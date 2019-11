Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Tüntetés Erdogan ellen, botrány a győri városházán, bővítési biztos lehet Várhelyiből. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Tüntetés Erdogan ellen, botrány a győri városházán, bővítési biztos lehet Várhelyiből. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20191107_Radar_360_Erdogannal_migransozott_Orban_szigorodhat_a_katazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8b0d8c-2a8e-4636-8ec0-6dda80811b6b","keywords":null,"link":"/360/20191107_Radar_360_Erdogannal_migransozott_Orban_szigorodhat_a_katazas","timestamp":"2019. november. 07. 17:30","title":"Radar 360: Erdogannal migránsozott Orbán, szigorodhat a katázás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","shortLead":"A négykarikás német gyártó kupé és roadster változatban gyártott sportkocsijából kihagyták a Quattro hajtást. ","id":"20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae3e77-d058-4b33-a919-d04cd5bfe1df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d9f633-b11a-46cc-85a6-7cdf7b99a496","keywords":null,"link":"/cegauto/20191107_sikerrecept_csak_hatul_hajt_konnyebb_es_olcsobb_az_uj_audi_r8","timestamp":"2019. november. 07. 11:21","title":"Sikerrecept: csak hátul hajt, könnyebb és olcsóbb az új Audi R8","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04b8721f-498b-4f65-b4c7-f4b371ec6956","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Többen kénytelenek árat emelni vagy leállítani a tervezett fejlesztéseket.","shortLead":"Többen kénytelenek árat emelni vagy leállítani a tervezett fejlesztéseket.","id":"20191108_Gondot_okoz_a_kotelezo_beremelesek_kigazdalkodasa_a_kisvallalkozasoknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04b8721f-498b-4f65-b4c7-f4b371ec6956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf3495e8-4709-4b2f-a7dc-14de747f4190","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Gondot_okoz_a_kotelezo_beremelesek_kigazdalkodasa_a_kisvallalkozasoknak","timestamp":"2019. november. 08. 05:45","title":"Gondot okoz a kötelező béremelések kigazdálkodása a kisvállalkozásoknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","shortLead":"Külföldről behozott húsáruk áfájával trükköztek. ","id":"20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37decf98-557b-479e-9507-125f5b9f0d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce99e550-aebc-4e24-8dc1-da0ad388f04f","keywords":null,"link":"/kkv/20191107_Ketmilliard_forintnyi_kart_okozott_egy_afacsalo_szervezet_husaruk_behozatalaval","timestamp":"2019. november. 07. 07:51","title":"Kétmilliárd forintnyi kárt okozott egy áfacsaló szervezet húsáruk behozatalával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","shortLead":"Sikerült Dél-Koreában menekülniük, de visszatoloncolták őket, amikor kiderült a szörnyű titkuk.","id":"20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e65fcd94-d60f-4c45-bb8c-ac997d1b70f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6730f53f-574b-46e1-878e-4805714392ae","keywords":null,"link":"/vilag/20191107_eszak_korae_szokeveny_del_korea_vissztoloncolas","timestamp":"2019. november. 07. 13:37","title":"Tizenhat társát ölte meg két észak-koreai szökevény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","shortLead":"Az ilyen alagutak akár 60 kilométer hosszúak is lehetnek.","id":"20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ef74098-bd51-440c-9620-a0a1002c23eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00df6f5-1d0d-41c7-b784-245cb8125688","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Lavaalagut_futott_egy_ferfi_kertje_alatt_es_persze_megtortent_a_baj","timestamp":"2019. november. 08. 13:25","title":"Láva fúrt alagutat egy férfi kertje alatt, és persze megtörtént a baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Folyamatosan gond van az informatikai rendszerrel és a netbankkal.","shortLead":"Folyamatosan gond van az informatikai rendszerrel és a netbankkal.","id":"20191108_Kaosz_a_postasoknal_tovabbra_is_rengetegen_nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9f03e299-5ed5-4785-a51b-9a3a3d004801&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"284f9c55-364c-4844-a4fa-760e8ed749bd","keywords":null,"link":"/kkv/20191108_Kaosz_a_postasoknal_tovabbra_is_rengetegen_nem_fernek_hozza_a_fizetesukhoz","timestamp":"2019. november. 08. 09:47","title":"Takarékbank-káosz: sokan továbbra sem férnek hozzá a fizetésükhöz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","shortLead":"A Népszava értesülései szerint egyfajta felkészítő osztályt illesztenének be az óvoda és az általános iskola közé.","id":"20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=445b88d5-4928-4b57-89f2-e52b83f16a06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"328ffd35-57f9-4105-9f6d-7aef5fea899b","keywords":null,"link":"/elet/20191108_Bevezethetik_a_nulladik_orat_az_altalanos_iskolakban","timestamp":"2019. november. 08. 07:06","title":"Bevezethetik a nulladik évfolyamot az általános iskolákban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]