[{"available":true,"c_guid":"f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A tehetségkutató 36,2 százalékos közönségaránnyal futott, közel 1 millió 100 ezren látták.","shortLead":"A tehetségkutató 36,2 százalékos közönségaránnyal futott, közel 1 millió 100 ezren látták.","id":"20191118_Tobb_mint_egymillioan_neztek_szombaton_az_XFaktort","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f45923c9-ba2a-49b3-84d3-9872a0b03af1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77042090-7f86-4a24-a3ea-6982bd2b1688","keywords":null,"link":"/elet/20191118_Tobb_mint_egymillioan_neztek_szombaton_az_XFaktort","timestamp":"2019. november. 18. 12:46","title":"Többéves rekordokat döntött meg szombaton az X-Faktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"123f6407-8547-4924-9c17-d9cabe7bf1c0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"P. Ráadásul több pénzt is hívtak le, mint ahány rászorulót valójában segítettek, a beosztottakat bírták rá a hamis naplók megírására.","shortLead":"Piros ridikült, okostelefonokat is vásároltak a kistérségi szociális intézményben abból a pénzből, amit az ellátottakra...","id":"20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=51092546-1eb0-4877-9fc3-1be64ab38a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88e9783-c421-402e-94f5-80fbf51e71c0","keywords":null,"link":"/kkv/20191118_Az_ellatottakra_szant_penzt_nyulta_le_az_intezmenyvezeto_birosagi_ugy_lett_belole","timestamp":"2019. november. 18. 15:20","title":"Táskát és telefont vásároltak a hajléktalanok támogatására szánt pénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eafe2e3e-842e-4506-aa83-10dbc3632809","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A bíróság kimondta Tarsoly Csaba vezetői felelősségét, és vagyoni biztosíték megfizetésére kötelezte. Összeállításunkban a Samsung Electronics történetének meghatározó mérföldköveit mutatjuk be a dicső múlttól az izgalmas jövőig. ","shortLead":"A dél-koreai nagyvállalat elektronikai részlege fél évszázada kezdte meg működését, hazánkba pedig kereken 30 évvel...","id":"samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2394818b-c6cc-4320-85c9-04bd5fedad1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a75f746e-c807-4b06-9ea5-0bfe2e0dbb0b","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20191119_samsung_tortenet_50_eves_30_eves","timestamp":"2019. november. 19. 17:30","title":"Tudta, hogy eredetileg szárított halat árult a Samsung? – 50 év története","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Fotóriporterünk, Reviczky Zsolt éveken keresztül, ugyanabból a szögből fotózta a múlt pénteken átadott Puskás Aréna építkezését. Az eredmény egy látványos time lapse videó lett.","shortLead":"Fotóriporterünk, Reviczky Zsolt éveken keresztül, ugyanabból a szögből fotózta a múlt pénteken átadott Puskás Aréna...","id":"20191118_Igy_epult_fel_a_Puskas_Arena_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8f5a8352-1a07-4e6b-9db0-86569effd0ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4a29227-cad4-4f57-8c64-e26487646e48","keywords":null,"link":"/kultura/20191118_Igy_epult_fel_a_Puskas_Arena_video","timestamp":"2019. november. 18. 13:17","title":"Két és fél évig fotóztuk a Puskás épülését, most megnézheti felgyorsítva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]