Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de a hatóságok még az ő lehetőségeiket is leszűkítik.","shortLead":"A Helsinki szerint a tranzitzónák körül nagy a titkolózás, csak kiválasztott civil szervezetek kapnak bejárást, de...","id":"20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ceaaddda-6e89-4ffb-9319-0b7318d5e7a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d0fcb0f-3666-46de-a098-d616a3a0c306","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_magyar_helsinki_bizottsag_roszke_tranzitzona_menekultek","timestamp":"2019. november. 15. 11:35","title":"Helsinki: A magyar állam tömegével tart fogva ártatlan gyermekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","shortLead":"20 darab Szu-35-öst vennének, de Amerikának ez nagyon nem tetszik.","id":"20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bd75fec-e187-4849-a8d8-5b3b4faaa5e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1c7d284-3d2b-4aa3-bf15-bcbbf81b643d","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Buntetes_var_Egyiptomra_ha_orosz_harci_gepeket_vaasarol","timestamp":"2019. november. 15. 10:31","title":"Büntetés vár Egyiptomra, ha orosz harci gépeket vásárol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5993466-04ef-4acc-9086-21c404a56c3b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Este hétkor kezdőrúgás, a miniszterelnök a közjogi méltóságokkal már a VIP-ben.","shortLead":"Este hétkor kezdőrúgás, a miniszterelnök a közjogi méltóságokkal már a VIP-ben.","id":"20191115_Orban_mar_a_VIPben_az_uj_Puskas_Arenaban__fotok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5993466-04ef-4acc-9086-21c404a56c3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12ef1225-6d3d-4110-9306-ee5b47cbe2c2","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Orban_mar_a_VIPben_az_uj_Puskas_Arenaban__fotok","timestamp":"2019. november. 15. 17:35","title":"Orbán már a VIP-ben az új Puskás Arénában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","shortLead":"Nagy hiány van a baloldali védő posztján, ezért Nagy Zsolt is szerephez juthat.","id":"20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bd85a53-d173-41b8-8e4e-c4a02362c56a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09cd4478-5de1-427b-8315-70ee49701e0f","keywords":null,"link":"/sport/20191114_A_Puskas_Akademia_vedoje_is_bekerult_a_valogatott_keretbe","timestamp":"2019. november. 14. 19:10","title":"A Puskás Akadémia védője is bekerült a válogatott keretbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy áldozat szerint a herceg és Jeffrey Epstein szexrabszolgaként tartották őt.","shortLead":"Egy áldozat szerint a herceg és Jeffrey Epstein szexrabszolgaként tartották őt.","id":"20191115_Andras_herceg_eloszor_szolalt_meg_azota_hogy_szexualis_visszaelessel_vadoltak_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ea7d9701-b412-455f-bce7-af345651b320&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55289795-664f-4d18-aaf0-66dcc1b0ea89","keywords":null,"link":"/vilag/20191115_Andras_herceg_eloszor_szolalt_meg_azota_hogy_szexualis_visszaelessel_vadoltak_meg","timestamp":"2019. november. 15. 16:35","title":"András herceg először szólalt meg azóta, hogy szexuális visszaéléssel vádolták meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","shortLead":"Olyan összeget költenek majd elektromos autók fejlesztésére, amivel nem nagyon tud más piaci szereplő versenyezni.","id":"20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ba2eb134-315d-4437-bcfc-d7ae1ce5976a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"409c0bd5-5e11-4acc-9768-97f870aa15df","keywords":null,"link":"/cegauto/20191115_60_milliard_euros_erodemonstraciot_jelentett_be_a_Volkswagen","timestamp":"2019. november. 15. 15:27","title":"60 milliárd eurós erődemonstrációt jelentett be a Volkswagen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot bíráló cikkére.\r

\r

","shortLead":"Hivatali honlapján válaszolt pénteken Kovács Zoltán kommunikációs államtitkár a The Washington Post Magyarországot...","id":"20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ab811236-a534-4f0f-8dad-46079e76aa77&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d759ff8e-1863-4200-a205-6aae2828bd98","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Kovacs_Zoltan_valaszat_nem_volt_hajlando_lehozni_a_Washington_Post","timestamp":"2019. november. 16. 12:14","title":"Kovács Zoltán válaszcikkét nem volt hajlandó lehozni a Washington Post","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f3812e88-180b-4d8c-b6a2-274456928243&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09d642ac-39fc-4d83-9ca5-b8b52d54296d","keywords":null,"link":"/itthon/20191115_Marabu_FekNyuz_De_en_nem_ezt_kerek","timestamp":"2019. november. 15. 10:20","title":"Marabu FékNyúz: Ajándék a nemzetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]