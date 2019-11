Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Lila fénnyel világítják ki a Lánchidat ma, hogy felhívják a figyelmet a koraszülöttek és családjaik támogatásának fontosságára.","shortLead":"Lila fénnyel világítják ki a Lánchidat ma, hogy felhívják a figyelmet a koraszülöttek és családjaik támogatásának...","id":"20191117_Lilaba_borul_a_Lanchid_vasarnap_este","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7cfcd2e4-03d3-473e-a618-e85097936a95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27f01cb8-3100-40f4-9a1f-cbb5fa68fce2","keywords":null,"link":"/itthon/20191117_Lilaba_borul_a_Lanchid_vasarnap_este","timestamp":"2019. november. 17. 08:52","title":"Lilába borul a Lánchíd vasárnap este","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró kérdések kísérik. Bár az utóbbiakból egyet most talán sikerült rendezni. ","shortLead":"A berlini nagykoalíció pártjainak munkáját vezetőváltások, belső ellentétek, önjelölt megváltók és megoldásra váró...","id":"201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48adac87-4448-462f-809f-d8e4ca0797e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baff7f94-3818-4444-b96f-2d4498fc2e9c","keywords":null,"link":"/360/201946__nemet_koalicio__uj_tipusu_falak__elnoki_vetelkedok__haladekot_adtak_maguknak","timestamp":"2019. november. 16. 12:00","title":"A német koalíció próbája volt az alapnyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett Roman Polák, a pozsonyi Szlovák Nemzeti Színház korábbi igazgatója, akinek a felkérésére még Esterházy Péter is írt darabot. ","shortLead":"A Vidnyánszky-féle Nemzeti meghívását annak idején társulatával visszautasította, de most ismét Budapesten rendezett...","id":"201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bc297dd5-f140-42b9-b7f7-6bf23d21cb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821b9252-6908-4cce-9f8b-cece31a3fa9b","keywords":null,"link":"/360/201946__roman_polak_szlovak_rendezo__meciarizmusrol_esterhazyrol__kozos_katlan","timestamp":"2019. november. 16. 16:00","title":"Állami korrupció és erősödő fasizmus: aktuálpolitika a színpadon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is \"halálos fegyvert\" használtak vele szemben.","shortLead":"A hongkongi rendőrség hétfőn bejelentette, hogy éles lőszer bevetését fontolgatja, miután a kormányellenes tüntetők is...","id":"20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c08c1078-4af1-4d8a-9bf7-0e2c80c7c398&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09de4961-0783-4a1c-8519-f630e559d434","keywords":null,"link":"/vilag/20191118_Tuzparancsot_kaphatnak_a_rendorok_Hongkongban","timestamp":"2019. november. 18. 07:01","title":"Tűzparancsot kaphatnak a rendőrök Hongkongban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki selejtezősorozat magyar érdekeltségű csoportjában, amelyből így elsőként jutott ki az Eb-re. A walesi válogatott kétgólos győzelmet aratott szombaton Azerbajdzsán vendégeként.","shortLead":"A horvát labdarúgó-válogatott hátrányból fordítva 3-1-re legyőzte szombaton a szlovák csapatot az Európa-bajnoki...","id":"20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=660bec55-2742-4dd1-a55e-0b2ceea747f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89d19a49-5694-4644-81d6-d9a8ba8918a6","keywords":null,"link":"/sport/20191116_A_horvatok_mar_kint_vannak_az_Ebn_es_Wales_is_gyozott","timestamp":"2019. november. 16. 23:48","title":"A horvátok már kint vannak az Eb-n és Wales is győzött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7c67eba-6b51-4164-9040-70fc6ec6dc1d","c_author":"Horváth Gyula","category":"360","description":"Épp 30 éve, 1989. november 17-én Prágában egy diákfelvonulás a kommunista rendszer elleni megmozdulássá vált. A rendőrség brutális fellépése országos tiltakozási hullámot indított, ez volt a bársonyos forradalom kezdete. A fejleményeket elemezte következő számában a HVG, ezt a cikket közöljük újra az évforduló alkalmából. (A borítókép egy korabeli HVG-címlap részlete).","shortLead":"Épp 30 éve, 1989. november 17-én Prágában egy diákfelvonulás a kommunista rendszer elleni megmozdulássá vált...","id":"20191117_csehszlovakia_barsonyos_forradalom_1989","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7c67eba-6b51-4164-9040-70fc6ec6dc1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42f5cfad-a3e7-4f1c-9a69-c8e2a3838bfc","keywords":null,"link":"/360/20191117_csehszlovakia_barsonyos_forradalom_1989","timestamp":"2019. november. 17. 12:00","title":"A Vencel téri rendőrattak után nem látszott, bársonyos marad-e a csehszlovák forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","shortLead":"A Baradla és a Béke termeiben egyszerre 90 beteget tudnak majd fogadni. ","id":"20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8eeebd74-b1b9-4f06-bf76-b2e4fb64a83d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403dd5ce-7e65-442a-b08d-e19a76ec8509","keywords":null,"link":"/elet/20191116__barlang_terapia_asztma_baradla_beke","timestamp":"2019. november. 16. 16:02","title":"Két magyar barlang is kinyitja kapuit az asztmások előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mivel nem volt teljesen beszámítható, nyolc év helyett hat év börtönt kapott. ","shortLead":"Mivel nem volt teljesen beszámítható, nyolc év helyett hat év börtönt kapott. ","id":"20191118_szexualis_tamado_Zuglo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdd05d5a-2c03-4204-ba52-190eadd9b687","keywords":null,"link":"/itthon/20191118_szexualis_tamado_Zuglo","timestamp":"2019. november. 18. 09:16","title":"Enyhítették a férfi büntetését, aki éjszaka, meztelenül támadt nőkre Zuglóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]