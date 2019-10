Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","shortLead":"Az adatok szerint a magyar átlagbér a szlováknál és a horvátnál is magasabb.","id":"20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46513c86-2a63-40e6-a6d3-58d62e738ca9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"370bb5f6-041d-44f2-bf67-8fdc7090348b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191028_Eurostat_Tobbet_er_a_magyarorszagi_atlagfizetes_a_romaniainal","timestamp":"2019. október. 28. 08:10","title":"Eurostat: Többet ér a magyarországi átlagfizetés a romániainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be a Pentagon.","shortLead":"Két évig tartó titkos út után visszatért a Földre az Egyesült Államok pilóta nélküli űrrepülőgépe - jelentette be...","id":"20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=aa596f16-9e76-4a51-b833-239afed55584&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0dac945e-d975-43da-b10b-82e06f8a4337","keywords":null,"link":"/tudomany/20191027_Ket_ev_utan_visszatert_a_Foldre_az_amerikai_titkos_urrepulogep","timestamp":"2019. október. 27. 21:53","title":"Két év után visszatért a Földre a titkos amerikai űrrepülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","shortLead":"Az amerikai katonák ütöttek rajta az Iszlám Állam vezetőjén, Abu Bakr al-Bagdadin. A hírt Donald Trump is megerősítette.","id":"20191027_","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7ee3d60b-0053-425b-9725-7b91872e0ee0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f46dfdfc-9006-4964-b478-6faf5fc057f7","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_","timestamp":"2019. október. 27. 14:30","title":"Trump bejelentette, meghalt az Iszlám Állam alapítója és elsőszámú vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model 3 több elemét felhasználó új kocsit az elektromos autógyár internetes oldalán.","shortLead":"A tervezettnél hamarabb kezdődik az új Tesla crossover, a Model Y gyártása, s aki akarja, már meg is rendelheti a Model...","id":"20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=22d175bf-2163-403e-8764-003ed216753d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5a02bc3-2b49-4b88-8d75-2c8af2ebb7e3","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hamarabb_kezdodhet_az_uj_Tesla_a_Model_Y_gyartasa","timestamp":"2019. október. 27. 18:59","title":"Hamarabb kezdődhet az új Tesla, a Model Y gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Közérdekű adatigénylésre adták ki a víziközműprojektek már odaítélt támogatásainak listáját.","shortLead":"Közérdekű adatigénylésre adták ki a víziközműprojektek már odaítélt támogatásainak listáját.","id":"20191028_70_milliard_forintot_nyertek_Meszarosek_a_sulyosan_szabalytalannak_itelt_programban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3f032786-f099-4e0e-a7a6-eafc0d7e4720&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19839944-c0dd-4e70-a399-ad0fdb72415d","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_70_milliard_forintot_nyertek_Meszarosek_a_sulyosan_szabalytalannak_itelt_programban","timestamp":"2019. október. 28. 11:18","title":"70 milliárd forintot nyertek Mészárosék a súlyosan szabálytalannak ítélt programban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség napi felvonulását, ám a mostani különleges volt: ez volt az első demonstráció azóta, hogy Tajvanon törvényesítették az azonos neműek házasságát.","shortLead":"Tajvan mindig is arról volt közismert, hogy évről évre a szigetországban rendezik meg Kelet-Ázsia legnagyobb Büszkeség...","id":"20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=343c650e-f272-4344-a2b2-0e7f84ef1e55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb61e718-662f-4328-a72e-88e788a83c9d","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kulonleges_volt_az_idei_tajvani_Buszkeseg_napi_felvonulas","timestamp":"2019. október. 27. 17:09","title":"Különleges volt az idei tajvani Büszkeség napi felvonulás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő, 2020. január 31-e előtt is kiléphet az unióból, ha addig a felek ratifikálják a távozásról szóló egyezményt – írta a The Guardian, amelynek újságírói belenézhettek az EU-által készülő dokumentumba. Az Eu hétfőn nyilatkozik hivatalosan a hosszabbítás ügyében.","shortLead":"Az EU kész arra, hogy három hónappal meghosszabbítsa a Brexit folyamatát, ám az Egyesült Királyság az új határidő...","id":"20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=465c5f27-b180-4bcc-be20-4e39be149df7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de929489-7eb5-4991-9ff3-9ea6cce2b179","keywords":null,"link":"/vilag/20191027_Harom_honappal_meghosszabbitja_az_EU_a_Brexithataridot","timestamp":"2019. október. 27. 20:09","title":"Három hónappal meghosszabbítja az EU a Brexit-határidőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","shortLead":"Hétfő hajnalig nem lehet Bubival közlekedni. ","id":"20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3fe73763-43d6-4bd4-aed1-e9ce368a12f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e9d836d-e4ef-4c47-87e7-283ee9909bee","keywords":null,"link":"/elet/20191027_Kerekpar_bubi_leallas_karbantartas","timestamp":"2019. október. 27. 09:10","title":"Kerékpárosok, figyelem: mára leáll a teljes közbringarendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]