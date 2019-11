Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","shortLead":"Pályafelújítás miatt. A változás most péntektől él.","id":"20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a3055947-6551-4e48-a11b-032be1bf69c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"142782c3-b774-4d59-836f-381495e49fe3","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_17_es_59_es_61_es_villamos_palyafelujitas_bkk","timestamp":"2019. november. 14. 05:48","title":"Három villamos közlekedése is változik Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","shortLead":"Távoltartási indítványt terjesztett elő az ügyészség a Bujákon súlyos testi sértést elkövető férfi ügyében.","id":"20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffea6e78-60e3-4d52-94ea-fe6abcc93ba7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a432b7-c209-45ce-8e28-008180c25c5d","keywords":null,"link":"/elet/20191115_brutalisan_megvert_no_orosz_bernadett_tavoltartas_ugyeszseg","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"Lépett az ügyészség az összevert bujáki nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","shortLead":"300 milligramm helyett csak 100 került bele. ","id":"20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ffaae8ac-e08f-410c-9bed-2530dbb29b48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d30941-ad88-4d2f-acb6-57a82ae79c89","keywords":null,"link":"/kkv/20191113_Tul_keves_benne_a_hatoanyag_visszahivnak_egy_koszvenygyogyszert","timestamp":"2019. november. 13. 21:28","title":"Túl kevés benne a hatóanyag, visszahívnak egy köszvénygyógyszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A kínai kiskereskedelmi portált már jegyzik New Yorkban.","shortLead":"A kínai kiskereskedelmi portált már jegyzik New Yorkban.","id":"20191115_500_millio_reszvenyt_bocsat_ki_az_Alibaba_Hongkongban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f82af347-229f-4688-ba78-37f43e782c2e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191115_500_millio_reszvenyt_bocsat_ki_az_Alibaba_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 15. 10:50","title":"500 millió részvényt bocsát ki az Alibaba Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek legnagyobb megengedett sebességét Hollandia – jelentette be Mark Rutte miniszterelnök szerdán.","shortLead":"Nitrogénszennyezés csökkentése érdekében országosan legfeljebb óránként 100 kilométerre csökkenti a gépjárművek...","id":"20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0876f6d-6fc8-4fef-9507-28bcf15eed8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5bc66d14-cc06-41c1-9e05-e2bd4e2e4948","keywords":null,"link":"/vilag/20191113_Felejtse_el_a_szaguldozast_Hollandiaban_drasztikusan_csokkentettek_a_sebesseghatart","timestamp":"2019. november. 13. 18:55","title":"Felejtse el a száguldozást Hollandiában, drasztikusan csökkentették a sebességhatárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta. A fajtamentők csak horrortanyaként emlegetik a helyet.","shortLead":"Nyolc borzalmasan lefogyott német juhászkutyát mentettek ki egy pécsi tenyésztőtől, amelynek a telepét a Nébih bezárta...","id":"20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e3c898ae-c8b9-49e0-907a-06442910292a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbc354c-ffd7-4fb2-b409-73abd8481d29","keywords":null,"link":"/itthon/20191114_Csontsovany_kutyakat_mentettek_ki_Pecsen_egy_tenyesztotol","timestamp":"2019. november. 14. 07:41","title":"Csontsovány kutyákat mentettek ki Pécsen egy neves tenyésztőtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót készítettünk. ","shortLead":"Ma volt a terrorizmussal vádolt Hasszán F. bírósági tárgyalásának előkészítő ülése, amiről rövid videós összefoglalót...","id":"20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=19cc7d28-4c4c-448d-baa3-521dc095a76b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30186930-c7b6-402c-802b-1243374ce78b","keywords":null,"link":"/itthon/20191113_Mi_az_a_Facebook__igy_zajlott_Hasszan_F_pere_video","timestamp":"2019. november. 13. 16:44","title":"\"Mi az a Facebook?\" – így zajlott Hasszán F. pere (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","shortLead":"Életünk első ezer napja alapozza meg a felnőttkori egészségünket.","id":"20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=954aef5a-d5c6-4747-8127-960f3259b417&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08cd5a28-f2f7-4b5e-a11a-42268d6b4899","keywords":null,"link":"/elet/20191114_Tul_sok_a_koraszulott_Magyarorszagon_de_az_anyaknal_a_csodafegyver","timestamp":"2019. november. 14. 10:47","title":"Túl sok a koraszülött Magyarországon, de az anyáknál a csodafegyver","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]