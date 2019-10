Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a266709e-3522-457e-8a68-a44c63eb513c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ötórás műtéten esett át nemrégiben Medveczky Ilona, akit otthon ért baleset.","shortLead":"Ötórás műtéten esett át nemrégiben Medveczky Ilona, akit otthon ért baleset.","id":"20191024_Mentovel_szallitottak_korhazba_Medveczky_Ilonat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a266709e-3522-457e-8a68-a44c63eb513c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b858ef85-c5dc-4237-b176-85828f5d0ce4","keywords":null,"link":"/elet/20191024_Mentovel_szallitottak_korhazba_Medveczky_Ilonat","timestamp":"2019. október. 24. 09:09","title":"Mentővel szállították kórházba Medveczky Ilonát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0ef5808-0bf2-4fec-be81-5ffd60dcb204","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az országgyűlési választások után kilenc párttag ellen indult etikai eljárás, most eltörölték a büntetéseket.","shortLead":"Az országgyűlési választások után kilenc párttag ellen indult etikai eljárás, most eltörölték a büntetéseket.","id":"20191024_Rehabilitalta_az_LMP_a_tavaly_eltiltott_politikusait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a0ef5808-0bf2-4fec-be81-5ffd60dcb204&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83f85d56-8f9d-4fc9-bc93-1073ec63fd82","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_Rehabilitalta_az_LMP_a_tavaly_eltiltott_politikusait","timestamp":"2019. október. 24. 15:05","title":"Rehabilitálta az LMP a tavaly eltiltott politikusait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","shortLead":"Az olasz légi irányítók munkabeszüntetésének hatásait Magyarországon is érezni fogják.","id":"20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=606954a8-6bc4-42af-b0fa-e8e1b3436ba2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bfa06c6-cd66-46a7-871f-02ae1063dd7b","keywords":null,"link":"/kkv/20191024_Figyelmeztet_a_Wizz_Air_olasz_sztrajk_miatt_lehetnek_kesesek_penteken","timestamp":"2019. október. 24. 17:08","title":"Figyelmeztet a Wizz Air: olasz sztrájk miatt lehetnek késések pénteken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","shortLead":"A polgármester szerint nagyon jól sikerült a közel 400 millió forintos beruházás, de azért átalakítják a csúszdákat.","id":"20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=452954b5-cd11-41af-800b-3455f254f780&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e959ddd-5559-40ae-a2b0-301c3eebe4b2","keywords":null,"link":"/itthon/20191024_xvi_kerulet_jatszoter_oriascsuszda_gyerekek_serules","timestamp":"2019. október. 24. 06:51","title":"Sípcsonttörés, térdficam után átalakítják a választás előtt átadott játszóteret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az már biztos, hogy a tornát júniusban és júliusban rendezik majd, a lebonyolításról és a résztvevők kvalifikációjáról azonban csak későbbre ígért pontos részleteket Gianni Infantino, a FIFA döntéshozó testületének sanghaji ülését követően. ","shortLead":"Az már biztos, hogy a tornát júniusban és júliusban rendezik majd, a lebonyolításról és a résztvevők kvalifikációjáról...","id":"20191024_kina_bovites_fifa_gianni_infantino_klubvilagbajnoksag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=966a5fb6-d3ed-4ea4-9842-2638b5bf5e81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5701bee0-82a2-4f06-b454-b30372a5d637","keywords":null,"link":"/vilag/20191024_kina_bovites_fifa_gianni_infantino_klubvilagbajnoksag","timestamp":"2019. október. 24. 10:32","title":"Kínában debütál a 24 csapatosra bővülő klubvébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt. A történet oroszországi vonala állhat a döntés hátterében.","shortLead":"Az utolsó pillanatban törölték a PlayStation orosz áruházából a néhány napon belül megjelenő új Call of Dutyt...","id":"20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51bd38b7-a4b5-4d80-aa18-7d7db128342b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191024_oroszorszag_playstation_store_aruhaz_call_of_duty_modern_warfare_2019","timestamp":"2019. október. 24. 08:33","title":"Zűr van az új Call of Duty körül, az oroszok bepöccenhettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Október 23-án sem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és elcsípte a szexbotrányba keveredett győri polgármester első beszédét. Hadházi László lett a magyar hangja az újraválasztott városvezetőnek, aki egy óvodaátadón tűnik fel. ","shortLead":"Október 23-án sem állt a nyilvánosság elé Borkai Zsolt, de a Duma Aktuál résen volt és elcsípte a szexbotrányba...","id":"20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bdd768ab-b54f-4cab-a252-72aed4602eee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dce13199-6b4f-4edd-868b-946765076fa1","keywords":null,"link":"/360/20191024_Beszedet_irt_Borkainak_a_Hadhazi_Akos","timestamp":"2019. október. 24. 19:00","title":"A Duma Aktuál megszerezte Borkai Zsolt első beszédét a szexbotránya után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsony Gergely zöld és szabad fővárost ígért október 23-i beszédében. Friss BL-eredmények és időjárási kilátások a hvg360 reggeli hírösszefoglalójában. ","shortLead":"Karácsony Gergely zöld és szabad fővárost ígért október 23-i beszédében. Friss BL-eredmények és időjárási kilátások...","id":"20191024_Radar360_Orban_visszafogott_volt_Borkai_el_sem_ment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bd5e16e-1932-4080-be06-7b77e78dffac","keywords":null,"link":"/360/20191024_Radar360_Orban_visszafogott_volt_Borkai_el_sem_ment","timestamp":"2019. október. 24. 08:00","title":"Radar360: Orbán visszafogott volt, Borkai el sem ment","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]