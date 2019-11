Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mintegy nyolcmillió forintért rendelt egy vásárló egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges cikkeket, egyebek mellett konyhai gépeket, tévéket, számítógépet és házimozi-rendszert az egyik nagy internetes áruház fekete pénteki akciójának keretében - írta a hétfői Világgazdaság.","shortLead":"Mintegy nyolcmillió forintért rendelt egy vásárló egy nagyobb lakás teljes berendezéséhez szükséges cikkeket, egyebek...","id":"20191118_Nyolcmilliot_koltott_egy_vasarlo_a_Black_Fridayen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5bfa3fab-0838-4ea1-b5e7-52fd50003632&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5650cee1-2cf6-4bec-80c6-2758374e8b56","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191118_Nyolcmilliot_koltott_egy_vasarlo_a_Black_Fridayen","timestamp":"2019. november. 18. 05:51","title":"Nyolcmilliót költött egy vásárló a Black Fridayen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","shortLead":"David Bowie volt a múzsája, de fényképezőgépe elé álltak a brit királyi család tagjai is. Terry O'Neill 81 éves volt. ","id":"20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42245e6c-9b13-4629-813a-c7b1bb6f68aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7bab1f0-a909-40ee-8fc5-13f787ca739f","keywords":null,"link":"/kultura/20191117_A_legnagyobb_legendakat_fotozta__meghalt_Terry_ONeill","timestamp":"2019. november. 17. 12:28","title":"A legnagyobb legendákat fotózta - meghalt Terry O'Neill","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"\"A független, hozzáférhető magyar oktatásért és a kutatás szabadságáért\" szerveznek demonstrációt november utolsó hétvégéjére. ","shortLead":"\"A független, hozzáférhető magyar oktatásért és a kutatás szabadságáért\" szerveznek demonstrációt november utolsó...","id":"20191117_Tuntetes_lesz_a_CEU_szamuzetesenek_egyeves_evfordulojan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f760cbb2-0f49-4f29-89af-14366255ae7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4dd791-ae2c-4196-998a-e4063eb7330f","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Tuntetes_lesz_a_CEU_szamuzetesenek_egyeves_evfordulojan","timestamp":"2019. november. 17. 10:06","title":"Tüntetés lesz a CEU száműzetésének egyéves évfordulóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fotóriporterünk, Reviczky Zsolt éveken keresztül, ugyanabból a szögből fotózta a múlt pénteken átadott Puskás Aréna építkezését. Az eredmény egy látványos time lapse videó lett.","shortLead":"Fotóriporterünk, Reviczky Zsolt éveken keresztül, ugyanabból a szögből fotózta a múlt pénteken átadott Puskás Aréna...","id":"20191118_Igy_epult_fel_a_Puskas_Arena_video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a29227-cad4-4f57-8c64-e26487646e48","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Igy_epult_fel_a_Puskas_Arena_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:17","title":"Két és fél évig fotóztuk a Puskás épülését, most megnézheti felgyorsítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem is volt neki zöld a lámpa.","shortLead":"A videón jól látni, milyen komoly tempóval érkezett a villamos, amely elé az autó már akkor kihajtott, amikor még nem...","id":"20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9ae563d8-1537-4200-8d66-2c1fd325b22e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c7da848-61af-4680-986e-0c058906d741","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_Videon_a_reggeli_baleset_amikor_villamos_ele_hajtott_az_autos_Budapesten","timestamp":"2019. november. 18. 14:41","title":"Videón a reggeli baleset, amikor villamos elé hajtott az autós Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról. Megdöbbentő részletek láttak napvilágot a programról.","shortLead":"Több évtizede nem volt ilyen: több száz oldalnyi titkos irat szivárgott ki a muszlimok kínai internálásáról...","id":"20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60416dd1-3831-4815-813c-71c616a74b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b884c4a-856a-4f0e-9b55-a89fcc4604bc","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_A_kinaiak_szerint_is_atnevelo_taborok_az_atnevelo_taborok","timestamp":"2019. november. 17. 17:22","title":"A kínaiak szerint is átnevelő táborok az átnevelő táborok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4e140ab-fca8-4daf-af0f-8ec4de74d180","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"2020. január 1-jén egy új szabály lép életbe a YouTube-nál a gyerekek védelme érdekében, és ez befolyásolja a tartalomfeltöltők életét.","shortLead":"2020. január 1-jén egy új szabály lép életbe a YouTube-nál a gyerekek védelme érdekében, és ez befolyásolja...","id":"20191118_youtube_gyerekvideo_gyerekeknek_szant_video_hirdetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4e140ab-fca8-4daf-af0f-8ec4de74d180&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b965fadf-d746-458b-a988-23257c5bef5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_youtube_gyerekvideo_gyerekeknek_szant_video_hirdetes","timestamp":"2019. november. 18. 11:03","title":"Január 1-től mindenkit büntet a YouTube, aki nem pipál ki egy opciót a feltöltésnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Nyugat-Európa gazdasági válság előtt áll.","id":"20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fbadc22-838b-4615-a7d7-c5e25121b928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1b20aa-c319-4138-b5f6-b57ed95818bc","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Orban_Nehezebb_idok_jonnek","timestamp":"2019. november. 17. 20:33","title":"Orbán: Nehezebb idők jönnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]