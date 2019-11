Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8","c_author":"Maltofer","category":"brandchannel","description":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme, a vérképzéstől az enzimeink működéséig. Hiánya, a vasraktárak kiürülése sok problémát okoz, és súlyos vérszegénységhez vezet. A vashiány tünetei nem specifikusak, azaz más betegségekkel együtt is előfordulhatnak: fáradtság, fejfájás, ingerlékenység, rosszabb teljesítőképesség, hajhullás jelentkezhet. A vashiányt megfelelő, kiegyensúlyozott táplálkozással vagy tudatos vaspótlással elkerülhetjük. A témáról Dr. Simonyi Gábor osztályvezető főorvost kérdeztük.","shortLead":"A vas az egyik legfontosabb mikrotápanyag, szervezetünk számos létfontosságú folyamatának nélkülözhetetlen eleme...","id":"maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2da0fce9-9c03-4df8-840d-633f9de0b8e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01edb3a9-6fdf-4a7f-b2c0-22e6cc64c222","keywords":null,"link":"/brandchannel/maltofer_20191112_vashiany_interju_belgyogyasz_verszegenyseg","timestamp":"2019. november. 12. 07:30","title":"Gondolná, mennyi mindent okoz a vashiány?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Maltofer","c_partnerlogo":"bc8c1216-043a-4769-9963-694d881c662e","c_partnertag":"Maltofer"},{"available":true,"c_guid":"a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon a polgármester.\r

\r

","shortLead":"Egy kezdő rendőr 120 ezer forintot keres, a kerület szolgálati lakásokkal tudja segíteni őket – írja a Facebookon...","id":"20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0356f93-1243-4b74-b636-5616a12ca20c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2742fe6f-9c2a-42ff-9f78-ac392abf2b2e","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Piko_Andras_Rendorhiany_van_a_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. november. 11. 08:43","title":"Pikó András: Rendőrhiány van a Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszterelnököt lehazaárulózta a házelnök a rádióban, Horn fia válaszul Kövér MSZMP-s múltját firtatta.","shortLead":"A volt miniszterelnököt lehazaárulózta a házelnök a rádióban, Horn fia válaszul Kövér MSZMP-s múltját firtatta.","id":"20191111_Horn_Gyula_fia_nekiment_Kover_Laszlonak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f93e0f34-a7ba-486f-9e69-822ed0a2e368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ceca773-82a2-4245-9f2f-d6888be8dd7a","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Horn_Gyula_fia_nekiment_Kover_Laszlonak","timestamp":"2019. november. 11. 17:19","title":"Horn Gyula fia nekiment Kövér Lászlónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter a Blikknek adott interjút, amelyben az új főpolgármesterről is kérdezték. ","id":"20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f84d028-0d13-4d5f-8a69-5d3c9cea1de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aa28e5b-32f4-49f7-b240-a2d690d0c641","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_gulyas_gergely_miniszter_karacsony_gergely_torgyan_jozsef","timestamp":"2019. november. 11. 21:23","title":"Gulyás Gergelynek fiatalon Torgyán József volt a kedvenc politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az idén eddig mellőzött Kovács Anna neve is szerepel az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságra készülő magyar válogatott hétfő este kihirdetett 18 fős szűk keretében.","shortLead":"Az idén eddig mellőzött Kovács Anna neve is szerepel az olimpiai kvalifikációs női kézilabda-világbajnokságra készülő...","id":"20191111_kim_rasmussen_noi_kezilabda_valogatott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=039e600f-bd40-4f41-b4cd-3cfeed6692ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1571bfdd-1980-44f1-8b66-d76b4e6e3892","keywords":null,"link":"/sport/20191111_kim_rasmussen_noi_kezilabda_valogatott","timestamp":"2019. november. 11. 22:14","title":"Bátrat húzott a kapitány, összeállt a női kézilabda-válogatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","shortLead":"Lil Pump már többször forgatott állatokkal, most volt egy kis baleset.\r

\r

","id":"20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f92ae1ff-7b1c-49dd-834e-81d2f2e3f6f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0eda0e64-2e29-43d4-b608-432f697bce77","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Nem_tetszett_a_kigyonak_a_klipforgatas_belemart_a_rapper_kezebe_video","timestamp":"2019. november. 11. 10:19","title":"Nem tetszett a kígyónak a klipforgatás: belemart a rapper kezébe (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Napirend előtti szócsata zajlott a hétvégi megismételt önkormányzati választási eredményekről a Jobbik frakcióvezetője és a kormány képviselője között, az előbbi Gyurcsánytól idézett, az utóbbi pedig posztkommunistázott.\r

\r

","shortLead":"Napirend előtti szócsata zajlott a hétvégi megismételt önkormányzati választási eredményekről a Jobbik frakcióvezetője...","id":"20191111_Jakab_Peter_a_Parlamentben_itt_az_ujabb_narancsos_bukta","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c536db8-7979-4383-b9de-ce1126780830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b0dffe-4bb6-4f30-8817-9ddfc549c925","keywords":null,"link":"/itthon/20191111_Jakab_Peter_a_Parlamentben_itt_az_ujabb_narancsos_bukta","timestamp":"2019. november. 11. 11:45","title":"Jakab Péter a Parlamentben: itt az újabb narancsos bukta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","shortLead":"A kivágott fákat pótolják, és egy másik projekttel több ezer négyzetméterrel növelik a zöldfelületet a Normafán.","id":"20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a2dccb50-7342-401f-94da-d96b7651bfdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971b2594-a149-4e44-b581-f5c3759076cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191110_Hegyvideki_Onkormanyzat_a_Normafan_kialakitando_uj_parkolo_terulete_nem_erdoovezet","timestamp":"2019. november. 10. 15:39","title":"Hegyvidéki Önkormányzat: a Normafán kialakítandó új parkoló területe nem erdőövezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]