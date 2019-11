Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mészárosé lett egy korszerű tehenészet, egy nagy gyümölcsös, és egy vetőmagüzem is. 2019. november. 19. 13:18 Mészárosé lett a Gödöllői Tangazdaság az ország legnagyobb pálinkafőzőjével A hivatásos fotósok is szívesen tesztelik az iPhone 11 Pro Max kameráját. Az Apple idei csúcstelefonját most egy igen drága Leica eszközzel hasonlították össze, de nem úgy, ahogy elsőre gondolná. 2019. november. 19. 09:03 Nézze meg a képeket: Mit tud a legjobb iPhone kamerája egy sokmilliós fényképezőgéphez képest? A különszámaival együtt csak nyolc alkalommal vehetik kézbe a Cosmo-lányok. 2019. november. 18. 11:37 Ritkábban jelenik meg jövőre a magyar Cosmopolitan Kylie Jenner üzleti sikerei is csak gyarapodnak. 2019. november. 19. 15:10 181 milliárd forintért adta el cégét a világ legfiatalabb dollármilliárdosa A belső motiváció hegyeket mozgat, és ha megvan, mire vágyunk az életben, segíthet nekünk sokféle technika, melyet az élsportból eltanulva a mindennapi életünkben alkalmazhatunk – mondja Kenyeres András coach, a magyar férfi vízilabda-válogatott mentáltrénere, akivel közelgő szalonestje előtt teljesítményünk maximumáról beszélgettünk. Öt kérdés és válasz. 2019. november. 19. 12:15 Az a győzelem, ha legjobb önmagunkká tudunk válni