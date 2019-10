Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új ORÖ-elnök személyében is megállapodtak a szervezetek. Farkas Flórián és a Lungo Drom nem tudott átállítani senkit. ","shortLead":"Csúszik az új Országos Roma Önkormányzat felállása, de a Lungo Drom-ellenes szövetség él és elszánt. Már az új...","id":"20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfb3f2a4-d9d9-4ffd-8ebd-484778dc3597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dbde4c9-02b4-495e-8601-9c0ed154c020","keywords":null,"link":"/itthon/20191025_agocs_janos_orszagos_roma_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 25. 17:58","title":"Agócs János lehet az ORÖ új elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76865e80-29f1-4308-80c8-50ae43df8df5","c_author":"Gergely Márton - Tóth Richárd","category":"360","description":"Hiába használta ki erőfölényét a médiában és a plakáthelyeken ezen a választáson is a kormányoldal, Budapesten az ellenzéki pártok az internetes marketinggel és az összehangolt kampányukkal mégis legyőzték a minden fronton elkényelmesedett Fideszt. ","shortLead":"Hiába használta ki erőfölényét a médiában és a plakáthelyeken ezen a választáson is a kormányoldal, Budapesten...","id":"201943__ellenzeki_osszefogas__kubatov_ellen_facebook__politikai_mecenasok__tudtak_mertek_tettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76865e80-29f1-4308-80c8-50ae43df8df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dc3a1ce-4dd0-4337-b9c2-ce2fa37a123e","keywords":null,"link":"/360/201943__ellenzeki_osszefogas__kubatov_ellen_facebook__politikai_mecenasok__tudtak_mertek_tettek","timestamp":"2019. október. 25. 11:00","title":"Jobban költötte el reklámpénzeit az ellenzék Budapesten, mint a Fidesz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f5332ea-c86a-48f9-b635-37c260fa6da2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20191025_orban_viktor_nick_vujicic_eloadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f5332ea-c86a-48f9-b635-37c260fa6da2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8e99b66-8860-4f29-93f4-daf7ce15be61","keywords":null,"link":"/elet/20191025_orban_viktor_nick_vujicic_eloadas","timestamp":"2019. október. 25. 17:21","title":"A kar és láb nélküli prédikátorral pózolt Orbán - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól Budapesten sem kell már a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél – közölte a Budapest Airport. ","shortLead":"Mostantól Budapesten sem kell már a csomagból kivenni a laptopot és a tabletet a repülőtéri biztonsági ellenőrzésnél –...","id":"20191025_ferihegy_liszt_ferenc_nemezetkozi_repuloter_ellenorzes_utazas_laptop_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d32de89d-b998-4d72-99e3-64b444c6867a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"958590fa-acc6-4376-b3bf-9d1d03c3af8f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191025_ferihegy_liszt_ferenc_nemezetkozi_repuloter_ellenorzes_utazas_laptop_","timestamp":"2019. október. 25. 18:21","title":"Jó hírt kaptak a laptoppal utazók a ferihegyi repülőtértől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30904f7a-1eb6-488b-8aa8-b3b0decaeb9b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajon mi lesz a jövő évi dobásuk?","shortLead":"Vajon mi lesz a jövő évi dobásuk?","id":"20191025_Ben_Stillernek_oltozott_egy_csapat_lany_halloweenre__mind_a_heten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=30904f7a-1eb6-488b-8aa8-b3b0decaeb9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67dfa012-6831-4168-8471-cca1caf30028","keywords":null,"link":"/elet/20191025_Ben_Stillernek_oltozott_egy_csapat_lany_halloweenre__mind_a_heten","timestamp":"2019. október. 25. 16:01","title":"Ben Stillernek öltözött egy csapat nő halloweenre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most úgy tűnik, Thália oltárán áldoznak majd, az eddigiek alapján várhatóan az állam segítségét is igénybe véve.","shortLead":"Különböző alapítványokon és társaságokon keresztül szépítgeti birodalmát az egykori kulturális államtitkár. Most...","id":"201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c7c4647d-b688-4ccf-a13d-c37c33756edc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f924634f-df7c-4a75-9f13-14337f75ec34","keywords":null,"link":"/360/201943_levendula_szinpad_teatrum_is_lesz_l_simoneknal","timestamp":"2019. október. 25. 10:35","title":"Színház is lesz L. Simonék kastélyában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb027c0-650f-472b-ac87-4684be93bd4a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság új toborzóvideója a szívre próbál hatni.","shortLead":"A hatóság új toborzóvideója a szívre próbál hatni.","id":"20191025_A_NAV_uj_kisfilmje_szerint_a_vilag_egyik_legjobb_allasa_penzugyornek_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb027c0-650f-472b-ac87-4684be93bd4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0312633b-1a07-4656-97db-779f34c5195a","keywords":null,"link":"/elet/20191025_A_NAV_uj_kisfilmje_szerint_a_vilag_egyik_legjobb_allasa_penzugyornek_lenni","timestamp":"2019. október. 25. 12:56","title":"A NAV új kisfilmje szerint a világ egyik legjobb állása pénzügyőrnek lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84f093c9-44a3-46de-a4b2-17b470f28b8c","c_author":"Konok Péter","category":"360","description":"Egy nem újkeletű jelenséggel foglalkozik véleményszerzőnk, de most ismét aktuálissá vált a választási eredmény utáni ellenzéki eufóriában. Konok Péter szerint a politikai helyzet elemzését a részsikerek idején sem lehet megspórolni. ","shortLead":"Egy nem újkeletű jelenséggel foglalkozik véleményszerzőnk, de most ismét aktuálissá vált a választási eredmény utáni...","id":"201943_az_unneprontas_szabadsaga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=84f093c9-44a3-46de-a4b2-17b470f28b8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3ad4979-a61d-4aee-a797-9f9b73e6b2f7","keywords":null,"link":"/360/201943_az_unneprontas_szabadsaga","timestamp":"2019. október. 25. 15:30","title":"Konok Péter: A NER-ben kell feltétlenül egyetérteni, az ellenzéknek bírnia kéne a kritikát ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]