Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","shortLead":"Januárban pedig Tatabányán tekinthetik meg az érdeklődők a címlapokat.","id":"20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5fdd11ec-f22e-40af-b1c5-3bdfbc17139a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0c124b-5939-4c53-9068-ac8671750419","keywords":null,"link":"/kultura/20191114_Megnyilt_a_HVG_cimlapjait_bemutato_kiallitas_Szekesfehervaron","timestamp":"2019. november. 14. 13:55","title":"Megnyílt a HVG címlapjait bemutató kiállítás Székesfehérváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79393f1f-e946-4be7-bd27-99f550abe7d3","c_author":"HVG","category":"360","description":"Elővigyázatosabban kellett volna bánni az elővigyázatossággal – állítja a fukusimai atomerőmű-katasztrófa utóhatásairól egy amerikai, egy olasz és egy japán közgazdász. ","shortLead":"Elővigyázatosabban kellett volna bánni az elővigyázatossággal – állítja a fukusimai atomerőmű-katasztrófa utóhatásairól...","id":"201946_fukusima_ertelmetlen_aldozatok_hideg_erveles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=79393f1f-e946-4be7-bd27-99f550abe7d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a74ea57-506a-4168-9c89-5b154d570bfb","keywords":null,"link":"/360/201946_fukusima_ertelmetlen_aldozatok_hideg_erveles","timestamp":"2019. november. 15. 16:00","title":"A japán atomerőművek leállítása több halottat követelt, mint a fukusimai szerencsétlenség?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kulcsszó: üzlet.","shortLead":"A kulcsszó: üzlet.","id":"20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8560c57a-d46e-4bca-bd49-c72d789cfd15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7b3b5e2-9095-4ba1-8093-0d8b41fb7fc0","keywords":null,"link":"/vilag/20191114_trump_erdogan_vo_uzleti_kapcsolat","timestamp":"2019. november. 14. 07:07","title":"Érdekes kapcsolatra derült fény Trump és Erdogan vejei között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról számolt be, hogy nincs rendben, hogy még csak a bűnügyi felügyeletét sem rendelték el a férfinak.","shortLead":"Orosz Bernadett szerint nem biztos, hogy a távoltartás elegendő visszatartó erő a párjával szemben. Az ügyvédje arról...","id":"20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df35be8a-1f9e-4046-bda7-6d8c4da9ea78","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Megtorlastol_tart_a_brutalisan_megvert_bujaki_no","timestamp":"2019. november. 14. 12:16","title":"Megtorlástól tart a brutálisan megvert bujáki nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbdd475-a5bf-42a8-baa2-845aef846bca","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Bár lát pozitív változásokat is Kádár András, a Független Rendészeti Panasztestület egykori tagja, a Magyar Helsinki Bizottság társelnöke, a panasztestület megszüntetésében, a panaszok ombudsmanhoz történő áthelyezésében, a lépés inkább a problematika lefokozását jelenti, és számos fontos részletkérdésben még nem lehet tisztán látni.\r

\r

","shortLead":"Bár lát pozitív változásokat is Kádár András, a Független Rendészeti Panasztestület egykori tagja, a Magyar Helsinki...","id":"20191114_Helsinki_Bizottsag_a_rendeszeti_panasztestulet_megszuntetese_a_problemakor_lefokozasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cbbdd475-a5bf-42a8-baa2-845aef846bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f3a4a26-1de9-42ae-a867-7bc7937a92f2","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Helsinki_Bizottsag_a_rendeszeti_panasztestulet_megszuntetese_a_problemakor_lefokozasa","timestamp":"2019. november. 14. 16:05","title":"Helsinki Bizottság: a Rendészeti Panasztestület megszüntetése a problémakör lefokozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","shortLead":"Jimmy Wales új közösségi oldala nem csak más kíván lenni, a konkurenciát is meg akarják szorongatni.","id":"20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9642803a-542e-4198-b457-49a9fc28bd0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757e1a93-fe55-48ea-87b0-469c991bb0eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_jimmy_wales_kozossegi_oldal_wikitribune_social","timestamp":"2019. november. 15. 18:03","title":"A Wikipédia társalapítója megerősítette: le akarják nyomni a Facebookot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d15907d6-2ca7-4b6f-a9e5-5350262cf9e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem várható, hogy hamar kifulladna.","shortLead":"Az Oxfordi Egyetem professzora azt mondta, globális antiliberális forradalom zajlik, amiben van lendület, tehát nem...","id":"20191115_Timothy_Garton_Ash_Orban_a_hatalomban_es_a_vagyonban_erdekelt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d15907d6-2ca7-4b6f-a9e5-5350262cf9e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a831ad10-962b-4094-a1e6-e60ae526da17","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Timothy_Garton_Ash_Orban_a_hatalomban_es_a_vagyonban_erdekelt","timestamp":"2019. november. 15. 12:18","title":"Timothy Garton Ash: Orbán a hatalomban és a vagyonban érdekelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e588d00a-b380-4264-a044-b381f0823d96","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legutóbbi értesülések szerint 3D érzékelőn dolgozik az Apple, amely a jövő évi iPad Pro – sőt egyesek szerint akár a 2020-as iPhone – virtuális (VR) és kiterjesztett valóság (AR) alkalmazásainak alapját jelentheti.","shortLead":"A legutóbbi értesülések szerint 3D érzékelőn dolgozik az Apple, amely a jövő évi iPad Pro – sőt egyesek szerint akár...","id":"20191115_apple_3d_erzekelo_iphone_ipad_tof","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e588d00a-b380-4264-a044-b381f0823d96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0d379b5-dbee-45bc-8c3b-8511c0a54535","keywords":null,"link":"/tudomany/20191115_apple_3d_erzekelo_iphone_ipad_tof","timestamp":"2019. november. 15. 14:03","title":"Belehúz az Apple, iPaden és iPhone-on is kiterjesztett valósággal újíthatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]