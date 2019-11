This Is How (We Want You To Get High) a címe annak a George Michael-számnak, amelyet most először hallhatunk a BBC Radio 2 jóvoltából.

Hét év után ez az első új dal George Michael örökségéből. A 2016-ban elhunyt énekes 2015-ben énekelte fel az utolsó stúdiófelvételek során. A rádió DJ-je azt mondta, nagyon megható volt végighallgatni.

A dal elhangzik a Múlt karácsony (Last Christmas) című romantikus vígjátékban is, amely George Michael és a Wham! legendás karácsonyi dala köré épül. A filmet jegyző Emma Thompson nemrég beszélt arról, hogy George Michael személyesen is áldását adta a produkcióra a halála előtt.

Az új dal a film végén hangzik el, és természetesen rajta lesz a soundtrack albumon is, amely pénteken jelenik meg.

