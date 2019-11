Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Holnap akár húsz fok is várható.","shortLead":"Holnap akár húsz fok is várható.","id":"20191116_Faj_a_feje_Fogja_az_idojarasra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c16caa2-84fd-4aff-97d0-15d6eab1f127","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Faj_a_feje_Fogja_az_idojarasra","timestamp":"2019. november. 16. 12:30","title":"Fáj a feje? Fogja az időjárásra!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","shortLead":"A sérülthöz mentőhelikoptert hívtak.","id":"20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=66595a2f-9924-4a22-a469-bb06543284a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9729cfae-e01b-4391-a79d-574297541221","keywords":null,"link":"/cegauto/20191117_Sulyos_serultje_van_egy_szarvasi_balesetnek","timestamp":"2019. november. 17. 13:44","title":"Súlyos sérültje van egy szarvasi balesetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","shortLead":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","id":"20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171d61af-52a0-4e7b-b8b4-785a37260d06","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","timestamp":"2019. november. 16. 12:50","title":"Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, a vádiratban szerepel, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni és tanúkat befolyásolni. ","shortLead":"Azt állítja, a vádiratban szerepel, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni és tanúkat befolyásolni. ","id":"20191118_Hadhazy_feljelentes_ugyeszseg_Simonka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d854a4-71a7-44e8-a4f7-d2560db27022","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Hadhazy_feljelentes_ugyeszseg_Simonka","timestamp":"2019. november. 18. 07:40","title":"Hadházy bűnpártolás miatt tesz feljelentést, mert az ügyészség nem tartóztatta le Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25 éve vezető Aljakszandr Lukasenka államfővel szövetséges pártok jelöltjei kerültek be a törvényhozásba.","shortLead":"A választási bizottság honlapján hétfő reggel közzétett eredményekből ítélve kizárólag a volt szovjet köztársaságot 25...","id":"20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3c153c5-09f9-4caa-aa2e-16b41c1a185b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0a7d23-eedb-4f26-a1a8-56ec531c66f0","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Egy_ellenzeki_kepviselo_sem_jutott_be_a_feherorosz_parlamentbe_a_valasztason","timestamp":"2019. november. 18. 10:15","title":"Egy ellenzéki képviselő sem jutott be a fehérorosz parlamentbe a \"választáson\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Magyarország első alkalommal vett részt a Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Programban (PIAAC), amelyben 39 országban 245 ezer ember szövegértési, számolási és problémamegoldó készségét mérték fel.","shortLead":"Magyarország első alkalommal vett részt a Nemzetközi Felnőtt Képesség- és Kompetenciamérési Programban (PIAAC...","id":"20191116_Szovegertesben_atlag_alatt_szamolasban_atlag_felett_vannak_a_magyarok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=59f56780-8a79-4642-a747-49dda5a9690f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb16b611-64d3-405e-87e6-5a41b5ba3a65","keywords":null,"link":"/kultura/20191116_Szovegertesben_atlag_alatt_szamolasban_atlag_felett_vannak_a_magyarok","timestamp":"2019. november. 16. 13:05","title":"Szövegértésben átlag alatt, számolásban átlag felett vannak a magyarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes üzemidőért? Töltse ki rövid kérdőívünket!","shortLead":"Évente új készüléket vesz? Vagy évekig elvan a mobiljával? Ár alapján választ? Vagy mindent megadna az egyhetes...","id":"20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=061a0ad7-84e4-4537-ab97-2e9ef3ce4fcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"48d84403-f87d-4825-b85a-a2252f6f5d10","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_uj_okostelefon_vasarlasa_szempontok_funkciok_kerdoiv","timestamp":"2019. november. 18. 08:33","title":"Töltse ki, 2 perc az egész: most elmondhatja, milyen okostelefont szeretne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hétfőn indul Hajós András Dalfutár című műsorának harmadik évada a Youtube-on, ami ezúttal a 2020-as Sziget himnuszának megírása körül forog.

","shortLead":"Hétfőn indul Hajós András Dalfutár című műsorának harmadik évada a Youtube-on, ami ezúttal a 2020-as Sziget himnuszának...","id":"20191118_Hajos_Andras_Dalfutarja_szallitja_a_Sziget_himnuszat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5434330-e30f-4648-83f1-497593a0a359&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc230bc-3479-490a-bd2e-361c55f2a7b5","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Hajos_Andras_Dalfutarja_szallitja_a_Sziget_himnuszat","timestamp":"2019. november. 18. 11:18","title":"Hajós András Dalfutárja szállítja a Sziget himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]