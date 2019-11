Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt állítja, a vádiratban szerepel, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni és tanúkat befolyásolni. ","shortLead":"Azt állítja, a vádiratban szerepel, hogy a fideszes képviselő megpróbált nyomozókat lefizetni és tanúkat befolyásolni. ","id":"20191118_Hadhazy_feljelentes_ugyeszseg_Simonka","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c0398cd8-0ab1-4060-8b30-98ef1ed0fadf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d854a4-71a7-44e8-a4f7-d2560db27022","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_Hadhazy_feljelentes_ugyeszseg_Simonka","timestamp":"2019. november. 18. 07:40","title":"Hadházy bűnpártolás miatt tesz feljelentést, mert az ügyészség nem tartóztatta le Simonka Györgyöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","shortLead":"Lavina, árvíz, fákat kicsavaró viharok tépázzák Olaszországot.","id":"20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d21b101-17eb-487c-9778-c02320e663ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e543e406-76fd-4040-a9fc-062ceb5cdd74","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Az_idojaras_ugy_dontott_hogy_kikesziti_Olaszorszagot","timestamp":"2019. november. 17. 15:53","title":"Az időjárás úgy döntött, hogy kikészíti Olaszországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil sem maradhatott ki. A fekete humorú, kissé ügyetlen lovag kalandját bemutató videojáték most 4K-ban és újratervezett grafikával tért vissza. Ráadásul úgy, hogy közben minden hibát benne hagytak.","shortLead":"Több, az ezredforduló előtt megjelent játékát is előkapta már a Sony, a sorból pedig az 1998-as sikercím, a MediEvil...","id":"20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ebfabfed-777e-44c3-90f9-490e70859c46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29445951-a2bb-4c7b-96e9-6a10224d40ec","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_medievil_2019_remake_kritika_jatekteszt_sony_playstation_4_konzoljatek","timestamp":"2019. november. 17. 11:05","title":"Feltámasztották a PlayStation egyik klasszikusát, ismét játszható a MediEvil","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92e2830a-0642-4e77-9d1c-e18e99a6a3bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A robotikában utazó ABB vállalat a texasi Houstonban található Texas Medical Center (TMC) kampuszán felépített egészségügyi kutatóközpontjában mutatja meg a világnak a sétáló robotszemélyzetet, amely világszerte sok helyen, különösen a szakemberhiánnyal küzdő intézményekben jöhet jól.","shortLead":"A robotikában utazó ABB vállalat a texasi Houstonban található Texas Medical Center (TMC) kampuszán felépített...","id":"20191118_abb_yumi_korhazi_robot","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92e2830a-0642-4e77-9d1c-e18e99a6a3bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ee817-4870-45e8-a02d-5e994a038725","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_abb_yumi_korhazi_robot","timestamp":"2019. november. 18. 00:03","title":"Sokat enyhítene az ápolóhiányon, ha ilyen robotot vetnének be a kórházak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kétségbeesett felhívást tett a Krím félszigeten működő legnagyobb magánkézben lévő vadasparkja: a tulajdonos azt kéri, hogy a jószándékú emberek fogadjanak örökbe több mint harminc medvét, mert ha ez nem történik meg, akkor az állatokat el kell pusztítani. Az állatok etetésére szánt pénz azért fogyott el, mert az egészégügyi hatóságok szabálytalanságokat találtak és ezért bezáratták a parkot.\r

","shortLead":"Kétségbeesett felhívást tett a Krím félszigeten működő legnagyobb magánkézben lévő vadasparkja: a tulajdonos azt kéri...","id":"20191116_Harminc_medvet_kellene_orokbe_fogadni_egy_krimi_vadasparkbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=46530a63-74cc-413b-86ea-1a8e366c37e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ee72a3-1f67-478b-a0a1-4ede00a5142f","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Harminc_medvet_kellene_orokbe_fogadni_egy_krimi_vadasparkbol","timestamp":"2019. november. 16. 15:07","title":"Harminc medvét kellene örökbe fogadni egy krími vadasparkból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is \"halálos fegyvert\" használtak vele szemben.","shortLead":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is...","id":"20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09de4961-0783-4a1c-8519-f630e559d434","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 18. 07:01","title":"Tűzparancsot kaphatnak a rendőrök Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","shortLead":"Krug Emília az Instagramon tudatta a hírt.","id":"20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57d1019b-8804-45fe-b7df-d46a9e6b58d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"171d61af-52a0-4e7b-b8b4-785a37260d06","keywords":null,"link":"/elet/20191116_Megszuletett_az_ATV_musorvezetojenek_kisfia","timestamp":"2019. november. 16. 12:50","title":"Megszületett az ATV műsorvezetőjének kisfia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett Roman Polák, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, akinek a felkérésére még Esterházy Péter is írt darabot. ","shortLead":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett...","id":"201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821b9252-6908-4cce-9f8b-cece31a3fa9b","keywords":null,"link":"/360/201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","timestamp":"2019. november. 16. 16:00","title":"Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]