[{"available":true,"c_guid":"4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett. A végeredményt egyetlen képpé gyúrta össze.","shortLead":"A nemrég űrsétát tett Christina Koch 11 percen át rögzítette, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elhalad Afrika felett...","id":"20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4a82f9e4-7d32-4aeb-8700-5475c8e04364&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62fc9a54-c271-4f64-80cc-a6a4b2a2e48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_nasa_iss_nemzetkozi_urallomas_timelapse_foto_christina_koch","timestamp":"2019. október. 28. 19:03","title":"Lenyűgöző fotó készült a Földről a Nemzetközi Űrállomás fedélzetéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a","c_author":"Balla Györgyi","category":"360","description":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak vele. Ha minden jól megy, két-három év múlva a bőrgyógyászati rendelőkben is ott lehet a most még szobaméretű vizsgálati készülék. ","shortLead":"Az új képalkotó eljárással nem lesz szükség bőrbiopsziára, hetekig tartó leletezésre, pénzt és időt is spórolhatnak...","id":"20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=66d5e26f-a1ed-4c7a-8e23-7ab4c419f56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"679d7fb1-1122-4624-a61a-38c9eb6fe6ad","keywords":null,"link":"/360/20191029_Ket_magyar_kutato_forradalmasithatja_az_anyajegyvizsgalatot","timestamp":"2019. október. 29. 07:00","title":"Két magyar kutató forradalmasíthatja a bőrelváltozások vizsgálatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","shortLead":"Egy CV-22B Osprey konvertiplán tart bemutató repülést a főváros felett délben.","id":"20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a23b1ac9-575e-4801-87b0-9db8d0124e97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"917e8951-3072-41af-90eb-7d22e7f36c49","keywords":null,"link":"/tudomany/20191028_cv_22_osprey_konvertiplan_amerikai_repulo","timestamp":"2019. október. 28. 21:39","title":"Különleges amerikai repülő szeli kedden Budapest egét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c54dd87-0dad-4652-bfc4-50739ede3ba0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Három autó egy szerelvényen már sok volt a rendőröknek. Lekapcsoltak a román sofőrt, aki túlpakolta a trélerét.","shortLead":"Három autó egy szerelvényen már sok volt a rendőröknek. Lekapcsoltak a román sofőrt, aki túlpakolta a trélerét.","id":"20191028_Torott_horrortrelert_fogtak_a_rendorok_Szolnoknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2c54dd87-0dad-4652-bfc4-50739ede3ba0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85e3da0b-3558-439f-a807-36d1b79bcff7","keywords":null,"link":"/cegauto/20191028_Torott_horrortrelert_fogtak_a_rendorok_Szolnoknal","timestamp":"2019. október. 28. 14:45","title":"Túlpakolt trélert fogtak a rendőrök Szolnoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","shortLead":"A pénzügyőrök egy töltés melletti erdős részen leltek rá a tizenegymillió forintot érő csempészárura.","id":"20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ebdbed55-936b-4919-be4e-046239718535&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b4af4fa-666e-4573-9900-a2f6d5beeac7","keywords":null,"link":"/kkv/20191028_11_ezer_doboz_cigaretta_hevert_a_Tisza_mellett","timestamp":"2019. október. 28. 09:57","title":"11 ezer doboz cigaretta hevert a Tisza mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f62aeb6-0164-49cf-a4e7-da2c7b3709f9","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez volt a szerencsenapja.","shortLead":"Ez volt a szerencsenapja.","id":"20191028_Lotto_lottonyertes_ferfi_utolso_kemoterapia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f62aeb6-0164-49cf-a4e7-da2c7b3709f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3f2133-f6b2-4b7c-9231-207a425171bd","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Lotto_lottonyertes_ferfi_utolso_kemoterapia","timestamp":"2019. október. 28. 11:59","title":"Útban az utolsó kemoterápiájára 200 ezer dollárt nyert a lottón egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási Indexéből, amely immár 13. éve mérik fel a magyarok megtakarítási szokásait. Néhány területen látható javulás, ám az összkép továbbra is lehangoló.","shortLead":"Hiába minden kormányzati és egyéb szándék, továbbra is a készpénzben hisz a magyar – derül ki az OTP Öngondoskodási...","id":"20191029_otp_ongondoskodas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=86bc1c58-af9d-4dd3-9c31-dc51e32d4719&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"963c9a12-acbe-4ccb-8384-7e04e34bed3e","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_otp_ongondoskodas","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"Felkutatták, miért tartanak a magyarok több ezer milliárdot a párna alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"449d6585-3371-4cca-92ca-c552146ef148","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 77. évében elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, a kortárs magyar zene kiemelkedő alakja – tudatta honlapján hétfőn a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia.","shortLead":"Életének 77. évében elhunyt Jeney Zoltán Kossuth-díjas zeneszerző, a kortárs magyar zene kiemelkedő alakja – tudatta...","id":"20191028_Meghalt_Jeney_Zoltan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=449d6585-3371-4cca-92ca-c552146ef148&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c58f9b8d-b05f-4f80-82a1-b844759b214b","keywords":null,"link":"/kultura/20191028_Meghalt_Jeney_Zoltan","timestamp":"2019. október. 28. 13:22","title":"Meghalt Jeney Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]