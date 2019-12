Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két gondozót, akik miatt tavaly meghalt egy ember egy idősek otthonában.","shortLead":"Foglalkozás körében elkövetett gondatlan veszélyeztetés miatt állítanak a Békési Járásbíróság elé csütörtökön két...","id":"20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dbbfc18d-828f-4bae-a61d-edfc6abe729d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fac0f6-d50d-423b-982d-8b887b40813e","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Mosdato_folyadekot_itattak_egy_gondozottal_egy_idosek_otthonaban","timestamp":"2019. december. 01. 11:55","title":"Mosdató folyadékot itattak egy gondozottal egy idősek otthonában, belehalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, ennek befejezéséhez még 20 milliárd forint hiányzik.","shortLead":"A főpolgármester szerint komoly fejtörést jelent az állatkerti biodóm, ennek befejezéséhez még 20 milliárd forint...","id":"20191202_karacsony_gergely_budzse_fopolgarmester_lanchid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc1df262-a6b9-4061-8f4d-28b5dabec00b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4d78f8-990d-4606-8e4c-21523e7a9ef1","keywords":null,"link":"/itthon/20191202_karacsony_gergely_budzse_fopolgarmester_lanchid","timestamp":"2019. december. 02. 09:18","title":"Karácsony: 150+50 milliárd hiányzik a kasszából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","shortLead":"Csokit evett, ezért kellett leszállnia egy utasnak a villamosról Budapesten, de előtte még jókora balhé kerekedett.","id":"20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce488941-ede1-4485-b1ff-18ded81c9a17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2193cae2-0dde-4ad6-b1d6-0d3ee86ea583","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Egy_csoki_miatt_veszekedett_egy_BKKellenor_es_egy_utas","timestamp":"2019. november. 30. 20:27","title":"Egy csoki miatt veszekedett egy BKK-ellenőr és egy utas a villamoson - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","shortLead":"A fiatalok hamburgert esznek szívesen, de a magyaros konyhát mindenki inkább otthon választja.","id":"20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ab98379-eacc-4394-9994-fecb4957316a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05478923-fea3-412d-bb85-d82dfdd23a51","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191130_Ennyit_koltenek_a_magyarok_ha_etterembe_mennek","timestamp":"2019. november. 30. 11:23","title":"Ennyit költenek a magyarok, ha étterembe mennek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","shortLead":"A Fidesz képviselője elemezte az önkormányzati választást a Fidelitas tisztújításán, amikor erről beszélt.","id":"20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59a6f2aa-4d95-4bf5-8c73-59e5b27fb1db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27b29381-f1bb-4670-8a94-1718578e7b26","keywords":null,"link":"/itthon/20191130_Kosa_A_zsidoknak_lehet_meg_jol_is_esett_a_nyilasokra_szavazni","timestamp":"2019. november. 30. 16:49","title":"Kósa: A zsidóknak lehet, még jól is esett a nyilasokra szavazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan \"motorozik\" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott, hogy összegyűljön a ritka betegségének kezelésére szükséges 700 millió forint. ","shortLead":"Videón mutatta be az SMA-s kis Zente anyukája, hogyan \"motorozik\" a kisfiú, akiért az egész ország összefogott...","id":"20191201_Hazatert_Zente_lathato_a_javulas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=917304b7-8c7e-4e0a-92b8-aea9032165e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b9d2873-8313-4f46-bb62-7c44bcf306a5","keywords":null,"link":"/itthon/20191201_Hazatert_Zente_lathato_a_javulas","timestamp":"2019. december. 01. 08:53","title":"Zente lábai erősödnek, már \"motorozni\" tanul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4ac2ebd-e594-42e3-87a2-7a1ba02d1fe1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az összehajtható telefonok mellett a tabletet is összehajtható tenné a Samsung, sőt mini laptoppá alakítaná át az egyik szabadalma szerint.","shortLead":"Az összehajtható telefonok mellett a tabletet is összehajtható tenné a Samsung, sőt mini laptoppá alakítaná át az egyik...","id":"20191201_samsung_szabadalom_osszehajthato_tablet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4ac2ebd-e594-42e3-87a2-7a1ba02d1fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17d0c0e9-c996-4ec4-8567-fa3fc4e4298b","keywords":null,"link":"/tudomany/20191201_samsung_szabadalom_osszehajthato_tablet","timestamp":"2019. december. 01. 08:03","title":"Kitalálta a Samsung, hogyan lehessen zsebre vágni egy laptopot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","shortLead":"Egy csokorba gyűjtöttük az MTI által eddig kiadott képeket.","id":"20191202_havazas_havas_kepek_ho","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43441322-4107-464b-b5cc-8bb02c5a605c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8f7b1e-ea40-4a90-9bdc-275066359e05","keywords":null,"link":"/elet/20191202_havazas_havas_kepek_ho","timestamp":"2019. december. 02. 09:54","title":"Azért van ebben a havazásban valami varázslatos is – képek az országból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]