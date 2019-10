Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446","c_author":"Nehéz-Posony Márton","category":"360","description":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment gördülékenyen a polgármesteri átadás-átvétel, de hogy ilyenkor a kétes ügyek nyomait el lehet-e tüntetni, az Nehéz-Posony Márton szerint erősen kétséges. Recept újdonsült polgármestereknek, hogyan göngyölítsék fel a kérdéses eseteket. ","shortLead":"Üresen maradt irattartók, éj leple alatt pakolt rejtélyes dobozok, eltűnő winchesterek. Nem mindenhol ment...","id":"20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e55c4-e15d-4b14-8d4c-e4c21da90446&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7bd5d42-655b-47e3-bcfb-3ed5052f7aef","keywords":null,"link":"/360/20191029_A_HVG_ugyvedje_valaszol_Hiaba_uritik_ki_az_irattarakat_a_tavozo_polgarmesterek","timestamp":"2019. október. 29. 11:00","title":"A HVG ügyvédje válaszol: Hiába ürítik ki az irattárakat a távozó polgármesterek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","shortLead":"A volt keletnémet pártfőtitkár kedvelte a Citroeneket, ez az eladó autó is a flottájába tartozott. ","id":"20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8da8f4a2-aece-4602-8550-ceb7a3c69e08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a4b0851-f247-4f01-9930-9eca43011e5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_Elado_Szigetszentmikloson_Erich_Honecker_egyik_autoja","timestamp":"2019. október. 30. 08:08","title":"Eladó Szigetszentmiklóson Erich Honecker egyik autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":" ","shortLead":" ","id":"20191030_Nezegessen_egymasra_mosolygo_Putyint_es_Orbant","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=455287b3-df6e-475e-b012-5b5ab8e3d276&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488bb416-5208-4263-94e9-e86364ebe2cd","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Nezegessen_egymasra_mosolygo_Putyint_es_Orbant","timestamp":"2019. október. 30. 18:14","title":"Nézegessen egymásra mosolygó Putyint és Orbánt!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg, hogy hányan szeretik az atlétikát, és fogjunk össze a jó ügyért.”","shortLead":"Karácsony Gergely és Budapest új vezetése úgy véli, nem kell a vébé. Baji Balázs gátfutó rendezéspárti. „Mutassuk meg...","id":"20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4982d651-f0ac-48f2-88ff-f4277dae76b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dda29722-44ed-412a-8027-dbafaea43aeb","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Baji_Balazs_megijedt_amikor_megtudta_lehet_hogy_megsem_lesz_Budapesten_atletikai_vebe","timestamp":"2019. október. 29. 12:38","title":"Baji Balázs megijedt, amikor megtudta, hogy elmaradhat a budapesti atlétikai vébé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről. Az első teszt hamarosan meg is kezdődik.","shortLead":"November 1-jétől már éles a törvény, ami engedélyezi, hogy Oroszországot bármikor le lehessen vágni az internetről...","id":"20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d16715f8-ba67-47d1-9601-39711dd91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a898ee3b-c69a-4498-9c9d-c030b4db4c0e","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_oroszorszag_internet_runet_teszt","timestamp":"2019. október. 29. 11:33","title":"Kipróbálják az oroszok, milyen lenne az országot levágni az internetről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business 2020 című kiadványa. ","shortLead":"Ruandán és Mauritiuson is lényegesen könnyebb vállalkozni, mint Magyarországon – állítja a Világbank Doing Business...","id":"20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64185bfe-2391-4c54-b95d-fa062810e809&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef37818a-b9a7-41f8-9ef5-c93db5cec141","keywords":null,"link":"/kkv/20191029_Alig_van_mar_hely_KeletEuropaban_ahol_rosszabb_vallalkozni_mint_Magyarorszagon","timestamp":"2019. október. 29. 16:25","title":"Alig van már hely Kelet-Európában, ahol rosszabb vállalkozni, mint Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hír TV Sajtóklubjában sajátos módon definiálta a dalfesztivált. Szentesi Zöldi László viszont a Quimbyt küldené a dalversenyre, esetleg egy trash metal zenekart trollkodni.\r

\r

","shortLead":"A Hír TV Sajtóklubjában sajátos módon definiálta a dalfesztivált. Szentesi Zöldi László viszont a Quimbyt küldené...","id":"20191029_Bencsik_Andras_definialta_az_Eurovizios_dalfesztivalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=91c44243-7535-4190-b891-e80401aa3a3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c592119-f7f6-43d8-a227-aa98619c9c80","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Bencsik_Andras_definialta_az_Eurovizios_dalfesztivalt","timestamp":"2019. október. 29. 14:20","title":"Bencsik András szerint az Eurovízió „egy homoszexuális flottatüntetés”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","shortLead":"Miután újraszámolták, a körzetben az eredmény egálra jött ki, ezért új választásra van szükség.","id":"20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eb1520c-8df3-4eff-b041-1d40ad513f74","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_nagyteteny_valasztokerulet_uj_valasztas_onkormanyzat","timestamp":"2019. október. 30. 17:49","title":"Új választás lesz az egyik nagytétényi választókerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]