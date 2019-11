Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","shortLead":"Az egyik gyanúsított a közvetlen szomszédja volt. Segítette őket, amikor megszorultak.","id":"20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c0f61bea-8ccc-4a4d-aa7a-f2fc42ed343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a50eaaf-52ee-4551-8e16-09ef00f35a93","keywords":null,"link":"/itthon/20191107_szalonna_emberoles_idos_no_rendorseg","timestamp":"2019. november. 07. 07:30","title":"Jól ismerhette gyilkosait a szalonnai emberölés áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","shortLead":"A most eladott óriásrák több mint kétszer annyiba került, mint az eddigi legdrágább.","id":"20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aa71e9dd-c0b4-4dfd-8678-7fff7f5d5b1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32eb6fa7-4cc3-4fbf-955f-9e02fd703e54","keywords":null,"link":"/vilag/20191108_13_millio_forintert_kelt_el_egy_rak_Japanban","timestamp":"2019. november. 08. 11:29","title":"14 millió forintért kelt el egy jeges-tengeri pókrák Japánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple a szülők kezébe, hogy megóvják gyerekeiket (és a családi kasszát) a mobilhasználat bizonyos káros következményeitől. Ezúttal a telefonálási lehetőségek köré állíthatunk fel korlátot.","shortLead":"A Screen Time és a Szülői felügyelet funkció után az iOS 13 egy közelgő frissítésében egy újabb eszközt ad az Apple...","id":"20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f37b452a-8d24-453e-869b-a44193c25c2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c86d460-8b05-45d2-98a5-2402271a073b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191108_ios_133_communication_limits_funkcio_telefonalas_korlatozasa_iphoneon","timestamp":"2019. november. 08. 10:03","title":"A sokkoló telefonszámlát segít elkerülni az iPhone-ok új funkciója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","shortLead":"Egy biatorbágyi beruházás kivitelezését nyerte el a Fejér-B.Á.L. Zrt. nettó 5,999 milliárd forintos ajánlatával.","id":"20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50db3e1f-0cbc-4dd7-b256-7ca1e10b6257&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a01439-a08d-4701-a4ca-6174afeeb915","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_biatorbagy_iskola_fejer_bal_meszaros_lorinc_gyerekei","timestamp":"2019. november. 07. 12:08","title":"Hatmilliárdért építhet iskolát Mészáros gyerekeinek cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","shortLead":"Ötven éve a Beatles, ma Drake albumait veszik a legtöbben.","id":"20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e8528d7f-f627-4f17-9e48-734f54de165a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f8b448f-255c-4f80-9297-c26aee9567c9","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_Egy_videoban_vegignezheti_hogyan_alakultak_a_lemezeladasok_az_utobbi_otven_evben","timestamp":"2019. november. 06. 21:45","title":"Egy videóban végignézheti, hogyan alakultak a lemezeladások az utóbbi ötven évben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Vizsgálatot indított szerdán a párizsi ügyészség Christophe Ruggia francia filmrendező ellen, aki a színésznő állítása szerint 12 és 15 éves kora között rendszeresen zaklatta szexuálisan.","shortLead":"Vizsgálatot indított szerdán a párizsi ügyészség Christophe Ruggia francia filmrendező ellen, aki a színésznő állítása...","id":"20191106_christophe_ruggia_adele_haenel_franciaorszag_szexualis_zaklatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=324ed692-d6a3-45d4-8c96-7445cfc9d67f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2cc6331-084c-4a16-9035-f8d68f914931","keywords":null,"link":"/kultura/20191106_christophe_ruggia_adele_haenel_franciaorszag_szexualis_zaklatas","timestamp":"2019. november. 06. 20:22","title":"Francia filmrendezőt vádol szexuális zaklatással Adele Haenel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott a Google.","shortLead":"A Pixel 4 és a Pixel 4 XL novemberi biztonsági update-jében a kijelző képfrissítési problémájával is foglalkozott...","id":"20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a33ea0b4-cc8e-44ec-aedb-17e5502eb697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf6155d-f22a-47f3-a73e-26c96256f995","keywords":null,"link":"/tudomany/20191106_google_pixel_4_szoftverfrissites_smooth_display","timestamp":"2019. november. 06. 14:03","title":"Kijavítja a Google a Pixel 4-ek egyik bosszantó hibáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi kormány számára a közösségi médium több ezer, a rijádi rezsimet bíráló felhasználójáról.","shortLead":"Vádat emeltek szerdán San Franciscóban a Twitter két munkatársa ellen, akik személyes adatokat gyűjtöttek a szaúdi...","id":"20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9e4f80d-c0ea-4e11-96ce-21f33228f86c","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_szaud_arabia_kemkedes_twitter_vademeles","timestamp":"2019. november. 07. 06:57","title":"A szaúdiaknak kémkedhetett a Twitter két alkalmazottja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]