[{"available":true,"c_guid":"10a82f37-9326-4133-ab0e-e096f61df431","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei év az 5G mellett az összehajtható telefonokról is szól, bár ez utóbbiakkal egyelőre még sok a gond. Ez azonban csak felbátorította az egyik kínai gyártót, hogy egészen különleges elképzelést mutasson be. Nagy kár, hogy egyelőre nem működik.","shortLead":"Az idei év az 5G mellett az összehajtható telefonokról is szól, bár ez utóbbiakkal egyelőre még sok a gond. Ez azonban...","id":"20191031_tcl_osszehajthato_telefon_koncepcio_leporello","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=10a82f37-9326-4133-ab0e-e096f61df431&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44b712c4-5cb3-48ad-8172-6e936cb0c9c9","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_tcl_osszehajthato_telefon_koncepcio_leporello","timestamp":"2019. október. 31. 10:03","title":"Mintha egyben lenne a Galaxy Fold és a Mate X, olyan telefont tervezett meg a TCL","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d8796d2-07cb-49f5-b7c7-9ee64661d16f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt nem akar olyan kereszténydemokráciát, amelyik feladja a kereszténydemokrata tanítást, de nem akar egy hitbuzgalmi egyesületet sem vezetni.","shortLead":"Semjén Zsolt nem akar olyan kereszténydemokráciát, amelyik feladja a kereszténydemokrata tanítást, de nem akar...","id":"20191031_Semjen_elmagyarazta_mit_jelent_a_KDNP_a_Fidesznek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d8796d2-07cb-49f5-b7c7-9ee64661d16f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c86aeb61-a0eb-4c4a-85be-a8313fa0b08f","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Semjen_elmagyarazta_mit_jelent_a_KDNP_a_Fidesznek","timestamp":"2019. október. 31. 14:01","title":"Semjén elmagyarázta, mit jelent a KDNP a Fidesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2789996b-f60e-46d6-9bb2-31287e19df33","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Ötzi, az 5300 éves gleccsermúmia utolsó útjáról a körülötte talált fagyott mohák és növények árulkodnak - számolt be egy új kutatás eredményéről a BBC News.","shortLead":"Ötzi, az 5300 éves gleccsermúmia utolsó útjáról a körülötte talált fagyott mohák és növények árulkodnak - számolt be...","id":"20191030_Kiderult_hogy_merre_vezetett_Otzi_utolso_utja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2789996b-f60e-46d6-9bb2-31287e19df33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfc68a5a-a976-43d9-8991-bd509b03edb1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_Kiderult_hogy_merre_vezetett_Otzi_utolso_utja","timestamp":"2019. október. 30. 20:45","title":"Kiderült, hogy merre vezetett Ötzi utolsó útja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

\r

","shortLead":"Az orosz delegáció érkezését nem túlzás grandiózusnak minősíteni.\r

\r

","id":"20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c04c1bc7-28d5-48d1-8840-48e03db45aa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d1c7cb-809e-4543-b775-7a13b2ea1993","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Igy_vonult_be_Putyin_Budapestre__Video","timestamp":"2019. október. 30. 15:29","title":"Így vonult be Putyin Budapestre – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1","c_author":"HVG","category":"360","description":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy a neveltetésük, az életkörülményeik határozzák-e meg.","shortLead":"Váratlan és meghökkentő kutatás kapcsolódik ahhoz a vitához, hogy az emberek sorsát inkább a génjeik vagy...","id":"201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7861c140-3163-44b0-8516-360af971d0b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4bc79b24-3cd6-474f-93df-21742187ab49","keywords":null,"link":"/360/201944_migransgenetika_a_fiuk_abanyaban_maradnak","timestamp":"2019. október. 31. 13:00","title":"Váratlanul kiderült, hogy a gének is befolyásolják, ki megy el jobb munkahelyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","shortLead":"A veszélyes készítményeket bioboltokban és az interneten is árulták.","id":"20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b1b01026-3159-4a01-adca-da274e3a6acc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a70a30bb-3b5a-4f5c-8267-1937d8efb499","keywords":null,"link":"/kkv/20191030_parlagfu_csepp_gyogyszer_keszitmeny_biobolt","timestamp":"2019. október. 30. 10:10","title":"Parlagfüvet tartalmazó cseppeket vont ki a forgalomból a Nébih","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kultura","description":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét, A nevem Dolemite-ot. Jobban járunk, ha az utóbbit tesszük.","shortLead":"Egyszerű komédiaként és az amerikai feketék humora iránti tiszteletadásként is nézhetjük Eddie Murphy új filmjét...","id":"20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4ce4fc4a-d426-41a0-90ea-f62c2eb9f853&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60ccd666-c205-4d63-b851-50fac78094c8","keywords":null,"link":"/kultura/20191029_a_nevem_dolemite_blaxploitation_eddie_murphy","timestamp":"2019. október. 29. 20:00","title":"Pocakos, béna kungfumester sétapálcával: Eddie Murphy visszatért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új modell. ","shortLead":"A Kia nagy szedánja teljes megújulás előtt áll, és az első fotók alapján unalmasnak semmiképp sem nevezhető az új...","id":"20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=767f93e3-cc32-4504-a90e-d06020f08b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c8fff604-12b6-4d69-86a5-118061a5b9e2","keywords":null,"link":"/cegauto/20191030_izgalmas_koreai_ellenfelet_kap_a_vw_passat_es_a_ford_mondeo","timestamp":"2019. október. 30. 06:41","title":"Izgalmas koreai ellenfelet kap a VW Passat és a Ford Mondeo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]