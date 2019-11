Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c77e05ed-57b5-4ceb-affc-c52e0f6b45c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A vendégek a szobájuk ablakából figyelhetik meg a zátony élővilágát.","shortLead":"A vendégek a szobájuk ablakából figyelhetik meg a zátony élővilágát.","id":"20191128_viz_alatti_hotel_nagy_korallzatony_ausztralia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c77e05ed-57b5-4ceb-affc-c52e0f6b45c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c938499f-8ddb-4c6f-be3f-e8db99647662","keywords":null,"link":"/kkv/20191128_viz_alatti_hotel_nagy_korallzatony_ausztralia","timestamp":"2019. november. 28. 12:24","title":"Víz alatti hotel nyílik a Nagy-korallzátonynál – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5121455-f8bf-4985-a67c-e3c1bb66d66e","c_author":"Pavló Péter","category":"cegauto","description":"Aki már eldöntötte, hogy hibrid autót szeretne magának, nem árt, ha azzal is tisztában van, hogyan és milyen költségek mellett lehet szervizeltetni a járművet.","shortLead":"Aki már eldöntötte, hogy hibrid autót szeretne magának, nem árt, ha azzal is tisztában van, hogyan és milyen költségek...","id":"20191129_hibrid_auto_szervizelese_szerviz_koltsegek_atvizsgalas_alkatreszek_akkumulator","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5121455-f8bf-4985-a67c-e3c1bb66d66e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e27cc911-a608-4f2a-8b8f-adcf8a562b54","keywords":null,"link":"/cegauto/20191129_hibrid_auto_szervizelese_szerviz_koltsegek_atvizsgalas_alkatreszek_akkumulator","timestamp":"2019. november. 29. 12:00","title":"Hibrid a szervizben: mennyibe kerül a javítás, és mire kell figyelni, hogy sokáig bírja?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe1e1f8b-2538-43d3-bf40-dda0f583c16d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is megdöbbentő méretű fekete lyukat fedeztek fel a Tejútrendszerben: a szakértők szerint olyan hatalmas, hogy „nem is létezhetne” a galaxisban. 