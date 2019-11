Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence és az ITM államtitkára között volt vita, a Párbeszéd politikusa nem fogadta el az interpellációjára adott választ.\r

\r

","shortLead":"Tordai Bence és az ITM államtitkára között volt vita, a Párbeszéd politikusa nem fogadta el az interpellációjára adott...","id":"20191104_Hagymazas_elkepzeles__Szoparbaj_a_Parlamentben_a_Semjenfele_vadaszati_kiallitasrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4cb70eb9-7a82-4fec-ab63-105ec77c45a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6607338c-ac78-45a9-8c0b-f012d81601c5","keywords":null,"link":"/itthon/20191104_Hagymazas_elkepzeles__Szoparbaj_a_Parlamentben_a_Semjenfele_vadaszati_kiallitasrol","timestamp":"2019. november. 04. 15:27","title":"\"Hagymázas elképzelés\" – Szópárbaj a Parlamentben a Semjén-féle vadászati kiállításról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom elnöke, aki gengszternek nevezte Polt Pétert.","shortLead":"Borkai Zsolt mellett a Fidesz romlottságának szimbóluma a most újraválasztott legfőbb ügyész – írja a Momentum Mozgalom...","id":"20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d14d6589-3ff0-4557-8ce0-0749a25192b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391fb483-4e9c-4199-97d5-5217ebb3ebe2","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_polt_peter_fekete_gyor_andras_","timestamp":"2019. november. 05. 13:36","title":"Börtönnel fenyegeti Polt Pétert, \"a milliomos gengsztert\" Fekete-Győr András","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694","c_author":"Daczi Dóra","category":"360","description":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal, hogy a fenntarthatóságból nemcsak művészi, hanem gazdasági szempontból is a legtöbbet igyekeztek kihozni. A bevétel persze nem mérhető a hasonló területen mozgó, esetenként akár dollármilliókat is érő külföldi cégekéhez – ezek kicsi, néha savanyú, nagyon magyar sikertörténetek.","shortLead":"Bőven a klímapara előtt, a kétezres években indult forprofit vállalkozások anno a spanyolviaszt találták fel azzal...","id":"20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6d49e50-2b41-47ba-8b48-338d1fe40694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6570419-ef63-4984-b7a0-51bf8d7d84d7","keywords":null,"link":"/360/20191106_hulladek_reciklalas_design_muveszet_alapanyag","timestamp":"2019. november. 06. 13:00","title":"Jó üzlet hulladékból készíteni műalkotásokat, de meg kell küzdeni az alapanyagért is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","shortLead":"Az MNB is vizsgálódik, valóban jogellenes tranzakciók történtek-e az Opus Global részvényeivel.","id":"20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3c7cad9c-05b7-4d31-9e54-6e2f684d63c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"527bde6c-f5cf-4415-9d0c-d34deb298e28","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_opus_tozsde_meszaros_mnb","timestamp":"2019. november. 06. 12:36","title":"Miért küldött vészjelzést Mészáros tőzsdei cége?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak kiszavaztak a városrész vezetéséből.","shortLead":"A IX. kerület polgármestere arról írt, hogy bizottsági helyet kapott viszont Pál Tibor, akit a ferencvárosiak...","id":"20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abc43b6e-a13f-4128-b4af-f54ab39d4f7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88e13516-3269-4909-82cb-e1d89d10c64f","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_baranyi_krisztina_polgarmester_fovarosi_kozgyules_bizottsag","timestamp":"2019. november. 05. 15:02","title":"Baranyi Krisztinát egyetlen bizottságba sem szavazták be ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó döntést, hiteltelen lenne, ha Budapest adna otthont az állami megemlékezéseknek.","shortLead":"A székesfehérvári polgármester szerint azután, hogy felfüggesztették a Szent István-szobor felállítására vonatkozó...","id":"20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=54b1221f-3261-4b5d-9a3b-62573c13611f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91595ce6-7d92-45e5-b6f0-57643999a92b","keywords":null,"link":"/itthon/20191105_CserPalkovics_Szekesfehervarra_es_Esztergomba_vinne_az_augusztus_20ai_megemlekezeseket","timestamp":"2019. november. 05. 21:48","title":"Cser-Palkovics Székesfehérvárra és Esztergomba vinné az augusztus 20-ai megemlékezéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","shortLead":"5,8 százalékos növekedést mért a KSH a magyar kiskereskedelemben.","id":"20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e9caace5-6e45-45b4-acc3-c0bf690eaa2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a4a5d0ef-6afc-45cf-b484-583676fbba8e","keywords":null,"link":"/kkv/20191106_Egyre_tobbet_vasarolnak_a_magyarok_meg_nem_erzik_a_valsag_eloszelet","timestamp":"2019. november. 06. 09:24","title":"Egyre többet vásárolnak a magyarok, még nem érzik a válság előszelét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","shortLead":"Fényezetlen műanyag elemek, fehér alapszín és acélfelnik a lehető legolcsóbbra alakított új Volkswagenen.","id":"20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7f7745bc-5082-4712-9295-db3cc97000a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06fa9aa-3101-4f52-951c-fd89fe476685","keywords":null,"link":"/cegauto/20191106_csak_semmi_pompa_ime_egy_teljesen_fapados_uj_8as_golf","timestamp":"2019. november. 06. 07:59","title":"Csak semmi pompa, íme egy teljesen fapados új 8-as Golf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]