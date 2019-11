Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A találkozó után már szent volt a béke.","shortLead":"A találkozó után már szent volt a béke.","id":"20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a107af13-5d6e-453f-960c-ba2851beb051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38805d57-a40d-4356-8f3a-8bd3c4c662fc","keywords":null,"link":"/elet/20191111_Balhe_a_Bundesligaban_szinte_feloklelte_az_ellenfel_edzojet_a_frankfurti_jatekos","timestamp":"2019. november. 11. 10:57","title":"Balhé a Bundesligában: szinte felöklelte az edzőt a frankfurti játékos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","shortLead":"Nem akarják, hogy ismét megerősödjön az Iszlám Állam.","id":"20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0d9cd32-ce3d-4e7f-b41d-bcb1f2517b4e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea91dfef-d4b4-4220-a667-f10f2c142844","keywords":null,"link":"/vilag/20191110_500600_amerikai_katona_marad_Sziriaban","timestamp":"2019. november. 10. 20:12","title":"500-600 amerikai katona marad Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér keverékére hasonlító állatot a Föld legkisebb patásaként tartják számon.","shortLead":"Azt hitték, kihalt, de a tudósok nemrég élő kancsilokat fedeztek fel Vietnam egyik dzsungelében. A szarvas és egér...","id":"20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6700e200-6ca0-49b8-adeb-ddfb9c003fad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23cd404c-a444-4335-839d-fd2b85fcf340","keywords":null,"link":"/tudomany/20191111_vietnami_kancsil_egerszarvas","timestamp":"2019. november. 11. 18:15","title":"30 év után ismét fotó készült az állatról, ami úgy néz ki, mint egy szarvas meg egy egér keveréke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester korábban azt ígérte, nem lesznek tömeges fakivágások. A XII. kerület úgy látja, a koncepciót kiérlelték, egyeztettek róla, és még népszavazás is volt róla.\r

