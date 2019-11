Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek. Mobiltelefon sem volt náluk, mégis túlélték a kalandot. A \"mentőakcióról\" videó is készült.","shortLead":"Az orosz tajgán motorosszánozott négy kiránduló, ám mindkét jármű elromlott, ők pedig a -18 fokos vadonban rekedtek...","id":"20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=00b0d191-7724-4da5-99eb-c8a2dee34717&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd55ce57-e452-4a17-81c4-729e1f2b71cc","keywords":null,"link":"/elet/20191103_Igy_menekult_meg_csodaval_hataros_modon_negy_orosz","timestamp":"2019. november. 03. 09:26","title":"Így menekült meg csodával határos módon négy orosz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Aki szeretne, virágot is vihet.","shortLead":"Aki szeretne, virágot is vihet.","id":"20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03e6a180-062d-4d23-9067-0f547d76462e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"865efd45-959f-4ac9-9705-2e06a79295dc","keywords":null,"link":"/elet/20191102_Kesz_Andy_Vajna_siremleke_oroszlan_pihen_rajta","timestamp":"2019. november. 02. 15:47","title":"Kész Andy Vajna síremléke, oroszlán pihen rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Szintén kevesebb fizetéssel is beérnénk, ha dolgozhatnánk otthonról. ","shortLead":"Szintén kevesebb fizetéssel is beérnénk, ha dolgozhatnánk otthonról. ","id":"20191102_Fizetesunk_egy_reszerol_is_lemondanank_csak_legyen_jobb_a_fonok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f30b130-8164-45ab-9836-7bcf9704598a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dac204dc-17f3-42c7-afe7-fa0a0017c94f","keywords":null,"link":"/kkv/20191102_Fizetesunk_egy_reszerol_is_lemondanank_csak_legyen_jobb_a_fonok","timestamp":"2019. november. 02. 10:23","title":"Fizetésünk egy részéről is lemondanánk, csak legyen jobb a főnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357","c_author":"G. M.","category":"360","description":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember, az MSZP–Párbeszéd pártszövetség 2018-as választási tanácsadója. Szerinte aki a fővárost vezeti, az automatikusan az Orbán-rendszer ellenpontjává válik. ","shortLead":"Budapesten keresztül visz az út a kormányváltáshoz – jósolta másfél éve Heiko Kretschmer német kommunikációs szakember...","id":"201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6862676-f011-438e-b506-1c65bb85f357&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b510f280-1da5-40f0-8bd4-7a513a457395","keywords":null,"link":"/360/201944_karacsony_meg_sem_uszhatja_ezt_aszerepet","timestamp":"2019. november. 03. 12:15","title":"Kampányguru: Karácsony meg sem úszhatja, hogy Orbán kihívója legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","shortLead":"A brit miniszterelnök nem ért egyet Donald Trumppal, akinek nem tetszik a kilépési megállapodás.","id":"20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7422c029-0294-467c-9594-cdff8d0328de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"577426a5-d0af-42e5-8c3b-26ef3b3f3bdc","keywords":null,"link":"/vilag/20191103_Boris_Johnson_szerint_szilveszterre_le_tudja_vezenyelni_a_Brexitet","timestamp":"2019. november. 03. 10:55","title":"Boris Johnson úgy látja, szilveszterre le tudja vezényelni a Brexitet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik valamiért mindig is kívülálló voltak, de egymásra találtak. Róluk szól az Outsiderek című dokumentumfilm. Első rész. ","shortLead":"Hogyan válik képzőművésszé valaki, miközben a körülötte lévő világ ebben egyáltalán nem támogatja? Négy alkotó, akik...","id":"20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e72822c-e5ba-4c05-8171-ed38b3502d74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a46ea8e-35fe-4f1b-8304-702e76438ffa","keywords":null,"link":"/360/20191102_Doku360_Outsiderek_elso_resz","timestamp":"2019. november. 02. 19:00","title":"Doku360: \"Elbűvölt a látvány, én is ilyen nagy művész akartam lenni\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","shortLead":"Nem tudták megmenteni a pilóta életét. ","id":"20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cbe3c94a-ca72-4e3e-8457-4de73632f19e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc380b1b-dda1-47fc-b02c-5e14a67db165","keywords":null,"link":"/vilag/20191102_floria_legi_parade_halalos_baleset","timestamp":"2019. november. 02. 11:08","title":"Videóra vették a tragikus balesetet egy floridai légi parádén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28055e9d-d234-4387-b5bd-be495c3043fa","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A címvédő házigazdaként győzte le a szlovén ellenfelét.","shortLead":"A címvédő házigazdaként győzte le a szlovén ellenfelét.","id":"20191102_Noi_kezilabda_BL_biztos_csoportelso_a_Gyor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28055e9d-d234-4387-b5bd-be495c3043fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3303e55-73fb-4ef1-94c6-af157c21a606","keywords":null,"link":"/sport/20191102_Noi_kezilabda_BL_biztos_csoportelso_a_Gyor","timestamp":"2019. november. 02. 19:57","title":"Női kézilabda BL: biztos csoportelső a Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]