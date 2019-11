Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik legnagyobb nevű magazinja. Online folytatják.","shortLead":"Több mint 27 év folyamatos megjelenés után eltűnik az újságosstandokról és a postaládákból a hazai gamervilág egyik...","id":"20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b594b793-7c7a-44cd-aff9-8224ba198036&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b0b336-dc88-4189-9c24-5a73988d9eb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20191120_megszunik_a_pc_guru_utolso_szam_2019","timestamp":"2019. november. 20. 17:03","title":"27 éve minden hónapban megjelent, most megszűnik az ikonikus PC Guru újság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59","c_author":"HVG","category":"360","description":"Egy 200 milliós alaptőkéjű céget hoznak létre, de csak másodlagos tevékenység lesz a műszaki, mérnöki terület. ","shortLead":"Egy 200 milliós alaptőkéjű céget hoznak létre, de csak másodlagos tevékenység lesz a műszaki, mérnöki terület. ","id":"201947_avlzalazone_mernokok_aprobapalyan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=328b3f2c-ea7d-4f0f-9e91-7465a1fb1a59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1bf5409-abae-4513-9930-a32e62144ce9","keywords":null,"link":"/360/201947_avlzalazone_mernokok_aprobapalyan","timestamp":"2019. november. 21. 14:00","title":"Osztrák járműcéggel üzletel az állam a zalai tesztpályánál ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","shortLead":"Nagy Szilárd felfüggesztett börtönbüntetést kapott.","id":"20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7252b41-b036-44dc-8a1b-fa6f1aa9ccf1","keywords":null,"link":"/itthon/20191121_sikkasztas_felfuggesztett_itelet_kengyel_polgarmester_nagy_szilard","timestamp":"2019. november. 21. 07:14","title":"Sikkasztás miatt ítélték el Kengyel polgármesterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","shortLead":"Vajna Tímea 10 pontban magyarázta meg, hogy miért kerülnek kalapács alá az értékes relikviák.","id":"20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61ed9e3a-e2b8-419e-b7f3-962dc440e4fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f59878-9bdd-42e2-8693-be177e47844b","keywords":null,"link":"/elet/20191120_Vajna_Timea_elarulta_hogy_miert_arverezi_el_Andy_Vajna_targyait","timestamp":"2019. november. 20. 22:07","title":"Vajna Tímea elárulta, hogy miért árverezi el Andy Vajna tárgyait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk a Fókusz egyik cikkéből.","shortLead":"Kalodába zárná az ellenzéket a kormány, de elszámolhatta magát Orbán Viktor – írja legfrissebb számában a HVG. Szemlénk...","id":"20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f08e49d-245b-494e-83d3-9c22f26c16d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"992c69b4-0557-430b-a05e-47c506284c26","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_kormany_orban_ellenzek_torvenymodositas","timestamp":"2019. november. 20. 17:55","title":"Megtaláltuk a kormány egyik legsunyibb csalárdságát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","shortLead":"A szaghatáson túl egyéb káros hatás nem jelentkezik a Mátrai Erőmű környékén a katasztrófavédelem szerint. ","id":"20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=674cd0f4-15f3-4658-8c81-2191fa76ea81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec382b8-51d0-4cb6-b219-29a37ee5c685","keywords":null,"link":"/itthon/20191120_Katasztrofavedelem_csak_budos_van_a_visontai_eromu_korul_de_nem_veszelyes","timestamp":"2019. november. 20. 17:08","title":"Katasztrófavédelem: csak büdös van a visontai erőmű körül, de nem veszélyes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a155f9f1-f2d8-466a-90b7-61ace4c6f890","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei Mate 30 Pro is átesett azon a szétszedéses vizsgálaton, amely az eszköz javíthatóságát firtatta.","shortLead":"A Huawei Mate 30 Pro is átesett azon a szétszedéses vizsgálaton, amely az eszköz javíthatóságát firtatta.","id":"20191122_huawei_mate30_pro_ifixit_teardown_javithatosag_vizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a155f9f1-f2d8-466a-90b7-61ace4c6f890&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cbb44d0-9ca6-4e59-add7-44da77e7998d","keywords":null,"link":"/tudomany/20191122_huawei_mate30_pro_ifixit_teardown_javithatosag_vizsgalat","timestamp":"2019. november. 22. 10:03","title":"Kiderült, mit tettek a kínaiak a Huawei Mate 30 Pro belsejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új lap megnyitása és bezárása eddig sem volt nehéz, de a Google tett róla, hogy ez a Chrome-ban még a nagyobb képernyőjű készülékeken is egyszerűbb, kényelmes legyen.","shortLead":"Egy új lap megnyitása és bezárása eddig sem volt nehéz, de a Google tett róla, hogy ez a Chrome-ban még a nagyobb...","id":"20191121_google_chrome_android_ios_lapok_fulek_kezelese_bezarasa_megnyitasa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=64ae13a9-8012-41b7-8dbb-30410fe7eea0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3558eab6-f119-430f-b75d-208dc3623d45","keywords":null,"link":"/tudomany/20191121_google_chrome_android_ios_lapok_fulek_kezelese_bezarasa_megnyitasa","timestamp":"2019. november. 21. 08:33","title":"Bekerült egy nagyon hasznos kis funkció a Chrome-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]