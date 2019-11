Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő nem sokkal az után, hogy kormányellenes tüntetők elfoglalták két állami médium épületét Bolíviában, és munkahelyük elhagyására kényszerítették az alkalmazottakat.\r

","shortLead":"A választások megismétlését és új választási bizottság felállítását jelentette be vasárnap Evo Morales bolíviai államfő...","id":"20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=43283baa-25a5-4a6f-9091-c995d1dfcfa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba4ec5af-8b89-49e1-b4d7-cc3442cef714","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_evo_morales_uj_valaszas_bolivia","timestamp":"2019. november. 10. 18:12","title":"Tévészékház-ostrom után jönnek az új választások Bolíviában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova a sürgős segítséget kellene küldeni.\r

","shortLead":"A reklámfilmben azt mutatják be, hogy egy súlyos baleset bejelentője mennyire nem tudja megadni a baleset helyét, ahova...","id":"20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1b0d41b1-5a06-47fe-b65f-1a224c72c000&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bdaf7b2-0ea6-43a1-8364-48c2021b265c","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_rendorseg_kozuti_balesetek_sokkolo_video_voros_kod","timestamp":"2019. november. 10. 14:33","title":"Sokkoló videóval figyelmeztet a rendőrség a közúti balesetekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2","c_author":"HVG","category":"360","description":"Ahol nem érdemes mást termeszteni, ott napelemekkel gazdálkodnak. Kaliforniában így kapcsolják össze két probléma megoldását.","shortLead":"Ahol nem érdemes mást termeszteni, ott napelemekkel gazdálkodnak. Kaliforniában így kapcsolják össze két probléma...","id":"201945_ultessunk_napelemet_kaliforniai_alom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2f0acf9e-35b0-4cf0-9db4-76b114faf9e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9af28d1-a7c7-4b9b-8f05-e29a95a685cd","keywords":null,"link":"/360/201945_ultessunk_napelemet_kaliforniai_alom","timestamp":"2019. november. 10. 09:00","title":"Két legyet üt egy csapásra, aki a földjére napelemet \"ültet\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","shortLead":"A mindössze 3 500 kilométeres futásteljesítménnyel hirdetett NDK kisautó nem is kerül sokba.","id":"20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=99df0ca1-c5c3-4198-9c17-976334501bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96d420a5-1424-45eb-948c-5f3942b8a7fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20191110_idokapszulanak_tunik_ez_az_alig_hasznalt_komaromi_trabant","timestamp":"2019. november. 10. 06:41","title":"Időkapszulának tűnik ez az alig használt komáromi Trabant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A készpénzhasználat visszaszorítását, a tranzakciós illeték eltörlését, az elektronikusan elérhető szolgáltatások körének kibővítését javasolja a Bankszövetség.","shortLead":"A készpénzhasználat visszaszorítását, a tranzakciós illeték eltörlését, az elektronikusan elérhető szolgáltatások...","id":"20191111_A_bankok_fontos_javaslatot_tettek_a_csaladvedelmi_hitelekkel_kapcsolatban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37021fa4-be81-434e-93ed-d1c15941ac52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c99a9ed0-958e-4b01-bcb6-7076e970959b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191111_A_bankok_fontos_javaslatot_tettek_a_csaladvedelmi_hitelekkel_kapcsolatban","timestamp":"2019. november. 11. 12:28","title":"A bankok új javaslatot tettek a „családvédelmi” hitelekkel kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","shortLead":"Sokszor többen voltak voksolni a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei zsákfaluban, mint ahányan ott élnek.","id":"20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b6cd281-7e70-44fa-98a2-73b1bffae381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73907428-3a4e-4e67-b6f3-c03aee6d3566","keywords":null,"link":"/itthon/20191110_valasztasi_csalas_Nyesta_autoval_viszik_a_szavazokat","timestamp":"2019. november. 10. 20:05","title":"Hiába ismételték meg a választást Nyéstán, megint autókkal hordták az embereket szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen körülmények között tartott állatok ügye komoly nemzetközi felháborodást váltott ki.","shortLead":"Az utolsó fehér delfineket is visszaengedték a szabad vizekbe a kelet-oroszországi vízibörtönből, miután a kegyetlen...","id":"20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=771d16f2-939e-4ccc-acb1-ec137c1e90f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de611365-9305-4b81-b48d-bc5e889d0fdd","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_Az_utolso_allat_is_kiszabadult_a_keletoroszorszagi_delfinbortonbol","timestamp":"2019. november. 10. 14:06","title":"Az utolsó állat is kiszabadult a kelet-oroszországi „delfinbörtönből”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","shortLead":"Az About Face nevű eszköz az Adobe legújabb játékszere. Bár még nincs kész, a tudása miatt már most sokakat érdekelhet.","id":"20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34ad7c5b-753a-4ac5-b2ae-db42204803f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98db6f3f-6717-4506-87dd-f03572efdd43","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_adobe_about_face_photoshop_kepmanipulacio","timestamp":"2019. november. 11. 12:03","title":"Ez az anti-Photoshop kiszúrja, ha egy fotót manipuláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]