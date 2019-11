Idén a címet és a vele járó 2 millió forintot Jászboldogháza és Tata nyerte el. 2019-ban is számos pályázat érkezett, a díjról szakértőkből álló független értékelő bizottság döntött, a munkában részt vett az UNICEF Magyarország két Fiatal Nagykövete is. Minden évben azok a települések nyerhetik el a címet, amelyek a gyermekek jogait kiemelt kérdésként kezelik. A bizottság azt is ellenőrzi, hogy a vállalásokat hosszabb távon is betartják-e a települések, önkormányzatok.

Az eredetileg „Gyermekbarát Városok” (Child Friendly Cities) néven megszületett kezdeményezés minden olyan közösségben kifejleszthető és alkalmazható, ahol gyermekek élnek: legyen az nagy vagy kicsi, városi vagy vidéki település. A mára globálissá vált programot 1996-ban indították útjára Európában, s azóta számos uniós tagállamban nagy sikerrel bonyolítják le a helyi önkormányzatok és az adott ország UNICEF Nemzeti Bizottságán keresztül.

A Gyerekbarát Települések számára fontos, hogy a gyermekek hatással lehessenek a közösségük életére, elmondhassák a véleményüket, hozzáférjenek az alapvető szolgáltatásokhoz és olyan környezetben élhessenek, amely biztonságot nyújt a számukra. Kiemelt jelentősége van még annak, hogy a gyermekek részt vehessenek a település kulturális életében, valamint egészséges környezetben, a kizsákmányolás és erőszak minden formája nélkül élhessék mindennapjaikat.

Jászboldogháza esetében az értékelő bizottság kiemelte, hogy a pályázat a helyi általános iskolára, valamint a gyermekrészvétel fejlesztésére épít és reális célkitűzéseket fogalmaz meg. A település fejlődését számos előremutató civil kezdeményezés segíti, a 2 millió forintot pedig az önkormányzat a művelődési ház felújítására, egy fiataloknak szóló közösségi tér létrehozására fordítja.

Tata városa 2018-ban fejezte ki csatlakozási szándékát az UNICEF Gyermekbarát Település kezdeményezéshez. Az értékelő bizottság többek között kiemelte, hogy a város külön figyelmet fordít a gyermekek korai fejlesztésére és a sajátos nevelési igényű gyerekekre, valamint a település kiválóan biztosítja az akadálymentesítést a fogyatékkal élő fiatalok és felnőttek számára egyaránt. Jól működik a helyi gyermekvédelmi jelzőrendszer, a tehetséggondozás, valamint sokféle ösztöndíjra pályázhatnak a fiatalok.