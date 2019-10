Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9968f46d-5823-446d-a4fa-e4facbb8b604","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mostantól akár remek kézikapcsolású váltóval is rendelhető a tavaly év végén debütált aktuális 911-es.","shortLead":"Mostantól akár remek kézikapcsolású váltóval is rendelhető a tavaly év végén debütált aktuális 911-es.","id":"20191031_lassabb_de_elvezetesebb_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_a_porsche_911","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9968f46d-5823-446d-a4fa-e4facbb8b604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41f016c3-fb21-4b27-8190-2176a80ebfa0","keywords":null,"link":"/cegauto/20191031_lassabb_de_elvezetesebb_7_fokozatu_kezivaltot_kapott_a_porsche_911","timestamp":"2019. október. 31. 11:21","title":"Lassabb, de élvezetesebb: 7 fokozatú kéziváltót kapott a Porsche 911","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae042ad-df34-4f37-954a-21119c9ae996","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"„Jól átjön, hogy kinek milyen a személyisége” – mondja a műfaj varázserejéről a 25 éves youtuber, aki az egyik legnépszerűbb vlogger ma Magyarországon, ahol minden negyedik tinédzser influenszerkarrierre vágyik. De mit is jelent a neten felelősséggel élni, és hol vannak önmagunk megosztásának a határai? ","shortLead":"„Jól átjön, hogy kinek milyen a személyisége” – mondja a műfaj varázserejéről a 25 éves youtuber, aki az egyik...","id":"20191031_Viszkok_Fruzsi_Nem_tartom_magam_influenszernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eae042ad-df34-4f37-954a-21119c9ae996&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76a58855-49b3-49f2-b2c0-11122b7009c0","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20191031_Viszkok_Fruzsi_Nem_tartom_magam_influenszernek","timestamp":"2019. október. 31. 12:15","title":"Viszkok Fruzsi: „Nem tartom magam influenszernek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is érdekes, mit sikerül kifőznie a videomegosztó egyik kitalálójának, aki új dolgon töri a fejét.","shortLead":"A YouTube napjaink egyik megkerülhetetlen platformja, számtalan híresség és márka használja, értéke óriási. Ezért is...","id":"20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4dbf88-c3cc-4c94-9c77-9c822fea7168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e23d2ba-c812-4652-af3b-81dedc536ea4","keywords":null,"link":"/tudomany/20191030_chad_hurley_youtube_greenpark","timestamp":"2019. október. 30. 08:03","title":"Ingyenes új oldalt indít a YouTube kitalálója, ez is nagyot szólhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Mozgásnak indult az Antarktiszról néhány hete leszakadt hatalmas jégtömb. A kolosszus 90 fokkal elfordult az Európai Űrügynökség (ESA) legújabb műholdfelvételének tanúsága szerint.","shortLead":"Mozgásnak indult az Antarktiszról néhány hete leszakadt hatalmas jégtömb. A kolosszus 90 fokkal elfordult az Európai...","id":"20191029_antarktiszrol_leszakadt_jegtomb_d28_zapfoghegy_mozgasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50e12fac-05f9-40b6-b3bf-77c90a281999&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48f0e2e9-e958-44d7-9319-aefa5d3aa874","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_antarktiszrol_leszakadt_jegtomb_d28_zapfoghegy_mozgasa","timestamp":"2019. október. 29. 20:03","title":"Ez rosszul hangzik: mozgásnak indult az Antarktiszról leszakadt, 315 milliárd tonnás jégtömb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal ugranak. Így van ez most is.","shortLead":"Lehet, hogy sok YouTube-videós csak az internetes szerepléshez ért, de ha a bolygót kell megmenteni, többen azonnal...","id":"20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7461bf1b-736b-4e6d-8566-43ffe7c0d2e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fd22ea5-d615-498a-8f74-1945e9b5be88","keywords":null,"link":"/tudomany/20191031_teamtrees_faultetes_youtube_sztarok_mrbeast","timestamp":"2019. október. 31. 15:03","title":"Óriási faültetési akcióba kezdtek a legnagyobb YouTube-sztárok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A német belügyminiszter egy korábbi koncepciót melegített fel az EU-s menekültügy megreformálására.\r

\r

","shortLead":"A német belügyminiszter egy korábbi koncepciót melegített fel az EU-s menekültügy megreformálására.\r

\r

","id":"20191030_Mar_az_EU_hatarain_vizsgalna_az_erkezo_menedekkeroket_egy_nemet_javaslat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b227a1d1-ee13-4806-9763-b5a0b7b5da7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1db1f87f-a720-45a8-a4e5-8a2194942131","keywords":null,"link":"/vilag/20191030_Mar_az_EU_hatarain_vizsgalna_az_erkezo_menedekkeroket_egy_nemet_javaslat","timestamp":"2019. október. 30. 19:06","title":"Már az EU határain vizsgálná az érkező menedékkérőket egy német javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c","c_author":"Nagy Gábor","category":"elet","description":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső hajóorvos 1908-ban készült fényképeiből rendeztek kiállítást.","shortLead":"A múltjuk egy szeletét láthatják azok a dél-koreaiak, akik ellátogatnak a Szöuli Történeti Múzeumba, ahol Bozóky Dezső...","id":"20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=711dbada-0425-4678-a1d0-9070b417ef3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"528a02ea-412e-4127-b08e-552483b29190","keywords":null,"link":"/elet/20191031_Egy_magyar_mutatta_meg_Koreat_a_koreaiaknak","timestamp":"2019. október. 31. 15:15","title":"Egy magyar mutatta meg Koreát a koreaiaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Karácsonyt diktátorozza a Lokál, Fekete-Győr szerint Orbán fél, elfogadta a magyar javaslatot a NATO. A hvg360 esti...","id":"20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f9acf70-987a-44c1-8b98-37c9c77e68db","keywords":null,"link":"/360/20191031_Radar_360_Karacsonyt_diktatorozza_a_Lokal_FeketeGyor_szerint_Orban_fel","timestamp":"2019. október. 31. 17:30","title":"Radar 360: bevásárolt az állam a Telenorba, Kövér Lenin-fiúkat emleget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]