Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Ma lépett életbe a moratórium Pesterzsébeten.","shortLead":"Ma lépett életbe a moratórium Pesterzsébeten.","id":"20191031_Ujabb_onkormanyzat_fuggesztette_fel_a_kilakoltatasokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0de2adb9-eb2d-476b-92c9-1deda2ce4508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3858a8a7-5946-4a01-90e7-74786165fb7f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Ujabb_onkormanyzat_fuggesztette_fel_a_kilakoltatasokat","timestamp":"2019. október. 31. 19:26","title":"Újabb önkormányzat függesztette fel a kilakoltatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen lépéseket tett.","shortLead":"Úgy tűnik, az elkövetkező években sem maradnak új PlayStation nélkül a játékosok, a Sony ugyanis félreérthetetlen...","id":"20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a946bcc8-9fd8-4083-b8c5-d90a076e3ac8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc25266a-f2eb-4551-a50b-fe66a1d06bc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_sony_playstation_ps6_ps7_ps8_ps9_ps10_konzol_jatekkonzol","timestamp":"2019. október. 30. 16:03","title":"A Sony már most levédette a PS9 és PS10 neveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus Global Nyrt. energetikai vezetője.","shortLead":"A gázkereskedelemben európai szinten is egyre jelentősebb MET-csoport korábbi menedzsere november 1-jétől az Opus...","id":"20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae376d40-b97b-4520-a0bf-8ef2ead9c7d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af9b7b65-9c47-4857-a5e6-7261010e3c2e","keywords":null,"link":"/360/20191031_Putyin_itt_volt_Meszarosek_pedig_fontos_embert_igazoltak_az_Opusban","timestamp":"2019. október. 31. 15:30","title":"Putyin itt volt, Mészárosék pedig fontos embert igazoltak az Opushoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6dc4c80-bcaa-4faf-ae72-6885f62755f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki egy igen sportos családi autóra vágyik, ezzel a bajor újdonsággal nem lőhet mellé.","shortLead":"Ha valaki egy igen sportos családi autóra vágyik, ezzel a bajor újdonsággal nem lőhet mellé.","id":"20191030_sportkombi_a_javabol_hazankban_a_374_loeros_puttonyos_3as_bmw","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6dc4c80-bcaa-4faf-ae72-6885f62755f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e763408-bca2-4be6-8602-1e4d0b5a3978","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_sportkombi_a_javabol_hazankban_a_374_loeros_puttonyos_3as_bmw","timestamp":"2019. október. 30. 11:21","title":"Sportkombi a javából: nálunk is kapható a 374 lóerős puttonyos 3-as BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","shortLead":"Országuk zászlaját lobogtatva vonultak a Váci útnál.","id":"20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acbbb18-39a4-4988-9ddb-ebe34cc8cc54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49fce936-133b-496f-9a1d-43560a1f3397","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Rossz_munkakorulmenyek_miatt_tuntettek_a_mexikoi_munkasok_Budapesten","timestamp":"2019. október. 31. 16:58","title":"Rossz munkakörülmények miatt tüntettek a mexikói munkások Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki egy kémkedéssel gyanúsított orosz diplomatát.\r

\r

","shortLead":"Egy orosz attasét véleményeztek negatívan a hatóságok, ezért nem kapott vízumot. A bolgárok egy napja utasítottak ki...","id":"20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=787de20f-cca7-48e0-ba0a-804876dbc2b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d32d4064-41c0-4c02-8f67-24c215c57dc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Bulgaria_nem_adta_meg_a_vizumot_egy_orosz_diplomatanak","timestamp":"2019. október. 30. 18:32","title":"Bulgária nem adta meg a vízumot egy orosz diplomatának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan videojátékokat készítenek majd, amelyek segíthetnek a mentális problémával küzdőknek.","shortLead":"A Ninja Theory különleges alkotásával sok tapasztalatot szereztek a szakembereknek, akik a jövőben is olyan...","id":"20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=75aafcd7-a558-4504-b8bc-0481182dec1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"692ae9b7-558d-4a37-a15d-c87fb403b2d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_mentalis_betegseg_videojatek_microsoft_ninja_theory_hellblade_senuas_sacrifice","timestamp":"2019. október. 30. 18:03","title":"A mentális betegeknek segítő videojátékok fejlesztésébe kezdenek a Microsofttal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70dd5d40-9229-431e-8004-43221823ac73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karácsony azt írja, nem tudja és nem is akarja betiltani a Lokált, de nem hagyja, hogy a főváros asszisztáljon a gyűlöletkeltő hazugságok terjesztéséhez.\r

\r

","shortLead":"Karácsony azt írja, nem tudja és nem is akarja betiltani a Lokált, de nem hagyja, hogy a főváros asszisztáljon...","id":"20191031_Nem_tudom_es_nem_is_akarom_betiltani__Visszaszolt_a_Lokalnak_Karacsony_Gergely","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70dd5d40-9229-431e-8004-43221823ac73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7438809d-9f6d-4e65-a0de-fb68a3427605","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Nem_tudom_es_nem_is_akarom_betiltani__Visszaszolt_a_Lokalnak_Karacsony_Gergely","timestamp":"2019. október. 31. 12:25","title":"\"Nem tudom, és nem is akarom betiltani\" – Visszaszólt a Lokálnak Karácsony Gergely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]