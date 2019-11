Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök a béketárgyalások újraindítását szorgalmazza.","shortLead":"Az amerikai elnök a béketárgyalások újraindítását szorgalmazza.","id":"20191129_Trump_ujra_egyeztetne_a_radikalis_iszlamista_talibokkal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f49a0c4-a55c-483e-8562-06fb1821fddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee38306-7684-4123-b75d-352891da0944","keywords":null,"link":"/vilag/20191129_Trump_ujra_egyeztetne_a_radikalis_iszlamista_talibokkal","timestamp":"2019. november. 29. 05:29","title":"Trump újra egyeztetne a radikális iszlamista tálibokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e","c_author":"Máté Péter","category":"nagyitas","description":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa az orosz Valerij Melnyikov lett a Szürke zóna című sorozatáért, amely az ukrajnai Donyec-régióban dokumentálta, milyen pusztítást végez egy konfliktus. Az Építészet kategóriában magyar győzelem született Mogyorósy Márton révén, a Természet kategóriában pedig második helyezést ért el Földi László. Melnyikov, valamint a többi győztes képeit a HybridArt Space kiállításán lehet megtekinteni december 3-áig. ","shortLead":"Több ezer fotóból válogatta ki a zsűri a Budapest International Foto Awards (BIFA) idei győzteseit. Az Év fotósa...","id":"20191127_Budapest_International_Foto_Awards","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7c468ca-c676-4263-9475-4723dd32481e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d2301fb-d3cd-4259-8e60-46b3f6da85df","keywords":null,"link":"/nagyitas/20191127_Budapest_International_Foto_Awards","timestamp":"2019. november. 27. 18:18","title":"Orosz lett az Év fotósa a Budapest International Foto Awardson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1299672f-6c4e-4f68-a76b-b62c101844f8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy új kék fényrendszer segítségével egyszerre érhető el az alvás minőségének javulása, az éberség és a nagyobb produktivitás is.","shortLead":"Egy új kék fényrendszer segítségével egyszerre érhető el az alvás minőségének javulása, az éberség és a nagyobb...","id":"20191128_ausztral_tudosok_ledfeny_cirkadian_ritmus_kek_feny","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1299672f-6c4e-4f68-a76b-b62c101844f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a3ec7e-ef3b-4983-8fad-e9b62f8dd81c","keywords":null,"link":"/tudomany/20191128_ausztral_tudosok_ledfeny_cirkadian_ritmus_kek_feny","timestamp":"2019. november. 28. 18:03","title":"Olyan fényrendszert alkottak a tudósok, amitől jobban alszunk, de éberebbek is leszünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt.","id":"20191128_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_albertirsai_pinceben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5d7112-ba46-4708-b92d-80a083d6707c","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Elasott_noi_holttestet_talaltak_egy_albertirsai_pinceben","timestamp":"2019. november. 28. 10:33","title":"Elásott női holttestet találtak egy albertirsai pincében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal. Karácsony szerint nem igaz, hogy Budapest ellenezné a szuperkórház beruházást.","shortLead":"Az atlétikai vb rendezéséről, illetve annak a feltételeiről a jövő héten kezd el tárgyalni a főváros a kormánnyal...","id":"20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=619eca2f-c614-4be4-a8ae-0f9177db0506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08aa164a-ec20-4352-be85-e687c681e712","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Karacsony_Gergely_a_kormany_reakcioira_Eddig_jo","timestamp":"2019. november. 28. 18:33","title":"Karácsony Gergely a kormány reakcióira: Eddig jó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök egy pincében leltek rá egy 42 éves nő holttestére, a volt élettárs a gyanúsított.","shortLead":"A rendőrök egy pincében leltek rá egy 42 éves nő holttestére, a volt élettárs a gyanúsított.","id":"20191128_Reszben_elismerte_tetett_a_ferfi_akinek_elettarsat_elasva_talaltak_meg_Albertirsan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1ac8765-a1cd-4855-80bc-2411413ed298","keywords":null,"link":"/itthon/20191128_Reszben_elismerte_tetett_a_ferfi_akinek_elettarsat_elasva_talaltak_meg_Albertirsan","timestamp":"2019. november. 28. 17:09","title":"Részben elismerte tettét az albertirsai gyilkossággal gyanúsított férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb58a47-d7b5-48ed-942d-b6926401b11f","c_author":"HVG","category":"360","description":"A miniszterelnök már az együttműködési megállapodás előkészítésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminisztert. \r

","shortLead":"A miniszterelnök már az együttműködési megállapodás előkészítésére szólította fel Szijjártó Péter külgazdasági és...","id":"201948_seg_automotive_folytatodik_alekenyerezes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bb58a47-d7b5-48ed-942d-b6926401b11f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11071752-cd4d-4e45-9030-8099d8ce407f","keywords":null,"link":"/360/201948_seg_automotive_folytatodik_alekenyerezes","timestamp":"2019. november. 29. 11:35","title":"Folytatódik a lekenyerezés: Újabb német óriáscéggel köt stratégiai megállapodást a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És E.T. újra hazatelefonál.","shortLead":"És E.T. újra hazatelefonál.","id":"20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b1b0773f-17af-457c-affd-b4229694fa26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e1eae3-41d7-4123-af26-5168426b6c47","keywords":null,"link":"/kultura/20191129_ET_Elliott_Henry_Thomas_karacsony_karacsonyi_reklam","timestamp":"2019. november. 29. 08:50","title":"37 év után találkozik E.T. és Elliott egy bájos karácsonyi reklámban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]