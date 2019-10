Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","shortLead":"Mintegy 250 ilyen jellegű autót használ a német honvédség is, de meg lehet venni magánszemélyeknek is. ","id":"20191028_MercedesBenz_G500_4x4","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6d8c0a4-844c-44a1-80a1-4f1bc67e28a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f9a3e56-b73b-4c62-9997-a58af8b21b89","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_MercedesBenz_G500_4x4","timestamp":"2019. október. 28. 09:43","title":"Ha valaki valóban harctérnek tekinti az utakat, annak itt a páncélozott Mercedes-Benz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a30fb0-cffb-4b4b-b9e1-a55bca76321f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Touareg R néven érkező változat vélhetően a Porsche V6-os hibrid hajtásláncát kaphatja meg.","shortLead":"A Touareg R néven érkező változat vélhetően a Porsche V6-os hibrid hajtásláncát kaphatja meg.","id":"20191028_Jon_egy_450_loeros_csucsvaltozat_a_VW_Touaregbol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=54a30fb0-cffb-4b4b-b9e1-a55bca76321f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec3b2665-f2aa-4e7a-8bf1-d21c31eeaa86","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Jon_egy_450_loeros_csucsvaltozat_a_VW_Touaregbol","timestamp":"2019. október. 28. 16:51","title":"Jön egy 450 lóerős csúcsváltozat a VW Touaregből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első esetnél hatan ültek egy autóban, amikor a szántóföldre csúsztak. A másodiknál két teherautó karambolozott.","shortLead":"Az első esetnél hatan ültek egy autóban, amikor a szántóföldre csúsztak. A másodiknál két teherautó karambolozott.","id":"20191029_Egymas_utan_ket_baleset_is_tortent_Biatorbagynal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e03ec0be-2f86-4bd4-b7a7-e9c0f457c9e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d35b231-22a2-4dca-a3ca-203f17fa1aff","keywords":null,"link":"/cegauto/20191029_Egymas_utan_ket_baleset_is_tortent_Biatorbagynal","timestamp":"2019. október. 29. 11:55","title":"Egymás után két baleset is történt Biatorbágynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor még gondot okoz neki. Illetve már nem, a cég ugyanis javított a működésen.","shortLead":"A Google keresője most is sok mindent képes megtalálni, de az összetett kifejezések, netán mondatok értelmezése sokszor...","id":"20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf22426b-e59b-4286-b66c-203c35f7a666&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a3bb97b-7cbd-4866-baca-e2a9367ba99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_google_kereso_bert_algoritmus_talalati_lista","timestamp":"2019. október. 28. 09:03","title":"Nagyot változott a Google kereső, de elsőre alig fogja észrevenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","shortLead":"Reagált a zuglói polgármester arra, hogy néhány módosítással átláthatatlanabbá tenné a kerületi önkormányzatot. ","id":"20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af2b13a7-aac9-4af5-b5a7-39035736c03a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28996da5-820d-46e3-a2ad-45af42fbfe83","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Horvath_Csaba_Zuglo_ezutan_is_atlathato_onkormanyzat_marad","timestamp":"2019. október. 28. 06:20","title":"Horváth Csaba: Zugló ezután is átlátható önkormányzat marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért, és milyen feltételt támasztottak a megrendelők.","shortLead":"A szlovákiai lapok feldolgozták a vádiratot, amiből kiderült, hogy mennyit fizettek a gyilkosságért, és milyen...","id":"20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=512d5623-a80b-4ae5-a8bf-38b6af78da98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4095fc-2edc-40d4-a46d-f5dee962704d","keywords":null,"link":"/vilag/20191029_A_Kuciakgyilkossag_megrendeloi_azt_akartak_hogy_az_ujsagiro_testet_sose_talaljak_meg","timestamp":"2019. október. 29. 10:49","title":"A Kuciak-gyilkosság megrendelői azt akarták, hogy az újságíró testét sose találják meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59fc388b-7899-46dc-9866-bda04c099283","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Razer Raptor névre hallgat a gyártó új, látványos megjelenésű monitora. Elsősorban olyan felhasználókra fókuszáltak vele, akik szívesen játszanak.","shortLead":"Razer Raptor névre hallgat a gyártó új, látványos megjelenésű monitora. Elsősorban olyan felhasználókra fókuszáltak...","id":"20191028_razer_raptor_monitor_jatekosok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59fc388b-7899-46dc-9866-bda04c099283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ed67c4f-3a67-49cc-932d-e212b8b37518","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_razer_raptor_monitor_jatekosok_szamara","timestamp":"2019. október. 28. 16:03","title":"Monitort is készített játékosok számára a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert vagy akár Falco síremlékét. Letölthető audio guide mutatja be a hely történelmi és építészeti sokszínűségét, illetve a Temetkezési Múzeum tárlatát.\r

\r

","shortLead":"A Bécsi Központi Temetőben most már okostelefonos alkalmazással is felfedezhetjük többek között Beethoven, Schubert...","id":"20191029_Okostelefonnal_fedezhetjuk_fel_a_temetot_Becsben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e1d2136b-c302-41dc-861c-f85a942130b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87bb2a68-52b1-462d-bc31-61486bea2742","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Okostelefonnal_fedezhetjuk_fel_a_temetot_Becsben","timestamp":"2019. október. 29. 12:45","title":"Okostelefonnal fedezhetjük fel a központi temetőt Bécsben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]