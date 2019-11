Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","shortLead":"Kétszáz embertől válik meg a híres meisseni porcelánmanufaktúra.","id":"20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7c9e1880-5e00-4c08-923b-2eff178535ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfc33422-e45f-4784-8430-1c23a36253fc","keywords":null,"link":"/kkv/20191117_Dolgozoi_harmadat_kirugja_a_meisseni_porcelanuzem","timestamp":"2019. november. 17. 12:45","title":"Dolgozói harmadát kirúgja a meisseni porcelánüzem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"69be888a-c0cd-4c63-9fe5-291c1f543ae2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mellékhatások nélküli fájdalomcsillapítót ajánlanak brit kutatók: kísérletük eredménye arra utal, hogy jeges sarkvidéki jelenetek virtuális valóságban (VR) szemlélése enyhítheti az égető fájdalmakat.","shortLead":"Mellékhatások nélküli fájdalomcsillapítót ajánlanak brit kutatók: kísérletük eredménye arra utal, hogy jeges sarkvidéki...","id":"20191118_fejdalomcsillapitas_jeges_tajak_virtualis_valosag_vr","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=69be888a-c0cd-4c63-9fe5-291c1f543ae2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b119750-8e88-452c-900d-2e957841d828","keywords":null,"link":"/tudomany/20191118_fejdalomcsillapitas_jeges_tajak_virtualis_valosag_vr","timestamp":"2019. november. 18. 12:03","title":"Ennyi az egész? Mellékhatásoktól mentes fájdalomcsillapító módszerre bukkantak brit kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar származású üzletember szerint a magyar kormányfő csak szeretné, ha személyes konfliktus lenne köztük.","shortLead":"A magyar származású üzletember szerint a magyar kormányfő csak szeretné, ha személyes konfliktus lenne köztük.","id":"20191116_Soros_Orban_nacionalizmus_interju","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a410091c-ed00-4170-a991-09564802e091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1bf3f3d-a7e9-45d7-bd07-8ce4e5791bc5","keywords":null,"link":"/vilag/20191116_Soros_Orban_nacionalizmus_interju","timestamp":"2019. november. 16. 14:38","title":"Soros: Orbánnak a nacionalizmus csak egy eszköz, hogy hatalmon maradjon és elfedje a korrupciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"807bb148-74c6-4451-a8fe-cbeacbda8b1f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Magyar cégeknek laoszi fejlesztésekben való részvételére lehetőséget adó, 160 millió dollár értékű kötöttsegélyhitel-program indul – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Budapesten.","shortLead":"Magyar cégeknek laoszi fejlesztésekben való részvételére lehetőséget adó, 160 millió dollár értékű...","id":"20191118_Szijjarto_160_millio_dollaros_programot_inditanak_magyar_cegeknek_Laoszban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=807bb148-74c6-4451-a8fe-cbeacbda8b1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ab743a4-622e-427a-af88-891f1247811a","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Szijjarto_160_millio_dollaros_programot_inditanak_magyar_cegeknek_Laoszban","timestamp":"2019. november. 18. 12:06","title":"Szijjártó: 160 millió dolláros programot indítanak magyar cégeknek Laoszban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol előfordulhatnak. ","shortLead":"Az egészségügyi intézményekben évente kétszer kötelező az irtás, de a téli időszakban hasonló esetek bárhol...","id":"20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=839a25a6-2fc0-4f35-9950-28066f322279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a001524-0842-4593-a1a4-29fefc321981","keywords":null,"link":"/itthon/20191116_Eger_szaladgalt_a_BajcsyZsilinszky_korhaz_fizetos_szobajaban","timestamp":"2019. november. 16. 19:32","title":"Egér szaladgált a Bajcsy-Zsilinszky kórház fizetős szobájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg lehet rendelni a vezeték nélküli fülhallgatót, sőt még a töltőtokot is.","shortLead":"Az Apple nem tette színessé a nemrég bemutatott AirPods Prót, azonban van egy cég, akitől szinte bármilyen színben meg...","id":"20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4478e99-b84e-425b-a679-026d71f8f7b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcd280f-e65f-49c1-8556-0a14dd5f2802","keywords":null,"link":"/tudomany/20191117_colorware_szines_airpods_pro_valaszthato_szinek","timestamp":"2019. november. 17. 16:03","title":"Lilában vagy aranyban is lehetne? Megfesti az AirPods Prókat egy cég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett háborús bűnöket, és nem emeltek vádat azok ellen a katonák ellen, akik például civileket öltek Irakban és Afganisztánban.","shortLead":"A BBC Panorama és a Sunday Times oknyomozása szerint a kormány szándékosan elhallgatta a brit katonák által elkövetett...","id":"20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b958c875-dad1-4f92-b919-cb343754fdac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b21c963a-032b-4a2d-b254-e6b5708a9d45","keywords":null,"link":"/vilag/20191117_Haborus_bunok_elhallgatasaval_vadoljak_a_brit_kormanyt","timestamp":"2019. november. 17. 14:32","title":"Háborús bűnök elhallgatásával vádolják a brit kormányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja ezt. ","shortLead":"Elon Musk egyszer azt mondta, hogy minden tudásuk mindenkié, az Xpeng kínai autógyártó vállalat pedig ki is használja...","id":"20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=609cdc9c-b250-4149-8a14-be4ff64212e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e9ea82c-ade6-4af5-9531-4efebf7a9b91","keywords":null,"link":"/cegauto/20191118_A_Xiaomi_telefongyarto_penzeli_a_kinai_Tesla_klont","timestamp":"2019. november. 18. 12:35","title":"A Xiaomi telefongyártó pénzeli a kínai Tesla-klónt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]