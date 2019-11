Szakmai díjak:

Bébi játék kategória: WOW Toys London Busz (Gyártó/Forgalmazó: Kensho) Családi társasjáték kategória: Blue Banana (Piatnik) Egyéb lány kategória: Frozen 2 – 41167 Arendelle faluja (LEGO) Egyéb fiú kategória: Boomtrix (Modell és Hobby) Építőjáték kategória: Wonder Makers: Úticélok szettek - tengerparti bungalow (Mattel) Társasjáték kicsiknek kategória: Rókanyomon társasjáték (Reflexshop) Készségfejlesztő kategória: My Map - Interaktív világtérkép (Modell és Hobby) Elektronikus játék kategória: Robo Tacsi (Modell és Hobby) Közönségdíjak: Bébi játék kategória: WOW Toys London Busz (Kensho) Családi társasjáték kategória: Castle of Mind fejlesztő táblajáték (Fontanus) Egyéb lány kategória: Frozen 2 – 41167 Arendelle faluja (LEGO) Egyéb fiú kategória: LEGO Technic: Távirányítású kaszkadőr versenyautó 42095 (LEGO) Építőjáték kategória: Geomag Confetti (Formatex) Társasjáték kicsiknek kategória: Bogyó és Babóca Speed Colors (Kensho) Készségfejlesztő kategória: Melissa & Doug, Zárak és reteszek (Kensho) Elektronikus játék kategória: Zuru Pets Alive: Boppi, a táncoló lama (Orbico) Különdíjas: Fur Balls Real Rescue: Interaktív meglepetés plüss állatka; LEGO Technic: Távirányítású kaszkadőr versenyautó 42095; Castle of Mind fejlesztő táblajáték.