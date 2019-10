Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","shortLead":"Ideiglenes befogadókhoz került, mert nem tudták megállapítani, hogy ki a gazdája. ","id":"20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2cb6f40d-8b2f-48bc-b78a-4514cd01c56e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f521bb2a-d3a5-499b-94c6-e57f9390ee9e","keywords":null,"link":"/elet/20191030_elszabadult_poni_rendorok_zuglo","timestamp":"2019. október. 30. 13:49","title":"Elszabadult pónit fogtak a rendőrök Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Szerdán napközben maximum 13 fokig melegszik a levegő.","id":"20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8892323c-0008-40d4-bec6-63fc414ceb00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b135418-e7cb-42f5-8ef1-e54868eada27","keywords":null,"link":"/elet/20191029_Ejjel_mar_tobb_helyen_fagyhat","timestamp":"2019. október. 29. 16:28","title":"Éjjel már több helyen fagyhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"László Imre inkább a Szent Imre kórházat fejlesztené.","shortLead":"László Imre inkább a Szent Imre kórházat fejlesztené.","id":"20191030_Leallitana_a_szuperkorhaz_epiteset_az_ujbudai_polgarmester","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3016ba5e-9757-4bd3-8c58-10c272a88895&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bd80381-78f6-4b92-ba28-aa5783029be5","keywords":null,"link":"/itthon/20191030_Leallitana_a_szuperkorhaz_epiteset_az_ujbudai_polgarmester","timestamp":"2019. október. 30. 09:21","title":"Leállítaná a szuperkórház építését az újbudai polgármester","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A streamingszolgáltató lehetővé tenné a sorozatok és filmek lejátszási sebességének módosítását.","shortLead":"A streamingszolgáltató lehetővé tenné a sorozatok és filmek lejátszási sebességének módosítását.","id":"20191029_netflix_lejatszasi_sebesseg_ujitas_filmkeszitok_kritika","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02b5cb1-9a4d-4074-9d79-240efc1bcb9d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a9fdcc8-0252-4448-beea-fa4ee34ef67a","keywords":null,"link":"/tudomany/20191029_netflix_lejatszasi_sebesseg_ujitas_filmkeszitok_kritika","timestamp":"2019. október. 29. 18:35","title":"Kibuktak a filmkészítők a Netflix újításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","shortLead":"A tanácsadó indult a választáson a Ferencvárosi Lokálpatrióták Egyesület színeiben, de nem jutott be a testületbe.","id":"20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0470ee45-e404-4dbc-9bef-9aa5615133d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"461ed1b1-d462-48be-af86-7fe9fdced5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20191031_Baranyi_Krisztina_kirugta_Bacskai_tanacsadojat","timestamp":"2019. október. 31. 12:24","title":"Baranyi Krisztina kirúgta Bácskai tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea","c_author":"HVG","category":"360","description":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban. A megoldás egyre népszerűbb az Egyesült Államok keleti és déli partvidékén.","shortLead":"Környezetvédők ötletéből nőtte ki magát a vállalkozás, amely egy újszerű temetkezési formát kínál az óceánban...","id":"201943_zatonytemeto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bafb324c-54f9-469f-8108-37e0fb1ff5ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b22f63a-5fd3-4fd1-a82c-e7a618dc30b2","keywords":null,"link":"/360/201943_zatonytemeto","timestamp":"2019. október. 29. 16:00","title":"Temető a víz alatt: így még biztos nem gondolt a zátonyokra ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megy az egyezkedés Oroszországgal Putyin szerdai látogatása előtt.","shortLead":"Megy az egyezkedés Oroszországgal Putyin szerdai látogatása előtt.","id":"20191029_Szijjarto_Magyarorszag_ujra_reszt_akar_venni_a_vilagur_bekes_celu_hasznalataban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d9d2a5db-bab3-43f8-a23e-7136d36eb098&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48429702-a8d5-442d-9bb2-9374986770b7","keywords":null,"link":"/itthon/20191029_Szijjarto_Magyarorszag_ujra_reszt_akar_venni_a_vilagur_bekes_celu_hasznalataban","timestamp":"2019. október. 29. 17:49","title":"Szijjártó: Magyarország újra részt akar venni a világűr békés célú használatában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"És választások jöhetnek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"És választások jöhetnek Nagy-Britanniában. ","id":"20191029_Hivatalosan_is_jovahagytak_a_Brexit_halasztasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=98cb8e65-cce3-415d-81fc-6249eb5c2466&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b61e575-15ae-4a66-be0c-d55fb0ee98f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191029_Hivatalosan_is_jovahagytak_a_Brexit_halasztasat","timestamp":"2019. október. 29. 18:18","title":"Hivatalosan is jóváhagyták a Brexit halasztását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]