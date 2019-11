Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"50425e48-f20a-48f4-939b-da1bdee844dd","c_author":"","category":"nagyitas","description":"A repülés már nem nagy szám, de a tehetség a levegőben is megmutatkozik.","shortLead":"A repülés már nem nagy szám, de a tehetség a levegőben is megmutatkozik.","id":"20191105_II_dronfoto_palyazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50425e48-f20a-48f4-939b-da1bdee844dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22676154-82f7-4d71-81ec-921c2a2429cc","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191105_II_dronfoto_palyazat","timestamp":"2019. november. 05. 13:57","title":"Művészetté érett a drónfotózás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is kiveheti – magyarázta egy pályaelhagyó tűzoltó.","shortLead":"Kétszer annyit lehet keresni más szakmákban, mint tűzoltóként, ráadásul ott az ember még az éves szabadnapjait is...","id":"20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96810b94-16b7-46fb-bff8-5e3e2c610a2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a9528a-2a62-49ae-a960-a2289fda9d14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191104_190_ezer_forint_keves_szabadsag__Elmeselte_egy_volt_tuzolto_miert_szerelt_le","timestamp":"2019. november. 04. 14:47","title":"190 ezer forint, kevés szabadság – Elmesélte egy volt tűzoltó, miért szerelt le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aránytalanul drágák a belépőjegyek, és kevés a szolgáltatás, amit igénybe lehet venni. ","shortLead":"Aránytalanul drágák a belépőjegyek, és kevés a szolgáltatás, amit igénybe lehet venni. ","id":"20191104_Csak_egy_fel_medence_hasznalhato_a_II_kerulet_uj_uszodajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6094777-015c-4ad8-91bf-bc69270e2ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f92a45e-769a-4aea-aa39-0f580f906273","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Csak_egy_fel_medence_hasznalhato_a_II_kerulet_uj_uszodajaban","timestamp":"2019. november. 04. 14:20","title":"Csak egy fél medence használható a II. kerület új uszodájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","shortLead":"Egy agrárcég vezetésében történt a változás. A vállalkozás ugyanakkor a tulajdonukban marad. ","id":"201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=25cc156e-b4a3-4163-a91b-47e306044490&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1847dd6a-0d27-45a9-ac6a-610a2c0274c6","keywords":null,"link":"/360/201944_csabataj_szakember_meszarosek_helyett","timestamp":"2019. november. 04. 14:00","title":"Ilyen is ritkán van: Mészárosék helyét szakemberek veszik át egy cégben ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","shortLead":"A török elnökre is legalább annyira vigyáznak, mint a múlt héten Magyarországon járt Vlagyimir Putyin orosz államfőre.","id":"20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=072a5f29-ac73-498b-a404-5d0705213e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"616c08bd-8a78-48aa-80f9-386cac8396d0","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_recep_tayyip_erdogan_budapesti_latogatas_rendorseg_forgalomkorlatozas","timestamp":"2019. november. 05. 11:18","title":"Három napra újra lezárják fél Budapestet Erdogan érkezése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és tettek terjedésére Németországban. A viták középpontjában az Alternatíva Németországnak (AfD) jobboldali populista párt áll, amely a türingiai tartományi választáson a második helyen végzett.","shortLead":"A hallei zsinagóga ellen elkövetett merénylet után minden korábbinál nagyobb figyelem irányul az antiszemita nézetek és...","id":"201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82b5602d-e229-4583-b147-0e498d9f2a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"701e34fc-8aed-4e6c-a3ad-24392bd15053","keywords":null,"link":"/360/201944__nemetorszagi_antiszemitizmus__ki_afelelos__rejtozkodok__regi_tartalom_ujformak","timestamp":"2019. november. 04. 15:00","title":"Ébredezik az antiszemitizmus Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs, pragmatikus és tapasztalt vezető, aki képes önálló értékítéletre is – mindezt a Kreml szóvivője, Dmitrij Peszkov árulta el az orosz állami televízió Rosszija 1 csatornájának adott nyilatkozatában.","shortLead":"Vlagyimir Putyinnak nagyon szimpatikus Orbán Viktor, az orosz államfő szerint a magyar kormányfő olyan bölcs...","id":"20191104_Putyin_orban_budapest","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55b2d6db-954f-47e8-bc55-2a47327e6de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e613f9-3205-47cc-8563-edc82beebba1","keywords":null,"link":"/vilag/20191104_Putyin_orban_budapest","timestamp":"2019. november. 04. 08:45","title":" Putyin: Orbán bölcs vezető, aki kiemelkedik európai kollégái közül ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbbf404-5461-4bc5-9621-b374522e9df8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy középkategóriás elektromos SUV, mely nem kerül sokba, és nem mellesleg rengeteg újrahasznosított anyag található benne.","shortLead":"Egy középkategóriás elektromos SUV, mely nem kerül sokba, és nem mellesleg rengeteg újrahasznosított anyag található...","id":"20191104_ime_az_auto_amit_a_vilag_leginkabb_kornyezetbarat_divatterepjarojanak_igernek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cbbbf404-5461-4bc5-9621-b374522e9df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f61bca10-9084-4a37-97f8-153f818a9496","keywords":null,"link":"/cegauto/20191104_ime_az_auto_amit_a_vilag_leginkabb_kornyezetbarat_divatterepjarojanak_igernek","timestamp":"2019. november. 04. 15:45","title":"Íme az autó, amit a világ leginkább környezetbarát divatterepjárójának ígérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]