi_datum","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=793ed1ed-549c-4dd0-af92-55f9988c1b8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"506bf543-7b7c-407c-86ff-3affe2011bf6","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_huawei_mate_x_osszehajthato_telefon_megjelenesi_datum","timestamp":"2019. október. 24. 18:03","title":"Specifikáció, pontos dátum és képek jöttek a Huawei összehajtható telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Percekkel a meccs vége előtt lőtte meg a győztes gólt a Ferencváros, így a harmadik EL-meccsén megszerezte az első győzelmét.","shortLead":"Percekkel a meccs vége előtt lőtte meg a győztes gólt a Ferencváros, így a harmadik EL-meccsén megszerezte az első...","id":"20191024_CSZKA_MoszkvaFerencvaros_01","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83639a4e-8c84-45a5-90f1-a682c34077b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35c54884-48e5-46da-994a-88e1d04bf196","keywords":null,"link":"/sport/20191024_CSZKA_MoszkvaFerencvaros_01","timestamp":"2019. október. 24. 20:52","title":"CSZKA Moszkva-Ferencváros 0-1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","shortLead":"Egy embert a tűzoltók szabadítottak ki az egyik járműből.\r

","id":"20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8cbf0d6a-b5fc-4e4d-9671-e27b6ff187e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd904386-4e80-4b8e-a536-4939bbf51a39","keywords":null,"link":"/cegauto/20191024_arpad_hid_baleset_beszorult_sofor","timestamp":"2019. október. 24. 07:21","title":"Súlyos baleset az Árpád hídnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A klub éppen zárva tartott. A támadók valószínűleg neonácik voltak, szivárványos zászlót égettek és stencileztek.","shortLead":"A klub éppen zárva tartott. A támadók valószínűleg neonácik voltak, szivárványos zászlót égettek és stencileztek.","id":"20191023_szelsojobboldal_szelsojobb_aurora_klub_szivarvanyos_zaszlo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e6ec0b87-90de-4c92-8727-e7bc7a9779d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a208d5e8-fee7-492f-911a-2dfcbdd13d2d","keywords":null,"link":"/itthon/20191023_szelsojobboldal_szelsojobb_aurora_klub_szivarvanyos_zaszlo","timestamp":"2019. október. 23. 15:12","title":"Szélsőjobbosok rohamozták meg az Aurórát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]