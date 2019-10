Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folytatódik az eljárás az MGH Földi Kiszolgáló ügyében, 6,9 milliárd forint támogatás a problémás.","shortLead":"Folytatódik az eljárás az MGH Földi Kiszolgáló ügyében, 6,9 milliárd forint támogatás a problémás.","id":"20191029_Tiltott_allami_tamogatas_eu_malev_mgh","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cd33f19f-6fcb-4717-8893-ae0be651959a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53031997-d777-4fac-b8bf-5be4fb3da57b","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Tiltott_allami_tamogatas_eu_malev_mgh","timestamp":"2019. október. 29. 13:25","title":"Tiltott állami támogatás jeleit gyanítják az uniós revizorok az egykori Malév-leánycégnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe","c_author":"Dzindzisz Sztefan","category":"kkv","description":"Bár ismét nőtt a számuk, még mindig csak a magyarok 44 százaléka rendelkezik valamiféle megtakarítással – derült ki az OTP Öngondoskodási Indexéből. Az eredményeket bemutató sajtótájékoztató után Kovács Antallal, az OTP vezérigazgató-helyettesével beszélgettünk arról, hogy miért nem akarnak félretenni a fiatalok, mennyit számít az optimista jövőkép, illetve, hogy mire elég, ha csak havi 2500 forintot tudunk megtakarítani.","shortLead":"Bár ismét nőtt a számuk, még mindig csak a magyarok 44 százaléka rendelkezik valamiféle megtakarítással – derült ki...","id":"20191030_Tenyleg_semmit_nem_er_ha_havi_2500_forintot_teszunk_felre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e6d20b7a-0e07-4f7c-ae72-6aab68f60bfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fbd3a1e-727d-49e3-9750-167434350de7","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_Tenyleg_semmit_nem_er_ha_havi_2500_forintot_teszunk_felre","timestamp":"2019. október. 30. 06:50","title":"Tényleg semmit nem ér, ha havi 2500 forintot teszünk félre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","shortLead":"Az MSZP-t is behálózó politikai maffiáról értekező Botka László eddig bírta. ","id":"20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07dd406b-9997-499c-914b-0751cbf1a798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bafc6ac-2b88-479f-b558-76203ab6e545","keywords":null,"link":"/itthon/20191028_Botka_Laszlo_az_elso_adando_alkalommal_kilepett_az_MSZPbol","timestamp":"2019. október. 28. 11:05","title":"Botka László az első adandó alkalommal kilépett az MSZP-ből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","shortLead":"Többen azt is skandálták, hogy \"csukják le!\"","id":"20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a70700b3-52d3-4075-bb0c-c5ebd4abbf16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6070c86-21e6-4cd8-a350-da19b24a874b","keywords":null,"link":"/vilag/20191028_Video_Kifujoltak_Trumpot_amin_megjelent_a_kivetiton_egy_baseballmeccsen","timestamp":"2019. október. 28. 10:38","title":"Kifújolták Trumpot, amint megjelent a kivetítőn egy baseballmeccsen – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes: olyan, mintha egy űrbéli arcot látnánk a képen.","shortLead":"A Hubble űrteleszkópnak ezúttal két galaxis összeütközését sikerült lefotóznia, de a jelenség nem csak ezért érdekes...","id":"20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5930bc51-f0fa-434e-8845-da5ca5cfc129&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70613feb-cde3-49d0-9fa3-82a17f4df53d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_galaktikus_arc_hubble_am_2026_424_tejutrendszer_urteleszkop_galaxisok_utkozese","timestamp":"2019. október. 29. 16:03","title":"Galaktikus \"arcot\" fotózott a messzi űrben a Hubble","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár sok böngésző már nem támogatja, akadnak még Flash-tartalmakat használó weboldalak, amelyek a keresésben feljöhetnek. A Google úgy döntött, ideje kiirtani őket.","shortLead":"Bár sok böngésző már nem támogatja, akadnak még Flash-tartalmakat használó weboldalak, amelyek a keresésben...","id":"20191029_google_flash_kereses_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8968c675-c367-4129-a21f-de341eedb711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec4c7ff2-4b40-4920-8eba-7a2d7319d241","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_google_flash_kereses_bongeszo","timestamp":"2019. október. 29. 17:03","title":"A Google beütött még egy szöget a Flash koporsójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"","category":"360","description":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Űripari egyezmény Oroszországgal, Budapesten Sorosozott Netanjahu fia, előrehozott választásról döntöttek a britek...","id":"20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a6429f-2c86-4bc3-b05e-ffc6e02e522d","keywords":null,"link":"/360/20191030_Radar_360_csodkozeli_helyzet_Pecsen_lezarasok_Putyin_miatt","timestamp":"2019. október. 30. 08:00","title":"Radar 360: csődközeli helyzet Pécsen, lezárások Putyin miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","shortLead":"A kisfiú kezelésére 700 millió forint gyűlt össze néhány hét alatt. ","id":"20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4da30c32-4771-424a-b72d-fb60734d6f43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"428c5459-1bbe-4f4d-b059-766c0cf76f3d","keywords":null,"link":"/elet/20191028_Kedden_adjak_be_a_vilag_legdragabb_gyogyszeret_Zentenek","timestamp":"2019. október. 28. 12:27","title":"Kedden adják be a világ legdrágább gyógyszerét Zentének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]