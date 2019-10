Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"De még így is megfizethetőbbek a belvárosi és a budai kerületeknél.","shortLead":"De még így is megfizethetőbbek a belvárosi és a budai kerületeknél.","id":"20191028_Elkepesztoen_dragak_lettek_a_kulso_keruleti_ingatlanok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f9d19ebd-90cd-40b8-99c6-7f9295086e71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8c393fc-81ce-4e59-b1e0-bc7097eaafc4","keywords":null,"link":"/ingatlan/20191028_Elkepesztoen_dragak_lettek_a_kulso_keruleti_ingatlanok","timestamp":"2019. október. 28. 11:01","title":"Elképesztően drágák lettek a külső kerületi ingatlanok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Csütörtökig van ideje igazolnia magát annak, aki eddig nem tette.","shortLead":"Csütörtökig van ideje igazolnia magát annak, aki eddig nem tette.","id":"20191027_Most_mar_tenyleg_lejar_a_banki_adategyeztetes_hatarideje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6c05bdf-f21e-481d-b8f9-e5279811590b","keywords":null,"link":"/kkv/20191027_Most_mar_tenyleg_lejar_a_banki_adategyeztetes_hatarideje","timestamp":"2019. október. 27. 07:47","title":"Most már tényleg lejár a banki adategyeztetés határideje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","shortLead":"A BBC és a Netflix háromrészes sorozatot gyárt Bram Stoker eredeti regényéből. ","id":"20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33fbd8d9-f544-49c7-8898-13791eace977&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"426a9642-31ae-4eee-be16-64ee098f5a4b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Visszaterunk_a_vampirmesek_gyokereihez_veres_horror_keszul_a_Drakulabol","timestamp":"2019. október. 28. 11:09","title":"Visszatérünk a vámpírmesék gyökeréhez: véres horror készül a Drakulából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Röviden: Soros.","shortLead":"Röviden: Soros.","id":"20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8444966e-065b-4922-819c-5ad5462bfe37","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Reagalt_a_kormany_a_New_York_Times_magyar_egeszsegugyet_bemutato_cikkere","timestamp":"2019. október. 28. 11:25","title":"Reagált a kormány a New York Times magyar egészségügyet bemutató cikkére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos üzenetet telefonjukra az Apple-től.","shortLead":"Bár az iPhone 5 immár történelem, a felhasználók 9 százaléka még mindig ilyen készüléket használ. Ők kapnak fontos...","id":"20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f0ac565-eda5-4516-be4c-e30430d80d1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23388ec0-62e9-4ac3-9a3a-908ac8a8bd8c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_iphone_5_ios_1034_frissites_kikenyszeritese_gps_hiba_november_3","timestamp":"2019. október. 28. 15:03","title":"Bekeményít az Apple: lekapcsolja az internetelérést minden iPhone 5-ön, melyet nem frissítenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Átadnak egy újabb szakaszt az M0 déli szektorában.\r

\r

","shortLead":"Átadnak egy újabb szakaszt az M0 déli szektorában.\r

\r

","id":"20191027_Hetfotol_ujabb_M0s_szakasz_lesz_autozhato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56d81bdb-f87a-4e70-9640-48bf8380c37c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Hetfotol_ujabb_M0s_szakasz_lesz_autozhato","timestamp":"2019. október. 27. 15:08","title":"Hétfőtől újabb M0-s szakasz lesz autózható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Telitalálatos nem volt a héten.","shortLead":"Telitalálatos nem volt a héten.","id":"20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2c2a0bb-4b65-4d2f-8319-6dd6c1a45cf4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c5acef-0fce-4ee5-ad96-b0f632cc4e1c","keywords":null,"link":"/itthon/20191027_A_hatos_lotto_nyeroszamai_es_nyeremenyei","timestamp":"2019. október. 27. 17:07","title":"A hatos lottó nyerőszámai és nyereményei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel a saját autók vásárlásával – állítják amerikai szakértők, akik szerint leginkább a gazdasági válság miatt csökkent az USA-ban az újautó-vásárlás. Szerintük amikor már egy családban a második gyerek is elkezdi az iskolát, aki tud, autót vesz.","shortLead":"Egyáltalán nem biztos, hogy azoknak lesz igazuk, akik szerint a mai fiatal generációk tagjai tömegesen hagynának fel...","id":"20191027_Megsem_mondanak_le_a_sajat_autorol_a_fiatalok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2e638bb-3847-4e54-ab9a-cc885e54d1ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"895cfefd-1720-441a-83b6-571b51f37edc","keywords":null,"link":"/cegauto/20191027_Megsem_mondanak_le_a_sajat_autorol_a_fiatalok","timestamp":"2019. október. 27. 16:34","title":"Saját autó helyett Uber és car sharing? Úgy tűnik, ez nem így lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]